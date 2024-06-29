Муралья: «Криштиану почти 40 лет, а выглядит он на 25. Его приезд в Саудовскую Аравию все изменил»

Муралья считает, что Криштиану Роналду выглядит на 25 лет.

«Криштиану почти 40 лет, а выглядит он на 25. Его приезд в Саудовскую Аравию не просто изменил его клуб. Он изменил все! Роналду тренируется утром, когда солнце еще не сильно светит.

Он заставил местных ложиться спать пораньше, чтобы утром тренироваться и добиться лучших результатов на поле. Его приход помог всем игрокам стать лучше», – сказал бразильский футболист «Аль-Араби» из второй саудовской лиги.

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