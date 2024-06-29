Черчесов о работе в Казахстане: «Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80»
Станислав Черчесов рассказал, ощущает ли давление во время работы в Казахстане.
«Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80.
Мы готовимся, мы работаем, знаем, что делать. Футбол – это футбол. Заранее никто не написал, что будет.
Смотрим на чемпионат Европы: те, от кого никто ничего не ожидал, из группы выходят, на кого рассчитывали – не выходят.
На неудачах не зацикливаюсь. Футбола без неудач и без побед не бывает. Надо понять, на каком мы этапе развития. Я уже сказал на пресс-конференции: то, что было, это определенный всплеск. Чтобы это не было всплеском, надо это как-то систематизировать.
А потом потихонечку будем сидеть и обсуждать, что мы сделали. Но без цифр», – заявил главный тренер сборной Казахстана.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
у человека ноль эмоций, на него не влияет ничего.
лапорты все эти, сосьос, журналисты, фанатские банды... играем дубль-вэ и точка!
Клопп говорил, что никогда не возьмёт в команду муд***, даже если он крутой футболист
Сделали бы передачу какую-нибудь с Черчесовым и Ротенбергом, а между психолога посадили с вопросами, при чём вообще любыми, на любые темы) Потом в медицинских академиях показывали студентам, там диагнозов полно похоже много поставить)
В России вздохнули с облегчением, а теперь казахи с ним мучаются.
Надеюсь они помнят, что товарищеских матчей не бывает, а бывают контрольные.