Дешам про 1:0 с Бельгией: «Мы провели прекрасный матч, нужно получать удовольствие, а не сводить все к банальностям. Мы прошли в четвертьфинал, они возвращаются домой – это хорошая традиция»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Рандаль Коло-Муани Футбол

Дидье Дешам подвел итоги матча с Бельгией (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Это прекрасно. Мы провели прекрасный матч, все было очень напряженно. У нас было намного больше владения мячом и шансов.

Коло – это Коло! Прекрасно! Было немало ситуаций, которые мы не учли, но сделали много хороших вещей. Мы должны получать от этого удовольствие, а не сводить к банальностям.

Мы прошли в четвертьфинал, они возвращаются домой, это хорошая традиция», – сказал главный тренер сборной Франции TF1.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Они похоже реально на одних и тех же препаратах с Саутгейтом сидят! Тот тоже восхищался своим унылым матчем со Словакией. Давно такого не зрелищного Евро не было....
+118
-5
+113
В общем, я за Австрию на этом чемпионате . С детства за Рангника
+62
-1
+61
Поймал себя на мысли, что этот евро абсолютно пресный. Вообще нет желания смотреть, нет чувства того праздника футбола, что обычно. Игроки вообще не хотят бегать, тягомотина получается. Только испашки выглядят более менее бодро и интересно
+40
-4
+36
Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
В итоге в финале встретятся. Весь Спортс утонет в слезах
+32
-3
+29
Апологеты "игра забудется, трофей останется", "сборная - это вершина футбола".
А по факту сборные умирают - их игра примитивна и интересна только квасным патриотам для идентификации своего МЫ.
Что дали сборные например в 21 веке? Ничего. Весь прогресс в клубах
+36
-14
+22
Ответ Santucco
В общем, я за Австрию на этом чемпионате . С детства за Рангника
Да кто угодно, кроме этих всех уставших...
+20
-1
+19
Ответ граф Якунин
Апологеты "игра забудется, трофей останется", "сборная - это вершина футбола". А по факту сборные умирают - их игра примитивна и интересна только квасным патриотам для идентификации своего МЫ. Что дали сборные например в 21 веке? Ничего. Весь прогресс в клубах
ничего не дали, все по прежнему, 22 мужика пинают кожаную сферу на траве
+21
-5
+16
Ответ Роман Ахмедов
в следующем туре за такую игру вас накажут.
В следующем туре они, как и положено фаворитам, прибавят и выиграют на классе. Прорвет или Мбаппе, или Гризманна.
Я не болельщик Франции. Я вообще на этом Евро впервые за 30 лет ни за кого не болею. Но так часто бывает с фаворитами, которые прибавляют к решающим матчам.
+20
-4
+16
Что-то распетушился главный тренер. Учитывая, что гол влетел каким- то чудом, под конец игры, с рикошета... Опять на чемпионате..)
+10
0
+10
Кон чен ые
+15
-5
+10
Мы хотим больше УДОВОЛЬСТВИЕ! Давайте Англия - Франция
+10
-1
+9
Ответ Жижа
ничего не дали, все по прежнему, 22 мужика пинают кожаную сферу на траве
При том что многие из них параллельно пинают еще что то другое кожаное, из трех букв и во множественном числе.
+7
0
+7
Прекрасный матч, да. Хочется стереть себе память и никогда не помнить, что потратил на него два часа жизни.

Но справедливости ради, спасибо, что без дополнительного времени.
+5
0
+5
Ответ brace
Что-то распетушился главный тренер. Учитывая, что гол влетел каким- то чудом, под конец игры, с рикошета... Опять на чемпионате..)
Он всегда и был таким, хамоватым, дерзким. Гонора столько, будто он Шотландию в 1/4 вывел
+4
0
+4
Тренер играет с лишним оборонительным футболистом в центре, вместо Жиру/Бенземы, так гораздо надежнее. Главное результаты и победы. На прошлом Евро показывали безалаберную, зрелищную для массового обывателя игру, и рано в итоге вылетели. Дешам видно, что провел работу над ошибками. Не его вина, что массовый зритель не получает удовольствия от оборонительного футбола
+3
0
+3
Хвастунишка Дешам. Тебе просто повезло.
+3
0
+3
ну, ИМХО, радоваться он может только выходу в следующий раунд. игра команды сама по себе хороша (относительно) только в обороне. имея таких игроков не забить с игры ни одного мяча, отдав все на откуп лучшему бомбардиру - автоголу... такое себе. из всех топовых команд порадовала только Испания и отчасти Германия. очень жаль, что они встречаются так рано, а до финала могут доковылять всякие Англии...
+3
0
+3
Конкурент Саутгейта
+3
0
+3
Ответ TravenS
Поймал себя на мысли, что этот евро абсолютно пресный. Вообще нет желания смотреть, нет чувства того праздника футбола, что обычно. Игроки вообще не хотят бегать, тягомотина получается. Только испашки выглядят более менее бодро и интересно
Вернуть старый формат где меньше команд и выходят две из группы. Сразу играть начнут нормально
+4
-1
+3
Ответ Сальваторре
Дешам-абсолютно зависимый тренер от настроения и функционала игроков. Просто "попал в струю" , когда у французов появилось поколение, может быть лучшее в истории по количеству мастеров, где со стороны достаточно только наблюдать. Как правило плохо угадывает стартовый состав, а к концу матча начинает хаотично исправлять собственные ошибки, благо там есть на кого. Не слежу сейчас за "Интером", но что конкретно в сборной делает Тюрам?
Тюрам в Интере был очень-очень хорош.
+3
0
+3
в следующем туре за такую игру вас накажут.
+4
-2
+2
Скука смертная, а не матч
+2
0
+2
Ужас просто. Худший сценарий. Забили одну какашку под конец игры. Справедливо было бы обе команды из турнира выкинуть за издевательство над зрителями
+3
-1
+2
Ответ tankist232
Кон чен ые
Дидье Душнам
+3
-1
+2
Дешам-абсолютно зависимый тренер от настроения и функционала игроков. Просто "попал в струю" , когда у французов появилось поколение, может быть лучшее в истории по количеству мастеров, где со стороны достаточно только наблюдать. Как правило плохо угадывает стартовый состав, а к концу матча начинает хаотично исправлять собственные ошибки, благо там есть на кого. Не слежу сейчас за "Интером", но что конкретно в сборной делает Тюрам?
+3
-1
+2
Ну а что. Франция весь матч пыталась раскачать Бельгию и делала это не плохо. Сеточка у них запарная. Если дойдут до финала это будет топ результат.
+3
-1
+2
Ответ xbxoxrxsxhx
Тренер играет с лишним оборонительным футболистом в центре, вместо Жиру/Бенземы, так гораздо надежнее. Главное результаты и победы. На прошлом Евро показывали безалаберную, зрелищную для массового обывателя игру, и рано в итоге вылетели. Дешам видно, что провел работу над ошибками. Не его вина, что массовый зритель не получает удовольствия от оборонительного футбола
Тухлую Бельгию еле-еле прошли. Вся атака сводится к тому, что Гризманн отходит назад и делает навес в штрафную. Это тренерская мысль уровня ФНЛ.
+2
0
+2
Ответ Ovi174
Они похоже реально на одних и тех же препаратах с Саутгейтом сидят! Тот тоже восхищался своим унылым матчем со Словакией. Давно такого не зрелищного Евро не было....
Синдром саутгейта, можно кандидатскую защищать...
+1
0
+1
Ответ Ovi174
Они похоже реально на одних и тех же препаратах с Саутгейтом сидят! Тот тоже восхищался своим унылым матчем со Словакией. Давно такого не зрелищного Евро не было....
при всех претензиях к Дешаму сравнивать его с физруком Саутгейтом - это слишком. Франция играет не очень ярко, но моменты более-менее создаёт и смотрится внятно
+1
0
+1
Ответ TravenS
Поймал себя на мысли, что этот евро абсолютно пресный. Вообще нет желания смотреть, нет чувства того праздника футбола, что обычно. Игроки вообще не хотят бегать, тягомотина получается. Только испашки выглядят более менее бодро и интересно
Это наверное первый турнир с 2002 года, который я практически не смотрю. А ы прошлом почти ни одного матча ге пропускал
+4
-3
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий