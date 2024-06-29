Черчесов о работе в Казахстане: «Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80»

Станислав Черчесов рассказал, ощущает ли давление во время работы в Казахстане.

«Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80.

Мы готовимся, мы работаем, знаем, что делать. Футбол – это футбол. Заранее никто не написал, что будет.

Смотрим на чемпионат Европы: те, от кого никто ничего не ожидал, из группы выходят, на кого рассчитывали – не выходят.

На неудачах не зацикливаюсь. Футбола без неудач и без побед не бывает. Надо понять, на каком мы этапе развития. Я уже сказал на пресс-конференции: то, что было, это определенный всплеск. Чтобы это не было всплеском, надо это как-то систематизировать.

А потом потихонечку будем сидеть и обсуждать, что мы сделали. Но без цифр», – заявил главный тренер сборной .

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