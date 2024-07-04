«Динамо» не предлагало Джикии контракт. Глава клуба Гафин заявил: «Это все раздутые сплетни»

«Динамо» не предлагало контракт Георгию Джикии.

Об этом заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Сообщалось, что бывший защитник « » отказался обсуждать с бело-голубыми условия перехода, так как не хотел переходить в состав принципиального соперника красно-белых.

– Ранее появилась информация, что « » сделало предложение Джикии. Это так?

– Мы не делали предложение Джикии. Это все раздутые сплетни, – сказал Гафин.

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