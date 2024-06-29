Муралья: «Криштиану почти 40 лет, а выглядит он на 25. Его приезд в Саудовскую Аравию все изменил»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Муралья Футбол

Муралья считает, что Криштиану Роналду выглядит на 25 лет.

«Криштиану почти 40 лет, а выглядит он на 25. Его приезд в Саудовскую Аравию не просто изменил его клуб. Он изменил все! Роналду тренируется утром, когда солнце еще не сильно светит.

Он заставил местных ложиться спать пораньше, чтобы утром тренироваться и добиться лучших результатов на поле. Его приход помог всем игрокам стать лучше», – сказал бразильский футболист «Аль-Араби» из второй саудовской лиги.

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48 комментариев
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Только лесть.
Выглядит он на свои 40. Конечно, без пивного брюшка как многие в его возрасте, но тем не менее.
+17
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"Он заставил местных ложиться спать пораньше, чтобы утром тренироваться и добиться лучших результатов на поле."

Результаты стали только хуже.
+24
-13
+11
Ответ Dexter Morgan
Роналду вообще изменил всё. Вся индустрия спортивной журналистики за счёт него живёт. Вот тот же Спортс поднялся за счёт актива на ветках Роналду. Все спортсмены равняются на него, методики тренировок заимствуют у него. Роналду и выглядит так, как хотелось бы выглядеть всем. Только одни комплексуют из-за того, что Роналду лучший в истории. А другие восхищаются.
"что Роналду лучший в истории".
Прям как мантру повторяешь))
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+5
Ответ Dexter Morgan
Легче оскорблять идеального человека и спортсмена, а не привести себя в порядок, Ригоберка?
Идеальный человек не насилует женщин, не бьёт детей и не разбивает им телефоны, не трясёт причинным местом в мусульманской стране по причине скандирования имени ЧЕМПИОНА МИРА МЕССИ.
Идеальный человек не переполнен завистью, лицемерием.
+9
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+4
Ответ Domian
Фанаты роналду настолько недалёкие что ли? Ну какой кринж когда игроки поехали на многомиллионные контракты. Бензема или Неймару прям не 180 лямов по контракту нужны, а именно то, что кринж туда от безысходности рванул. Фан база у роналду либо дети, либо недалёкие, что одно другому не противоречит)
Реальная секта
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Ответ Tristan...
Поехали за Криштиану, а не за десятками лямов. Так и запишем
Фанаты роналду настолько недалёкие что ли?
Ну какой кринж когда игроки поехали на многомиллионные контракты.
Бензема или Неймару прям не 180 лямов по контракту нужны, а именно то, что кринж туда от безысходности рванул.
Фан база у роналду либо дети, либо недалёкие, что одно другому не противоречит)
+4
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+3
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
За Криштиану в далекую и не развитую Лигу поехали десятки звезд и крепких европейских игроков. За Лёлей в США, в крепкий местный чемпионат, поехали только его наложницы и подхалимы. Вот и вся разница во влиянии на футбол между великим игроков и аргентинской принцессой на гормонах роста
Поехали за Криштиану, а не за десятками лямов. Так и запишем
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Выглядит он как 25ти летний алкаш, с таким же заплывшим лицом:)) Там в лице столько ботекса, сколько у Ники Минаж во всем теле нет:))
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Куда мне до Алонсо:))
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Плисецкую спросили, можно ли танцевать в 50 лет.
Танцевать можно, смотреть нельзя.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
За Криштиану в далекую и не развитую Лигу поехали десятки звезд и крепких европейских игроков. За Лёлей в США, в крепкий местный чемпионат, поехали только его наложницы и подхалимы. Вот и вся разница во влиянии на футбол между великим игроков и аргентинской принцессой на гормонах роста
За кринжем или за баснословными контрактами?)
Не думаю что Бензема, Неймар и тд думали о кринже глядя на 180 миллионов в контракте.
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Ответ Утка_по_пекински
Только лесть. Выглядит он на свои 40. Конечно, без пивного брюшка как многие в его возрасте, но тем не менее.
Если сравнить с Руни, который его моложе, то Руни выглядит лет на 10 старше... Рон выглядит где-то на 33 года благодаря режиму питания, физической подготовке и режиму отдыха☝🏻не рекламирует вредную пищу: газировки и бургеры🤣
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Не, ну он правда изменил всё. Заставил кучу недалёких людей смотреть отвратительный чемпионат.
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Парни, вы так быстро минусите Алонсо. Я даже не успеваю прочитать, на что вы ему отвечаете(
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Лучше было бы, если у него мозг выглядил на 25 лет, а не как сейчас 5 летний!
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Выглядит на 25 лет задержавшиися.
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Ну если он модель то это важно, да.
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Выглядит максимум на 26, а думает и вовсе на 16. Великий 🍓
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Выглядит Рон действительно хорошо, но точно не на 25 лет. С результатами вдвойне спорная ситуация. Море тренировок, а конкретные навыки уже вообще не заметить.

Сильнее, пожалуй, не понимаю такие лестные и бесконечные комментарии, словно тех, кто выглядит в 38+ отлично никогда не было. Вспоминаю того же Ибрагимовича и что-то не припомню у него проблем ни с фигурой, ни с тренировками. И играл он на закате в том числе и в Европе
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Удалишь коммент?))
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Вот на свой возраст выглядит Жиру, обычный работяга который следит за собой и выглядит отлично:)) Но когда криштика пытаются сюда запихнуть, это просто смешно:))
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
В Азии великан
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Ответ rigobersong
Декстер я в полном порядке, рост 180, вес 75, грудь закачена, живота нет, бицуха 40 сантиметров, сильно за питанием не слежу, могу раз в недельку сожрать бургер, или что-то сладкое, в остальном турничка, брусьев и пары гантелей достаточно что бы держать себя в форме, без всякой фармы, спортпита и ботекса:)) Но я понимаю, что для такого скуфа как ты это сложно в голове даже вообразить, что фактически уделяя 30 минут в день на спорт, можно держать нормальную форму:))) Поэтому таким как ты объяснять даже что-то лишний раз, это по сути бесполезное занятие:))
Комментарий удален пользователем
Очередной довольно смешной пиар этого Кринжа7. Ха-ха-ха)
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Ответ Dexter Morgan
Роналду вообще изменил всё. Вся индустрия спортивной журналистики за счёт него живёт. Вот тот же Спортс поднялся за счёт актива на ветках Роналду. Все спортсмены равняются на него, методики тренировок заимствуют у него. Роналду и выглядит так, как хотелось бы выглядеть всем. Только одни комплексуют из-за того, что Роналду лучший в истории. А другие восхищаются.
Роналду даже в поколении не лучший ибо есть тот, кто более успешен.
Не повезло твоему кумира родиться в одно время с гением, что в итоге стал самым титулованным в истории, самым успешным, самым результативным, самым награжденным.
Ну а 18.12.2022 была поставлена точка.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Tristan...
Да не трясись ты, 🧯
Вытри слезы, хватит плакать🤡🤡🤡
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Ответ niru
Тебе, и твоему другу, как раз не помешает🤡🤡🤡
Да не трясись ты, 🧯
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Ответ Tristan...
🧯
Тебе, и твоему другу, как раз не помешает🤡🤡🤡
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Ответ niru
Хватит плакать🤡
🧯
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