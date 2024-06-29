Федерико Бернардески: «В Канаде очень высокий уровень жизни, много меритократии и возможностей. В Италии все меньше людей, которые могут себе позволить определенные вещи»

Федерико Бернардески оценил уровень жизни в Канаде по сравнению с Италией.

Итальянский полузащитник выступает за « » в с 2022 года.

«В Канаде жить очень хорошо. Очень высокое качество жизни. Это обусловлено тем, что здесь много возможностей.

У людей есть возможность продемонстрировать свою ценность, существует много меритократии. Это приносит пользу всем.

Нам повезло, потому что здесь много видов спорта – такие как хоккей, бейсбол, баскетбол.

Нужно сказать, что мы живем лучше по сравнению с Италией. Разница – особенно в последние годы – сильно выходит на первый план, и от этого мне немного обидно. Становится все меньше людей, которые могут себе позволить определенные вещи.

Я из семьи рабочих, у меня не было роскоши. В Канаде уровень жизни очень высок», – сказал .

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