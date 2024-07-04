«Динамо» не предлагало Джикии контракт. Глава клуба Гафин заявил: «Это все раздутые сплетни»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Георгий Джикия Матч ТВ Дмитрий Гафин Футбол

«Динамо» не предлагало контракт Георгию Джикии.

Об этом заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Сообщалось, что бывший защитник «Спартака» отказался обсуждать с бело-голубыми условия перехода, так как не хотел переходить в состав принципиального соперника красно-белых.

– Ранее появилась информация, что «Динамо» сделало предложение Джикии. Это так?

– Мы не делали предложение Джикии. Это все раздутые сплетни, – сказал Гафин.

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33 комментария
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Джикия успел отказать всем, кроме Химок, потому что никто больше ничего не предлагал
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- Алло, Динамо
- Да
- Я отказываюсь к вам переходить, вы принципиальный соперник!
- А вы кто?
- Всё, до свидания!
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Сразу было понятно, что это фейк
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-1
+8
Ответ Сергей Жарковский
Судя по вчерашней встрече с белградским Партизаном Динамо выглядит не плохо,состав проверенный, сыгранный. Правильно сделали что избавились от Феди Смолова, погоды он не делал! Тюкавин имел кучу возможностей забить,но не использовал их. В целом Динамо выглядит очень солидно и будет серьезным конкурентом Зениту!
Не так важно как команда выглядит в товарках.
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Сплетни раздули под комплекцию Джикии...))
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Ответ Log in
Джикия успел отказать всем, кроме Химок, потому что никто больше ничего не предлагал
Химки успели раньше отказать
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Джикия раздулся)
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Ответ Леонид Вилькин
Сплетни раздули под комплекцию Джикии...))
...и его финансовый аппетит...
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«Шашлык Хаус» предлагает Джикии вакансию шашлычника и это не раздутые сплетни!
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+3
Судя по вчерашней встрече с белградским Партизаном Динамо выглядит не плохо,состав проверенный, сыгранный. Правильно сделали что избавились от Феди Смолова, погоды он не делал! Тюкавин имел кучу возможностей забить,но не использовал их. В целом Динамо выглядит очень солидно и будет серьезным конкурентом Зениту!
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+3
Скоро от Шпинева и не такой бред услышим. Он небось и Джикии в уши ссал, что за ним очередь из топ-клубов выстроится.
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а как же патриотический отказ !
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Ожидание: Локомотив/Динамо/Европа и жирный контракт
Реальность: Не факт что возьмут в Химки с пониженной зп
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Остался только Спартак.
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Ответ Ксюша Каблукова
В любом случае - если он отказался или клуб не приглашал - это преданность клубу и такие новости надо на главную вешать, а не ваших черепашек)))
Да с чего бы он отказался?Все это выбросы.Он никому не нужен а тут Динамо зовёт и отказывается?Типа кто то хочет показать сверх человеческие качества Джикии,но если бы он был так привержен Спартаку то согласился бы остаться за ту ЗП которую предложил клуб ещё ранее.
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Толпы людей переходили из Спартака в Динамо и обратно. Даже в те времена, когда надо было надевать-снимать погоны.
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мне кажется, что Георгию стоит либо завершить карьеру, либо поехать куда-то доигрывать в чемпионат с меньшими скоростями и требованиями к физике
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Махачкала!
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Раздутые, как живот Джикии.
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Какие тут могут быть принципы, контракт закончился, уходи куда хочешь, хоть в зенит, меня бы это задело если бы как дзюба ушёл, а тут контракт не предложили, играть надо, какие могут быть к тебе притензии, удачи тебе Жора в любом клубе
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Джиркушича хотели видимо)
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Зачем нам эта головная боль в раздевалке.
К Динамо можно предъявить массу претензий за прошлый сезон, но хотя бы из раздевалки почти никаких слухов не доносились, а те что были (Скопинцев, Макаров) гасились в зародыше.
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Без сплетен никак без них скучно...
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Ооо уже сами стали придумывать различные истории с предложениями!
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Ответ tolobas
Сразу было понятно, что это фейк
Вадик накидывает, как с ним сотрудничают я не понимаю довел до того что Джикия ушел хотя я думаю при адекватных условиях он бы остался, Миранчуку предлагали вменяемые деньги, ну Вадику все мало. Давайте по 20мульенов в месяц.
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Не виноватые мы, он сам пришёл)))
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Ответ Ксюша Каблукова
Он никому не нужен?)) Ты посмотри на своих защитников и сравни с Джикией)) Вас постоянно нахлобучивают))
Ну а кому он нужен,если без клуба сидит?Да,тренеры,сравнили Джикию с другими защитниками команды и он сел в запас.С Джикией в составе как раз и нахлабучивали.Я то в отличие от вас,как раз таки,почти все матчи Спартака смотрю.))
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Раздулись вместе и предложили.
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Кто то здесь врёт ))) Либо Графин , либо Джи !!!
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Ответ LUKA TOT
Махачкала!
Я того Джикия рот ..., ему в доме труба шатал, калиткой хлопал. Нам такой 3.14 да ball не нужен. Есть же да.
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