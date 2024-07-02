Судья не пожал руку Пулишичу после матча США и Уругвая. Капитан американцев кричал на арбитра и раскритиковал его решения после игры

Главный арбитр не пожал руку Кристиану Пулишичу после матча Кубка Америки.

Сборная США уступила команде Уругвая (0:1) и не вышла из группы на турнире, заняв третье место.

Победный гол на 66-й минуте игры забил Матиас Оливера. Мяч был засчитан после проверки ВАР на предмет возможного положения вне игры.

По ходу игры полузащитник США Кристиан Пулишич выражал недовольство судейством. В конце игры вингер кричал на арбитра, следуя за ним.

После завершения матча главный арбитр Кевин Ортега не пожал руку капитану американской команды Кристиану Пулишичу, когда футболист протянул ее для рукопожатия.

«Я увидел вещи, которые никогда раньше не видел, прямо перед своими глазами. Не могу в это поверить. Мы проиграли не из-за этого. И выбыли из турнира не из-за судейства.

Арбитр не предоставил никаких объяснений. Он сделал вещи, которые я не могу принять», – сказал полузащитник «Милана».

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