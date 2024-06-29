Черчесов о посещении игр чемпионата Казахстана: «Стас Космос, да? Понятно, я космонавт, но не могу быть везде в одно и то же время»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Актобе Ордабасы Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов высказался о посещении матчей чемпионата Казахстана.

«Есть план определенный: «Ордабасы» посетить, «Актобе». Сейчас начинается Лига конференций. Ну, есть запланированная поездка.

Вот мы сейчас голову ломали перед этим, как это все… Стас Космос, да? Так говорили после чемпионата мира? Да, понятно, я космонавт, но я не могу везде быть в одно и то же время. Поэтому посмотрим сейчас, будем думать. А так, естественно, буду посещать.

Ну, и самое главное я вам главное скажу: когда опыт работы есть.

Если бы я был начинающий тренер сборной, тогда да, а когда ты уже 6 лет в сборной России работал и опять же в большой стране – я же не был везде, а был там, где надо.

И это только я могу понять, почему я там был и что я там делал вообще», – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

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33 комментария
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Планета ЭГО счастлива вновь приветствовать своего генерала
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Мне кажется , что он в раздевалке с игроками через переводчика разговаривает , что с Российской сборной, что с Казахстаном..
Его речь , это набор слов...
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Представьте разговор Черчесова, ромы ротенбургера и Алины Загитовой , это была бы бомба, если ещё им накатить, то вообще
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хоть нам скучно не будет)
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Во-первых, я вас приветствую. А во-вторых, Стас ғарыш. Иә?
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а Загитова оказывается еще не так плохо свои мысли выражает...
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"И это только я могу понять, почему я там был и что я там делал вообще"!)
лучше и не скажешь!))
какой ему казахский язык- ему бы для начала русский освоить, чтобы научиться облекать свои чудо-мысли в удобоваримую и понятную форму!)
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Ну всё - поехали...
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Стас что-то разговорился. Эпично будет если в первых 3-4 матчах поражения, и пинок под зад космонавта.
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Ответ Pato07
а давно он в такого шута превратился?
Always has been
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Ответ Листок яблони
А кроме Загитовой другие люди ещё существуют.
а у вас есть пруфы?
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Может стоит на спортсе писать "Сборная Казахстана Черчесова"?
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Ответ Жан Поль Бельманда
Казахстан Алга Спрос с него должен быть за каждый тиын, и каждую минуту, И он обязан отчитываться за проделанную работу К сожалению, с таким его началом, врятли этот путь ведёт к успеху
Какой результат будет считаться удовлетворительным со сборной Казахстана по футболу? минимум 1/4 чемпионата мира я так понимаю?)
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Кто нибудь скажет Стасу, что он смешен, когда пытается шутить и придумывать афоризмы...,
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Даже Моуриньо так нагло не клянчил неустойку
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Престарелый генератор кринжа.
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Ответ Colonial Waster
Always has been
В переводе Всегда таким был
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Речь несвязанная для конспирации... Вроде как ответил, "почему", но не ответил "зачем".
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6 лет прошло - уже не космос, Стас
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Ответ dreamstep
Стас что-то разговорился. Эпично будет если в первых 3-4 матчах поражения, и пинок под зад космонавта.
Думаю, у него есть план Б на случай, если что-то пойдет не так. Но это не точно.
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И это только я могу понять, почему я там был и что я там делал вообще», – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов."
Командир,найди нормального переводчика с осетинского
Не понятно
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Главный у них- с круглой мордой такой, все поговорками говорил. х.ф. Брат.
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Брат Черномырдина
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а давно он в такого шута превратился?
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Доктор Стренджер прям
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Таких не берут в космонавты, собеседование не пройдёт...
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Переведите на русский пожалуйста!
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