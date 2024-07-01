Де Брюйне счел «тупым» вопрос о «золотом поколении» Бельгии, не сыгравшем в финале: «А у Франции, Англии, Испании, Германии не «золотое поколение»?»

Кевин де Брюйне остался недоволен вопросами журналиста о выступлениях Бельгии.

– Тяжело ли вам от того, что «золотое поколение» так и не сыграло в финале?

– Что за «золотое поколение»?

– Ваше!

– «Ваше»? И вы хотите сказать, что у , , и не «золотое поколение»? Ладно, спасибо, – сказал хавбек, представляющий «Манчестер Сити», на пресс-конференции после вылета с Евро-2024.

Покидая помещение, де сказал про себя: «Тупость».

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