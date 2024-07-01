Де Брюйне о 0:1 с Францией: «У Бельгии был план, и мы его придерживались. Он работал до последних 5 минут»

Кевин де Брюйне считает, что Бельгия неплохо играла с Францией (0:1) на Евро.

– Мы ошибались не так много. У нас был план, и мы хорошо его придерживались.

Учитывая мастерство , мы знали, что она будет больше владеть мячом. У нас были возможности для создания опасных моментов. Жаль, что мы пропустили подобный гол, но таков футбол.

– Были ли ошибки в вашем плане на игру?

– Когда даешь Франции много свободного пространства, очень сложно сдерживать , или один на один. Вот почему мы решили немного отойти назад.

Мы почти не позволяли создавать моменты. План работал хорошо до последних пяти минут, – отметил полузащитник сборной .

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