Де Брюйне о 0:1 с Францией: «У Бельгии был план, и мы его придерживались. Он работал до последних 5 минут»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Футбол

Кевин де Брюйне считает, что Бельгия неплохо играла с Францией (0:1) на Евро.

– Мы ошибались не так много. У нас был план, и мы хорошо его придерживались.

Учитывая мастерство Франции, мы знали, что она будет больше владеть мячом. У нас были возможности для создания опасных моментов. Жаль, что мы пропустили подобный гол, но таков футбол.

– Были ли ошибки в вашем плане на игру?

– Когда даешь Франции много свободного пространства, очень сложно сдерживать Гризманна, Мбаппе или Тюрама один на один. Вот почему мы решили немного отойти назад.

Мы почти не позволяли создавать моменты. План работал хорошо до последних пяти минут, – отметил полузащитник сборной Бельгии.

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29 комментариев
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У бельгии был план катать мяч с Украиной, занять второе место и выйти на Францию, и он сработал - добавил КДБ
+101
-2
+99
Спереди пошире, сзади поуже
Дали мяч, херач
+72
-2
+70
Вспомнила известное видео « с самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался»
+73
-4
+69
Кевин знаком с классическими мемами, уважение от олдов
+45
0
+45
- У вас была какая-то тактика? И придерживались вы ей?
- У нас была какая-то тактика и мы ей придерживались
+17
-1
+16
А он шарит в русских мемах!
+10
-2
+8
Я правильно понимаю что план звучал так:”мужики, держимся из-за всех сил до серии пенальти”
+8
0
+8
Ответ Английский_пациент
У бельгии был план катать мяч с Украиной, занять второе место и выйти на Францию, и он сработал - добавил КДБ
Бельгийцы в отпуск хотели поскорее
+7
-1
+6
У меня был план переспать с девахой из соседнего дома, и он работал… до последнего момента.. когда дверь открыл её муж
+3
0
+3
если и был план, то вы его курили
+3
-1
+2
На тебя была вся надежда. Но видно, что уже устал
+2
0
+2
Беда Бельгии что у них не было плана Б
+1
0
+1
Ответ Английский_пациент
У бельгии был план катать мяч с Украиной, занять второе место и выйти на Францию, и он сработал - добавил КДБ
Они у Дании подсмотрели этот план был бгг)
+2
-1
+1
Ответ leon01
У меня был план переспать с девахой из соседнего дома, и он работал… до последнего момента.. когда дверь открыл её муж
))
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Пендали 😹
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Жаль КДБ.
Жаль КейДи. хотя гайки он уже получл
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Ответ Владимир Хоббит
Я правильно понимаю что план звучал так:”мужики, держимся из-за всех сил до серии пенальти”
Судя как Бельгия "старалась" занять первое место в группе и как "играла" в этом матче план был несколько другой - просто хотелось в отпуск!
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Ответ Слава Каплунов
Вспомнила известное видео « с самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался»
там вроде как раз про план было
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Все идет по плану 😂
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Журналист: Был ли у вас План? Предерживались ли вы его? Работал ли он до последних 5 минут?
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ДеБрийне устал от тяжёлого сезона
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Я впервые уснул на матче, какая же скука была. Один выпустил трех опорников, а второй видимо дал указание не атаковать, занимались просто перекатом мяча. Хоть Мбаппе какую-никакую остроту у чужих ворот создавал.
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