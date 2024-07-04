«Динамо» не предлагало Джикии контракт. Глава клуба Гафин заявил: «Это все раздутые сплетни»
«Динамо» не предлагало контракт Георгию Джикии.
Об этом заявил председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.
Сообщалось, что бывший защитник «Спартака» отказался обсуждать с бело-голубыми условия перехода, так как не хотел переходить в состав принципиального соперника красно-белых.
– Ранее появилась информация, что «Динамо» сделало предложение Джикии. Это так?
– Мы не делали предложение Джикии. Это все раздутые сплетни, – сказал Гафин.
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- Да
- Я отказываюсь к вам переходить, вы принципиальный соперник!
- А вы кто?
- Всё, до свидания!
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