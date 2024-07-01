Жозе Фонте: «Роналду ведет за собой, а мы следуем. Помню, как вся команда Португалии принимала ледяные ванны в два часа ночи из-за него»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Брага высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жозе Фонте Футбол

Жозе Фонте отметил лидерские качества Криштиану Роналду.

«Он капитан команды [Португалии] и никогда не молчал. Он много говорит, но также подает пример на поле и за его пределами. Поэтому, раньше всех отправляясь в спортзал или посещая физиотерапевтические процедуры, подготавливая свои тело и разум, он увлекает за собой и всех остальных. Он ведет за собой, а мы следуем.

Помню, как все мы принимали ледяные ванны и шли в сауну в два часа ночи из-за него. И это не только способствовало нашему физическому восстановлению – важно то, что мы делали все это вместе, всем составом.

Это не только формирует идеальный командный дух. В этом я также всегда видел возможность учиться у лучших. У Криштиану есть возможность общаться с лучшими специалистами, и хорошая новость заключается в том, что он с радостью делится знаниями с остальными.

Он расскажет обо всем, о чем ты у него спросишь, потому что хочет помочь тебе и команде стать сильнее, и это создает хорошую рабочую обстановку», – отметил бывший защитник сборной Португалии.

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47 комментариев
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Это как Косой, Хмырь и Василий Алибабаевич из-за Доцента принмали снежные ванны. Только по утрам.
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Помню, как все мы принимали ледяные ванны и шли в сауну в два часа ночи из-за него. -А ведь какой великолепный повод, чтобы уйти в ночь от подруги/невесты/жены!)
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Ответ yaki2104
Именно. Он ещё Ювентус и МЮ развалил. Вот негодяй.
И СССР заодно.
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Помню как целая федерация Португалии пыталась переписать на него гол)
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Ответ Н.Ф.
Это как Косой, Хмырь и Василий Алибабаевич из-за Доцента принмали снежные ванны. Только по утрам.
В Аргентине тоже любят снежные дороги, перед матчем и после))) Марадонна не даст соврать
+12
-2
+10
Ответ Николай Володин
Скорее ведёт назад,обидно за португальцев,из за одного эгоиста целое поколение талантливых футболистов стирается в утиль))) 🤔🤔🤔🤔
Именно. Он ещё Ювентус и МЮ развалил. Вот негодяй.
+9
-4
+5
Ответ Футбол 90-х
КриРо уже не тот. Уже лет пять как не тот. Зачем его брать на турниры, если есть молодые сильные игроки...
какие?
+6
-1
+5
Ответ Никита Китаев
Жота или Рамуш?
Жота на поле занимает совсем другую позицию, а Рамуш слаб
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0
+4
Ответ Николай Володин
Интересно почему все так его боятся? У Криши есть компромат на федерацию и тренерский штаб португальцев?
Да! ведь наверняка он и с ними принимал ванны в два часа ночи
+7
-3
+4
Ответ Этот Райола хочет денег
Помню, как все мы принимали ледяные ванны и шли в сауну в два часа ночи из-за него. -А ведь какой великолепный повод, чтобы уйти в ночь от подруги/невесты/жены!)
У нас пошли дальше - целую Ночную хоккейную лигу соорудили. Никакая рыбалка не нужна.
+3
0
+3
Ответ Н.Ф.
Это как Косой, Хмырь и Василий Алибабаевич из-за Доцента принмали снежные ванны. Только по утрам.
+++) И в прорубь ныряли!
+2
0
+2
Обычно после таких закидонов в прессе про «эффект Роналду» следует закономерный жидкий конец
+10
-8
+2
Ответ Айтуар Куат
Криштиану вывел сборную Португалию на новый уровень, и очень жаль что пиковый Роналду играл в одной команде с представителями РПЛ, чемпионата Турции и так далее. Пиковый Роналду с нынешним составом сотворил бы многое
А пиковый Роналду это какой?
+4
-2
+2
Все вместе, надеюсь, принимали.
+6
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+2
Ответ yaki2104
Именно. Он ещё Ювентус и МЮ развалил. Вот негодяй.
Часовню тоже он развалил?
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ледяные ванны* важно то, что мы делали все это вместе, всем составом* что-то гейское
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-1
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Ответ yaki2104
Именно. Он ещё Ювентус и МЮ развалил. Вот негодяй.
И татаро-монголов разделил
+1
0
+1
"Помню, как вся команда Португалии принимала ледяные ванны в два часа ночи из-за него» и что?
+1
0
+1
Скорее ведёт назад,обидно за португальцев,из за одного эгоиста целое поколение талантливых футболистов стирается в утиль))) 🤔🤔🤔🤔
+21
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наверно все игроки сборной молятся,чтоб он быстрее свалил
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А тренер португальцев напоминает Луи де Фюнеса. ;)
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Роналдувщина какая-то!)
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КриРо уже не тот. Уже лет пять как не тот. Зачем его брать на турниры, если есть молодые сильные игроки...
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Шла 40я минута первого тайма. Криштиану уже начал топить сборную Португалии. Ну за такое справедливо будет если португалы вылетят. Словения правда тоже пока не заслуживает ничего.
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Профессионал, со всех сторон, как не посмотри.
В это время суток, обычно туда идут с девушками.
А он всю команду с собой туда потащил
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Ответ Н.Ф.
Это как Косой, Хмырь и Василий Алибабаевич из-за Доцента принмали снежные ванны. Только по утрам.
самое прикольное, что в сценарии этого сюжета не было, это импровизация)))
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Ответ gninnur esrever*
Все вместе, надеюсь, принимали.
Надейся
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Ответ ardiles
"Помню, как вся команда Португалии принимала ледяные ванны в два часа ночи из-за него» и что?
Как что?.. Это ЗМ.. 😂🍓
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Ответ AdP
Роналдувщина какая-то!)
авейрафиловщина скорее.)
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