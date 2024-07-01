Дешам про 1:0 с Бельгией: «Мы провели прекрасный матч, нужно получать удовольствие, а не сводить все к банальностям. Мы прошли в четвертьфинал, они возвращаются домой – это хорошая традиция»
Дидье Дешам подвел итоги матча с Бельгией (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.
«Это прекрасно. Мы провели прекрасный матч, все было очень напряженно. У нас было намного больше владения мячом и шансов.
Коло – это Коло! Прекрасно! Было немало ситуаций, которые мы не учли, но сделали много хороших вещей. Мы должны получать от этого удовольствие, а не сводить к банальностям.
Мы прошли в четвертьфинал, они возвращаются домой, это хорошая традиция», – сказал главный тренер сборной Франции TF1.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А по факту сборные умирают - их игра примитивна и интересна только квасным патриотам для идентификации своего МЫ.
Что дали сборные например в 21 веке? Ничего. Весь прогресс в клубах
Я не болельщик Франции. Я вообще на этом Евро впервые за 30 лет ни за кого не болею. Но так часто бывает с фаворитами, которые прибавляют к решающим матчам.
Но справедливости ради, спасибо, что без дополнительного времени.