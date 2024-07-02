Судья не пожал руку Пулишичу после матча США и Уругвая. Капитан американцев кричал на арбитра и раскритиковал его решения после игры

Теги Милан Сборная США по футболу серия А Италия судьи Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Кристиан Пулишич Футбол

Главный арбитр не пожал руку Кристиану Пулишичу после матча Кубка Америки.

Сборная США уступила команде Уругвая (0:1) и не вышла из группы на турнире, заняв третье место.

Победный гол на 66-й минуте игры забил Матиас Оливера. Мяч был засчитан после проверки ВАР на предмет возможного положения вне игры.

По ходу игры полузащитник США Кристиан Пулишич выражал недовольство судейством. В конце игры вингер кричал на арбитра, следуя за ним.

После завершения матча главный арбитр Кевин Ортега не пожал руку капитану американской команды Кристиану Пулишичу, когда футболист протянул ее для рукопожатия.

«Я увидел вещи, которые никогда раньше не видел, прямо перед своими глазами. Не могу в это поверить. Мы проиграли не из-за этого. И выбыли из турнира не из-за судейства.

Арбитр не предоставил никаких объяснений. Он сделал вещи, которые я не могу принять», – сказал полузащитник «Милана».

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52 комментария
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много деталей упущено. он не пожал руку из-за поведения игрока, а не просто так
+73
-4
+69
Представляю, если бы сборная России не вышла из группы на домашнем турнире такого уровня. Какой бы вой стоял, как все пропало, про 1000 стадионов в Исландии и про программу в Грузии и прочее
+57
-14
+43
Ответ Uragan
А что там было?
Истерика.
+29
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+28
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Судья не пожал ему руку, потому что перед этим Палисик орал и размахивал в сторону судей руками. С чего сразу после такого идти и жать руки?..
Карточки у него в кармане для чего лежат?
Все же судья без эмоций судить должен, а тут налицо обида. Понять можно, но не оправдывает
+29
-5
+24
Судья не пожал ему руку, потому что перед этим Палисик орал и размахивал в сторону судей руками. С чего сразу после такого идти и жать руки?..
+21
-3
+18
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Судья не пожал ему руку, потому что перед этим Палисик орал и размахивал в сторону судей руками. С чего сразу после такого идти и жать руки?..
Он официальное лицо
Не нравится поведение - покажи жёлтую, есть все полномочия
Но что было в матче остаётся в матче
Игроки бывает вообще стенка на стенку пихаться идут по ходу игры, и ничего, после финального свистка жмут руки
+16
-2
+14
Ответ Uragan
А что там было?
Он даже когда шел руки жать претензии предъявлял, во время матча наорал.
Судью это не оправдывает, конечно, но понять можно
+11
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+10
Ответ Евгений Сидоров
А кто-нибудь понял почему гол не отменили из-за офсайда?
не было офсайда
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Вроде такие эмоции обычно хорошо успокаиваются карточками
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Ответ Uragan
А что там было?
как минимум игрок сказал судье идти праздновать победу вместе с уругваем
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+5
Ответ Peter Parker
Представляю, если бы сборная России не вышла из группы на домашнем турнире такого уровня. Какой бы вой стоял, как все пропало, про 1000 стадионов в Исландии и про программу в Грузии и прочее
Кевин Третьяк: «за последнии 20 лет, мы в Америке построили больше всех футбольных стадионов в мире.»
+4
0
+4
Ответ Uragan
А что там было?
https://www.youtube.com/shorts/77kbvZTckJc
+4
0
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США играло кошмарно, вообще ничего не получилось за 90 минут, даже полумомента внятного, но виноват судья конечно же. Причем видно было, что американцы весь турнир очень снисходительно ко всему относились - поколение себя чувствует звездами, но пока результаты совершенно невнятные, а когда дело жареным запахло, еще и нервы сдали
+3
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+3
Пендосня конечно убогая сборная. Вместе с Мексикой опозорили весь КОНКАКАФ.
+6
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+3
Ответ Евгений Сидоров
По первому стоп -кадру в момент удара со штрафного офсайда нет, но после уже в момент удара игрока по воротам из штрафной тот кто добивал будто был в офсайде.
В трансляции потом дали два раза стоп-кадр - первый был с кривой красной линией, а вот второй уже похожий на нормальный ВАР - на обоих нога защитника американцев чуть ближе к воротам, поэтому офсайда не было. А по первому ракурсу и правда казалось, что полкорпуса в офсайде
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0
+3
Ответ OldRedWhite
Абсолютно справедливо ! Хоть красную карточку - это его право и ничто его не может ограничить даже после свистка
Арбитр Кевин Ортега поступил неправильно, отказав в рукопожатии капитану сборной США по футболу Кристиану Пулишичу - как бы принято пожимать руки капитанам, а если донимал он судью хернёй (не смотрел я за матчем и смотреть из-за чего не собираюсь), то надо было слазить в карман за карточкой и не более того☝🏻
+3
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+3
Ответ Schiaff1no
Карточки у него в кармане для чего лежат? Все же судья без эмоций судить должен, а тут налицо обида. Понять можно, но не оправдывает
С каких пор отказ от рукопожатия попадает под критерий судейства?)) Матч кончился, человек отказался жать руку "истеричке", всё норм.
+5
-2
+3
Обиженка орущая
+5
-2
+3
Ответ Peter Parker
Представляю, если бы сборная России не вышла из группы на домашнем турнире такого уровня. Какой бы вой стоял, как все пропало, про 1000 стадионов в Исландии и про программу в Грузии и прочее
Так в США сейчас такой вой стоит, России и не снилось никогда. На Атлетик или ЕСПН зайдите, убедитесь сами
+2
0
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Гегемоны истерику закатили?
+7
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+2
Ответ Schiaff1no
Карточки у него в кармане для чего лежат? Все же судья без эмоций судить должен, а тут налицо обида. Понять можно, но не оправдывает
Этот момент разве относится к судейству? Матч закончен, судья в своем праве не пожимать руку свинье. Ну и оправдываться тут не в чем.
+3
-1
+2
Ответ Pato07
США из группы ЧМ постоянно выходят, и не обязательно на домашнем. Ну а сейчас сборную откровенно засудили.
засудили? ну ок, по делу проиграли и Уругваю и Панаме!
+1
0
+1
Ответ Peter Parker
Представляю, если бы сборная России не вышла из группы на домашнем турнире такого уровня. Какой бы вой стоял, как все пропало, про 1000 стадионов в Исландии и про программу в Грузии и прочее
Кевин Ортега (Перу) .
Достаточно опытный , 32 года .
Судья ФИФА .
Олимпиада в Токио , ЧМ в Катаре .

Ортега проживает в Лиме.
До 2015 года работал в перуанском налоговом и таможенном органе SUNAT )))
+1
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Ответ Peter Parker
Представляю, если бы сборная России не вышла из группы на домашнем турнире такого уровня. Какой бы вой стоял, как все пропало, про 1000 стадионов в Исландии и про программу в Грузии и прочее
Ну если сборная России не вышла бы из группы в соревнованиях по какому-нибудь второстепенному виду спорта по типу гандбола, то всем было бы наплевать. Так что хз зачем ты ссылаешься на какой-то уровень соревнований на примере США и футбола))
+1
0
+1
Ответ Peter Parker
Представляю, если бы сборная России не вышла из группы на домашнем турнире такого уровня. Какой бы вой стоял, как все пропало, про 1000 стадионов в Исландии и про программу в Грузии и прочее
Ну если сборная России не вышла бы из группы в соревнованиях по какому-нибудь второстепенному виду спорта по типу гандбола, то всем было бы наплевать. Так что хз зачем ты ссылаешься на какой-то уровень соревнований на примере США и футбола))
+2
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+1
Судейство было вообще очень странным, речь даже не про гол с офсайда(или нет) момент когда сорвали опасную атаку Уругвая, судья даёт жёлтую игроку США, но при этом не даёт знак о том что мяч разыграть можно только по свистку, хотя в ситуации с жёлтой всегда так, по итогу Уругвай быстро мяч развёл и полетел в атаку, самого Пулисика весь матч по ногам били, внимания ноль
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Ответ Vatikan
не было офсайда
По первому стоп -кадру в момент удара со штрафного офсайда нет, но после уже в момент удара игрока по воротам из штрафной тот кто добивал будто был в офсайде.
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Срочно Психологическую помощь футболисту!
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Судья с кохонес оказался
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Куда смотрит совет по этике
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