Де Брюйне счел «тупым» вопрос о «золотом поколении» Бельгии, не сыгравшем в финале: «А у Франции, Англии, Испании, Германии не «золотое поколение»?»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне остался недоволен вопросами журналиста о выступлениях Бельгии.

– Тяжело ли вам от того, что «золотое поколение» так и не сыграло в финале?

– Что за «золотое поколение»?

– Ваше!

– «Ваше»? И вы хотите сказать, что у Франции, Англии, Испании и Германии не «золотое поколение»? Ладно, спасибо, – сказал хавбек, представляющий «Манчестер Сити», на пресс-конференции после вылета с Евро-2024.

Покидая помещение, де Брюйне сказал про себя: «Тупость».

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35 комментариев
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Ответ Константин Михайлович
Так золотые поколения этих команд играли в финалах
я думаю тут подразумевается, что у других стран как бы тоже поколения золотые, а журналисты будто делают вид, что Бельгия такая одна суперская и должна была обязательно выйти в финал или выиграть что-то, но как бы сильных сборных немало, вот про это Де Брюйне и сказал, как по мне
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> Сказал про себя: "Тупость"

Фига журналисты, уже мысли читать научились
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Так золотые поколения этих команд играли в финалах
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Ответ Cirillo Capre
Комментарий скрыт
Куда ему до тебя, подпивас.
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Бельгийцы не вывозили в плане психологии, потому что странно жить в стране, где сборная была середняком, а потом именно от тебя требуют побед. По реакции ДеБрюйне видно, как они устали от этого. Ну и тренера сильного не хватило конечно.
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Франция, Англия и Испания на потоке эти «золотые поколения» поставляют, и другое дело — когда 10-миллионная страна так шанс упустила
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Ответ Garikus89
Кто-нибудь скажет ему, что все перечисленные играли в финалах Евро или ЧМ?
Так он это и имел ввиду, что были и другие фавориты, сильные команды, а журналисты так говорят как будто только с Бельгии спрашивают, как будто только у неё золотое поколение. Нет, он и не была главным фаворитом нигде, максимум 4ая, 5ая, вот в полуфинале они и были.
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Ответ Andrei Shprenhel
Франция, Англия и Испания на потоке эти «золотые поколения» поставляют, и другое дело — когда 10-миллионная страна так шанс упустила
Так они максимально его использовали. Вышли в 1/2 финала ЧМ. Как минимум у Франции, Германии, Испании и Бразилии в эти же годы состав был сильнее. У Бельгии выделялись только три игрока: Де Брюйне, Азар и Куртуа. Остальные игроки были великолепны, но не суперзвезды мирового футбола. Тот же Лукаку стоил очень дорого, в итоге вся карьера довольно средне сложилась. Это поколение было золотым именно в масштабах Бельгии.
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Ну этот вариант сборной Бельгии уже далеко не золотой. Почти все лидеры постарели, а кто-то ушёл. Вот в 2016-2018 годах был расцвет
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Ответ almagrosp
Перечислил 3 сборные которые с 2010 каждые по ЧМ выиграли🤡🤣
Так он же об этом и говорит
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Значит не такое уж и золотое, а вообще ожидания были слишком завышены, это и давило игроков психологически
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Ответ Crazy Writer
Ииии да - Англия была в финале прошлого евро, Испания со своими золотыми была аж в 3х, Германия тоже в финале была в 14, как и Франция. А вот Бельгия так до финала и не добралась, даже в лиге наций. Так что КДБ тут чет дал маху.
В чем кдб "дал маху"?
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Расстроен поражением, понять можно, а у репортёра - школа Журавеля. Скользкий тошнотный вопросик с подвохом
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Ответ krealpmoney
я думаю тут подразумевается, что у других стран как бы тоже поколения золотые, а журналисты будто делают вид, что Бельгия такая одна суперская и должна была обязательно выйти в финал или выиграть что-то, но как бы сильных сборных немало, вот про это Де Брюйне и сказал, как по мне
Понятно, что имел ввиду рыжий, но при этом следующее такое поколение у Бельгии кто знает, когда вырастет, а топ-5 всегда топ-5 (+-)
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Ответ Константин Михайлович
Так золотые поколения этих команд играли в финалах
Вау, сколько людей не улавливают очевидный смысл написанного. Попробуйте перечитать несколько раз.
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Ответ ZarvuR2020
Бельгийцы не вывозили в плане психологии, потому что странно жить в стране, где сборная была середняком, а потом именно от тебя требуют побед. По реакции ДеБрюйне видно, как они устали от этого. Ну и тренера сильного не хватило конечно.
У Хорватии был сильны тренер? У Арегинтины? У Нидерландов 2010 сильный был тренер?
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Ответ Wannabefree
В чем кдб "дал маху"?
В том что перевел стрелки, кинул обидку, но на вопрос так и не ответил. Хотя мог просто сказать - да, обидно. А то выглядит, что он просто прибедняется, ибо состав у Бельгии был всю дорогу более чем конкурентоспособен. Это не чудеса хорватских отдельных личностей или судейский произвол, как у Англии в 20. Это была зверская сборная и можно было просто честно сказать - "да, немного(или много) обидно". В конце концов просто сказать "следующий вопрос" или "без комментариев". Без перехода на другие сборные, ведь вопрос был как раз про это, что вон у всех таки хоть раз до финала дошло, а у вас нет.
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Тупость делать капитаном КДБ, который не сплотить команду не может, не повести за собой.
У него и вид всегда обиженный, так и остался рыженьким юнцом, а годов уже 33.
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Думаю, что сборная Бельгии не реализовала себя по одной причине всего лишь. Болельщики у них - козлы. Сужу по тому, что видел перед игрой с Францией. Гимн Бельгии - и слышно только, как исполняют его. Пошла Марсельеза - и свист бельгийцев. Недостойно.
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Как такое золотое поколение, у нас каждый год новый Азар и куртуа, Андерлехт минимум в полуфиналах еврокубков играет, сказал де брейне и заплакал
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Переоцененная команда, и всё. Бронза чм для них отличный результат. Кто там "золотой" был? Кевин, Азар, Компани, Куртуа. Всё. Сейчас в этой команде играет только Кевин. С чего бы им трофеи выигрывать?
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