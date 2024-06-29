Винисиус о Кубке Америки: «Тяжело играть из-за качества полей и настроенных против Бразилии судей – они не фиксируют явные фолы»
Винисиус Жуниор недоволен судейством и полями на Кубке Америки.
Вингер сборной Бразилии высказался после матча 2-го тура с Парагваем (4:1), в котором он сделал дубль.
«На этих стадионах тяжело играть из-за качества полей и настроенных против нас судей – они не фиксируют явные фолы.
То, как к нам относится КОНМЕБОЛ (футбольная конфедерация, управляющая футболом в Южной Америке – Sports), сложно [объяснить]», – сказал Винисиус.
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Это такой человек, ноет всегда, даже если всё идеально.
Бедного винисиусенка и тут ущемляют
Не ной !
Поля ему не нравятся…
По красной тоже вопрос ведь брыкаться первым то начал бразилец, но потом изобразил нечеловеческие муки и удалили паргвайца.