Дешам про 1:0 с Бельгией: «Мы провели прекрасный матч, нужно получать удовольствие, а не сводить все к банальностям. Мы прошли в четвертьфинал, они возвращаются домой – это хорошая традиция»

Дидье Дешам подвел итоги матча с Бельгией (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Это прекрасно. Мы провели прекрасный матч, все было очень напряженно. У нас было намного больше владения мячом и шансов.

Коло – это Коло! Прекрасно! Было немало ситуаций, которые мы не учли, но сделали много хороших вещей. Мы должны получать от этого удовольствие, а не сводить к банальностям.

Мы прошли в четвертьфинал, они возвращаются домой, это хорошая традиция», – сказал главный тренер сборной Франции TF1.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?