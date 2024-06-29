Федерико Бернардески: «В Канаде очень высокий уровень жизни, много меритократии и возможностей. В Италии все меньше людей, которые могут себе позволить определенные вещи»

Теги МЛС ФК Торонто серия А Италия Федерико Бернардески Футбол

Федерико Бернардески оценил уровень жизни в Канаде по сравнению с Италией.

Итальянский полузащитник выступает за «Торонто» в МЛС с 2022 года.

«В Канаде жить очень хорошо. Очень высокое качество жизни. Это обусловлено тем, что здесь много возможностей.

У людей есть возможность продемонстрировать свою ценность, существует много меритократии. Это приносит пользу всем.

Нам повезло, потому что здесь много видов спорта – такие как хоккей, бейсбол, баскетбол.

Нужно сказать, что мы живем лучше по сравнению с Италией. Разница – особенно в последние годы – сильно выходит на первый план, и от этого мне немного обидно. Становится все меньше людей, которые могут себе позволить определенные вещи.

Я из семьи рабочих, у меня не было роскоши. В Канаде уровень жизни очень высок», – сказал Федерико Бернардески.

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24 комментария
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Он ещё в России не был, вообще бы окуел))))
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Ответ хозяин сити
Он ещё в России не был, вообще бы окуел))))
Что-то вспомнилось, как один итальянский футболист жаловался, что в Италии у его бабушки пенсия всего 700 евро, многие здешние комментаторы сразу выкатили пенсии своих стариков в 150-200 евро и посоветовали ему не ныть.
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Прав
+16
-2
+14
Ответ Инна Навская
Ахах, это он ещё в России не бывал , вот тут бы он еще новых слов узнал от маргиналов))
Да не стал бы он с тобой общаться, не переживай
+8
-2
+6
Берна выдал базу
+6
-1
+5
Ответ Burel
Это точно. Европа гниёт по полной. Хорошо, что мы переболели преклонением перед западом 30 лет назад.
Теперь у нас преклонение перед Востоком. Вот как в хорошо в Китае и Вьетнаме живут!
+3
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Ответ soldat2212
Комментарий скрыт
А что побывать в италии это какое то сверх достижение？)
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Будто и играл до 2022 года на уровне семьи рабочих 💁‍♂️
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Ответ soldat2212
Комментарий скрыт
Был в Тревизо, там хорошо
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Все местные комментаторы пожили и там и там , чтобы давать комментарии, прав он или неправ . Я фигею.
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Спасибо Феде за ценную информацию‼️🤌 Я как раз раздумывал где жить в будущем: в Канаде или Италии⁉️ И если у меня будет возможность, то перееду в Канаду, климатические условия меня не испугают, главное уровень жизни, и все сопутствующие с ней....☝️
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Похвально, если он знает значение слова меритрократия. Или это автор дописал?
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О чем бы ни писали, местные записные спорцриоты сразу переводят на Россию.
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Да, очень высокий :))) Недвижка стоит в два раза дороже, чем в Штатах, а ЗП в 2 раза меньше. Цены на все остальное - космос. Половина бы жителей переехала в США, если бы была такая возможность
Хотя если сравнивать с Испанией, Италией и половиной стран Европы - то да, в Канаде визуально живут на другой планете.
С Россией вообще сравнивать глупо - кроме Москвы, и с натяжкой Питера, тут реально середина 20 века, а за Уралом - много где вообще 19 век
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Ответ ta-tosha
Да, очень высокий :))) Недвижка стоит в два раза дороже, чем в Штатах, а ЗП в 2 раза меньше. Цены на все остальное - космос. Половина бы жителей переехала в США, если бы была такая возможность Хотя если сравнивать с Испанией, Италией и половиной стран Европы - то да, в Канаде визуально живут на другой планете. С Россией вообще сравнивать глупо - кроме Москвы, и с натяжкой Питера, тут реально середина 20 века, а за Уралом - много где вообще 19 век
Визуально живут на другой планете-это как?Я не был в Канаде,но был в городишках северной Италии и там все хорошо,сомневаюсь что в канадской провинции все сильно лучше.
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Ответ ta-tosha
Да, очень высокий :))) Недвижка стоит в два раза дороже, чем в Штатах, а ЗП в 2 раза меньше. Цены на все остальное - космос. Половина бы жителей переехала в США, если бы была такая возможность Хотя если сравнивать с Испанией, Италией и половиной стран Европы - то да, в Канаде визуально живут на другой планете. С Россией вообще сравнивать глупо - кроме Москвы, и с натяжкой Питера, тут реально середина 20 века, а за Уралом - много где вообще 19 век
Не понимаю сравнение, Италия и Канады похожи плюс-минус ничем. Это все равно, что какой-нибудь Чикаго сравнить с Санкт-Петербургом.
К примеру, я, несмотря на то, что признаю, что в Канаде и США очень много хорошего, совершенно не понимаю, как там можно прожить всю жизнь. Чтобы было хоть немного интересно, надо постоянно куда-то ездить, летать, огромные расстояния. В целом, в России та же фигня) Европа в этом плане уникальна
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
забей.это сапиенсам расскажут.
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Ну, возможно. Только вот жить в таком неприятном климате не все смогут. Да и обычному европейцу канадский (американский) образ жизни не факт что сильно понравится.
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Работать лучше не пробовали
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