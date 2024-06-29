Федерико Бернардески: «В Канаде очень высокий уровень жизни, много меритократии и возможностей. В Италии все меньше людей, которые могут себе позволить определенные вещи»
Федерико Бернардески оценил уровень жизни в Канаде по сравнению с Италией.
Итальянский полузащитник выступает за «Торонто» в МЛС с 2022 года.
«В Канаде жить очень хорошо. Очень высокое качество жизни. Это обусловлено тем, что здесь много возможностей.
У людей есть возможность продемонстрировать свою ценность, существует много меритократии. Это приносит пользу всем.
Нам повезло, потому что здесь много видов спорта – такие как хоккей, бейсбол, баскетбол.
Нужно сказать, что мы живем лучше по сравнению с Италией. Разница – особенно в последние годы – сильно выходит на первый план, и от этого мне немного обидно. Становится все меньше людей, которые могут себе позволить определенные вещи.
Я из семьи рабочих, у меня не было роскоши. В Канаде уровень жизни очень высок», – сказал Федерико Бернардески.
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Хотя если сравнивать с Испанией, Италией и половиной стран Европы - то да, в Канаде визуально живут на другой планете.
С Россией вообще сравнивать глупо - кроме Москвы, и с натяжкой Питера, тут реально середина 20 века, а за Уралом - много где вообще 19 век
К примеру, я, несмотря на то, что признаю, что в Канаде и США очень много хорошего, совершенно не понимаю, как там можно прожить всю жизнь. Чтобы было хоть немного интересно, надо постоянно куда-то ездить, летать, огромные расстояния. В целом, в России та же фигня) Европа в этом плане уникальна