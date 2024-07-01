Де Брюйне о 0:1 с Францией: «У Бельгии был план, и мы его придерживались. Он работал до последних 5 минут»
Кевин де Брюйне считает, что Бельгия неплохо играла с Францией (0:1) на Евро.
– Мы ошибались не так много. У нас был план, и мы хорошо его придерживались.
Учитывая мастерство Франции, мы знали, что она будет больше владеть мячом. У нас были возможности для создания опасных моментов. Жаль, что мы пропустили подобный гол, но таков футбол.
– Были ли ошибки в вашем плане на игру?
– Когда даешь Франции много свободного пространства, очень сложно сдерживать Гризманна, Мбаппе или Тюрама один на один. Вот почему мы решили немного отойти назад.
Мы почти не позволяли создавать моменты. План работал хорошо до последних пяти минут, – отметил полузащитник сборной Бельгии.
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Дали мяч, херач
- У нас была какая-то тактика и мы ей придерживались