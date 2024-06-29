Черчесов о работе в Казахстане: «Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Евро-2024 Здоровье Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов рассказал, ощущает ли давление во время работы в Казахстане.

«Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80.

Мы готовимся, мы работаем, знаем, что делать. Футбол – это футбол. Заранее никто не написал, что будет.

Смотрим на чемпионат Европы: те, от кого никто ничего не ожидал, из группы выходят, на кого рассчитывали – не выходят.

На неудачах не зацикливаюсь. Футбола без неудач и без побед не бывает. Надо понять, на каком мы этапе развития. Я уже сказал на пресс-конференции: то, что было, это определенный всплеск. Чтобы это не было всплеском, надо это как-то систематизировать.

А потом потихонечку будем сидеть и обсуждать, что мы сделали. Но без цифр», – заявил главный тренер сборной Казахстана.

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71 комментарий
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Слава богу, что теперь он к нашей сборной не имеет отношения
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Неудобно перед казахстанцами(
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Это болезнь какая-то, когда все слова только в буквальном смысле воспринимаешь? Либо он настолько боится отвечать на вопросы, что всегда в ответ стремится принизить собеседника, перейти в плоскость взрослый-ребенок? Интересный он, конечно
+52
-4
+48
А как же под водой? Там тоже давление и это физика.
+39
-4
+35
Ответ Vitaly Rogulin
Это болезнь какая-то, когда все слова только в буквальном смысле воспринимаешь? Либо он настолько боится отвечать на вопросы, что всегда в ответ стремится принизить собеседника, перейти в плоскость взрослый-ребенок? Интересный он, конечно
Из этих... "Не дела, а делишки", "не садись, а присаживайся"))
+23
-1
+22
стасу надо топклуб брать, пора, созрел.
у человека ноль эмоций, на него не влияет ничего.
лапорты все эти, сосьос, журналисты, фанатские банды... играем дубль-вэ и точка!
+23
-2
+21
Ответ Vitaly Rogulin
Это болезнь какая-то, когда все слова только в буквальном смысле воспринимаешь? Либо он настолько боится отвечать на вопросы, что всегда в ответ стремится принизить собеседника, перейти в плоскость взрослый-ребенок? Интересный он, конечно
Это синдром ОБЖшника
+20
0
+20
Ответ Cearvm
А как же под водой? Там тоже давление и это физика.
Я, тебе, во-первых приветстую...
+17
-2
+15
Полевой командир в своём стиле
+15
-2
+13
Ответ Cearvm
А как же под водой? Там тоже давление и это физика.
маэстро не Жак-Ив Кусто, он мужчина в возрасте, поэтому, исключительно, артериальное.
+13
-1
+12
А ЧСВ 220 на 180.
+13
-1
+12
сочувствие братьям казахам
+12
-4
+8
Ответ Брэд Либил
Комментарий скрыт
Да хрен бы с ним.
Клопп говорил, что никогда не возьмёт в команду муд***, даже если он крутой футболист
+8
-2
+6
И я вас в первую очередь приветствую
+6
-1
+5
Он установки игрокам такие же даёт перед играми?
Сделали бы передачу какую-нибудь с Черчесовым и Ротенбергом, а между психолога посадили с вопросами, при чём вообще любыми, на любые темы) Потом в медицинских академиях показывали студентам, там диагнозов полно похоже много поставить)
+5
0
+5
Ответ Bruce Lee
Из этих... "Не дела, а делишки", "не садись, а присаживайся"))
«Крайний раз»
+5
0
+5
Каким же гуру он себя ощущает...он даже похоже мысли не допускает что он смешон,своими замолотами с переиначиванием понятий,гонором непонятно откуда взятым.Попёрся на Целину,так и там успел пальцы растопырить.Поц и не кается...
+5
0
+5
Ответ Vitaly Rogulin
Это болезнь какая-то, когда все слова только в буквальном смысле воспринимаешь? Либо он настолько боится отвечать на вопросы, что всегда в ответ стремится принизить собеседника, перейти в плоскость взрослый-ребенок? Интересный он, конечно
Уткин писал, что у Черчесова свои приколы, с которых только ему одному (Черчесову) и смешно
+4
0
+4
Ответ strelok16
Наплыв клоунов в данной ветке, и им не важно, что Саламыч привел сборную к лучшему результату на ЧМ и показывал достойные результаты на отборах, когда параллельно эти же люди наяривают на посты о самой сильной сборной восточной еуропы, которая в слабейший группе на ЧЕ занимает 4 место, так и живём))
Его сборная выиграла ОДИН важный матч за 3 года, против Испании, у которой тренера уволили за день до ЧМа.
+5
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Леопард пятен не меняет.
+3
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Ответ Альфредо сказал
Неудобно перед казахстанцами(
Пусть осетины или австрийцы за козлобыка стыдятся.
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Ответ Митя Шампанский
Это синдром ОБЖшника
АУЕшника
+2
0
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в своём стиле
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Переведи!))
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Ну не исправимый Стасик.
В России вздохнули с облегчением, а теперь казахи с ним мучаются.
Надеюсь они помнят, что товарищеских матчей не бывает, а бывают контрольные.
+2
-1
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Он вернулся! )))
+1
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Саламыч - Осетинский Моуриньо)
+1
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Передайте усатому что вообще-то давление это термин не медицинский, а физический
+2
-1
+1
On i v pravdu debil.
+2
-1
+1
Стас открыл цитатник нейтральных фраз. воу воу воу
+1
0
+1
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