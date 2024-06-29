Винисиус о Кубке Америки: «Тяжело играть из-за качества полей и настроенных против Бразилии судей – они не фиксируют явные фолы» 

Теги Сборная Бразилии по футболу судьи Кубок Америки Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор недоволен судейством и полями на Кубке Америки.

Вингер сборной Бразилии высказался после матча 2-го тура с Парагваем (4:1), в котором он сделал дубль.

«На этих стадионах тяжело играть из-за качества полей и настроенных против нас судей – они не фиксируют явные фолы.

То, как к нам относится КОНМЕБОЛ (футбольная конфедерация, управляющая футболом в Южной Америке – Sports), сложно [объяснить]», – сказал Винисиус.

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55 комментариев
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Конкретно в этом матче вам дали 2 пеналя и удалили соперника, нытик
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-8
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Нытик в своем репертуаре.
+82
-10
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Бро привык гонять под ручными свистками Переса, что теперь равное судейство тяжело дается))
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-16
+53
Ответ KataDiaz
Конкретно в этом матче вам дали 2 пеналя и удалили соперника, нытик
Недостаточно
+30
-2
+28
Да заткнись ты уже, губон
+25
-5
+20
Достало его нытьё по поводу и без повода.
Это такой человек, ноет всегда, даже если всё идеально.
+21
-3
+18
Ответ Угараю_с_вас
Комментарий скрыт
а речь про судей?
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+17
Вынытиус
+18
-3
+15
Про самое основное не упомянул. Не узнаю
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Ахахах. Бедняжка. Привык, что в лиге Переса ручные судьи ведутся на все его нырки.
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Пожалуй, самая отвратительная личность в футболе на данный момент.
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Ответ Танцуй Вини
Гави ещё не закончил
Гави не ноет
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Блеать, у этого нытика все против него, болелы, судьи, поля, даже федерации. Даже Иисуса сделали из за него черным, но все равно ноет.
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Нигадяй
+8
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нытик реальный
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Ответ IceDushman
Про самое основное не упомянул. Не узнаю
Турнир же в США. Там давно побороли расизм )))
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Ох уже эти судьи-расисты.
Бедного винисиусенка и тут ущемляют
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Походу надо было назначить 3 пенальти и удалять два игрока соперника
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Зато расизма нет)
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Чай не кукурузные поля южных штатов !
Не ной !
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Белый плантатор: Что этот н…р себе позволяет ?
Поля ему не нравятся…
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Ответ Мирослав Ковальский
Помню когда судьи тащили Варгентину на копе и месси умудрился вылететь, он ныл что Варгентину засуживают:)) После этого клопу купили ЧМ с левыми пенками
Ты ревнивая девушка
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Там судьи не как в Реале вардрит конечно уже привык
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В европе расизм, в латинской америке поля и судьи😺😺😺 . У этого идиота где-то есть приемлемые для него условия для игры?
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Это тебе не реал с ручными судьями
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Да ты зае (с)
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а есть ли сегодня в футболе ещё больший нытик, чем вини?
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Винисиус говорит правду про судью или он имеет ввиду почему тот дал только одну красную, а не три или почему пендалей дали только два, а не четыре?
По красной тоже вопрос ведь брыкаться первым то начал бразилец, но потом изобразил нечеловеческие муки и удалили паргвайца.
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Кругом расисты.
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Тяжело жить!
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