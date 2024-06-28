Гюндоган о «Реале»: «Самый успешный клуб десятилетия, да и не только. Он никогда не паникует и всегда сохраняет спокойствие, это удивительно»

Илкай Гюндоган отметил игру мадридского «Реала».

«Если посмотреть на « », самый успешный клуб последнего десятилетия, да и не только, как он никогда не паникует и всегда сохраняет спокойствие – это удивительно.

Нужно также понимать, когда вы контролируете игру и когда действительно нужно наказать соперника. В противном случае, все быстро изменится, и наказанным окажетесь вы сами.

Мне важно, чтобы в команда понимала, что есть моменты, когда мы немного отстаем от соперника. В СМИ это сразу же интерпретируется негативно, но это совершенно нормально. Мы команда, которая стремится контролировать мяч. Но мы также должны выдерживать моменты, когда соперник владеет мячом минуту, 15, 20 передач, не теряя спокойствия.

Иногда мы теряем терпение, не распознаем правильный момент для прессинга, опаздываем и начинаем паниковать. Сохранение спокойствия и принятие этого – ментальный шаг, который нужно сделать», – сказал полузащитник «Барселоны» для Frankfurter Allgemeine.

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