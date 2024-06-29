Винисиус о Кубке Америки: «Тяжело играть из-за качества полей и настроенных против Бразилии судей – они не фиксируют явные фолы» 

Винисиус Жуниор недоволен судейством и полями на Кубке Америки.

Вингер сборной высказался после матча 2-го тура с Парагваем (4:1), в котором он сделал дубль.

«На этих стадионах тяжело играть из-за качества полей и настроенных против нас судей – они не фиксируют явные фолы.

То, как к нам относится КОНМЕБОЛ (футбольная конфедерация, управляющая футболом в Южной Америке – Sports), сложно [объяснить]», – сказал .

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