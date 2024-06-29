Черчесов о посещении игр чемпионата Казахстана: «Стас Космос, да? Понятно, я космонавт, но не могу быть везде в одно и то же время»
Станислав Черчесов высказался о посещении матчей чемпионата Казахстана.
«Есть план определенный: «Ордабасы» посетить, «Актобе». Сейчас начинается Лига конференций. Ну, есть запланированная поездка.
Вот мы сейчас голову ломали перед этим, как это все… Стас Космос, да? Так говорили после чемпионата мира? Да, понятно, я космонавт, но я не могу везде быть в одно и то же время. Поэтому посмотрим сейчас, будем думать. А так, естественно, буду посещать.
Ну, и самое главное я вам главное скажу: когда опыт работы есть.
Если бы я был начинающий тренер сборной, тогда да, а когда ты уже 6 лет в сборной России работал и опять же в большой стране – я же не был везде, а был там, где надо.
И это только я могу понять, почему я там был и что я там делал вообще», – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Его речь , это набор слов...
лучше и не скажешь!))
какой ему казахский язык- ему бы для начала русский освоить, чтобы научиться облекать свои чудо-мысли в удобоваримую и понятную форму!)
Командир,найди нормального переводчика с осетинского
Не понятно