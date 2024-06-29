Муралья: «Криштиану почти 40 лет, а выглядит он на 25. Его приезд в Саудовскую Аравию все изменил»
Муралья считает, что Криштиану Роналду выглядит на 25 лет.
«Криштиану почти 40 лет, а выглядит он на 25. Его приезд в Саудовскую Аравию не просто изменил его клуб. Он изменил все! Роналду тренируется утром, когда солнце еще не сильно светит.
Он заставил местных ложиться спать пораньше, чтобы утром тренироваться и добиться лучших результатов на поле. Его приход помог всем игрокам стать лучше», – сказал бразильский футболист «Аль-Араби» из второй саудовской лиги.
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Выглядит он на свои 40. Конечно, без пивного брюшка как многие в его возрасте, но тем не менее.
Результаты стали только хуже.
Прям как мантру повторяешь))
Идеальный человек не переполнен завистью, лицемерием.
Ну какой кринж когда игроки поехали на многомиллионные контракты.
Бензема или Неймару прям не 180 лямов по контракту нужны, а именно то, что кринж туда от безысходности рванул.
Фан база у роналду либо дети, либо недалёкие, что одно другому не противоречит)
Танцевать можно, смотреть нельзя.
Не думаю что Бензема, Неймар и тд думали о кринже глядя на 180 миллионов в контракте.
Сильнее, пожалуй, не понимаю такие лестные и бесконечные комментарии, словно тех, кто выглядит в 38+ отлично никогда не было. Вспоминаю того же Ибрагимовича и что-то не припомню у него проблем ни с фигурой, ни с тренировками. И играл он на закате в том числе и в Европе
Не повезло твоему кумира родиться в одно время с гением, что в итоге стал самым титулованным в истории, самым успешным, самым результативным, самым награжденным.
Ну а 18.12.2022 была поставлена точка.