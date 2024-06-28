Гюндоган о «Реале»: «Самый успешный клуб десятилетия, да и не только. Он никогда не паникует и всегда сохраняет спокойствие, это удивительно»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган отметил игру мадридского «Реала».

«Если посмотреть на «Реал», самый успешный клуб последнего десятилетия, да и не только, как он никогда не паникует и всегда сохраняет спокойствие – это удивительно.

Нужно также понимать, когда вы контролируете игру и когда действительно нужно наказать соперника. В противном случае, все быстро изменится, и наказанным окажетесь вы сами.

Мне важно, чтобы в команда понимала, что есть моменты, когда мы немного отстаем от соперника. В СМИ это сразу же интерпретируется негативно, но это совершенно нормально. Мы команда, которая стремится контролировать мяч. Но мы также должны выдерживать моменты, когда соперник владеет мячом минуту, 15, 20 передач, не теряя спокойствия.

Иногда мы теряем терпение, не распознаем правильный момент для прессинга, опаздываем и начинаем паниковать. Сохранение спокойствия и принятие этого – ментальный шаг, который нужно сделать», – сказал полузащитник «Барселоны» для Frankfurter Allgemeine.

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27 комментариев
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Самый успешный клуб в истории футбола
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А ведь в середине 90-х Реал и Милан отделяло 1 ЛЧ,а в конце 00-х 2 ЛЧ…
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Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Автобус.... Ахахаха
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Всё идёт от головы. Кто бы что не говорил. Перес знает своё дело.
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У Реала ещё есть остатки поколения, которое само себя воспитало и само себя закалило, чтобы быть такими хладнокровными на поле. Надеюсь что молодому поколению это удастся сохранить.
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Реал, как опытный сенсей: ты можешь против него стараться, напрягаться, пыхтеть и думать что ты уже наголову сильнее, но в самый нужный момент он одним щелчком по носу спустит тебя с небес на землю
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Ответ Дмитрий Пузенков
Пока непонятно, как без Кросса в центре быть.. Белингем опустится ниже? Модрич старый уже, вряд ли его в основу вернут..
Перестраивать игру от тех кто есть.
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Ответ Альфредо сказал
Пятилетия,десятилетия,столетия,XXI века…
ЛЧ
Реал Мадрид: 6
Барселона:4

Ла Лига:
Барселона: 11
Реал Мадрид: 9

Кубок Испании
Барселона: 7
Реал Мадрид: 3

СКИ:
Барселона: 9
Реал Мадрид: 8

История встреч, побед:
Барселона: 29
Реал Мадрид: 26

Ты это, про 21 век не спеши в порыве радости кричать)) тут не все однозначно
+9
-6
+3
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Только ради таких комментов Реал должен побеждать из года в год)
+7
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+2
"Реал" - короли хаоса. Они могут играть хуже соперника, но как только начинается игра на встречных курсах, у соперника нет шансов.
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Королевский клуб
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Как кубковая команда - да. На дистанции чемпионата - далеко не всегда.
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Ответ Игорь Новиков
Только ради таких комментов Реал должен побеждать из года в год)
Тем обиднее за 2012 - тот Реал был лучший.
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Ответ meringue
Автобус.... Ахахаха
Очень смешно , а что было в матче с Сити? Минивэн?
Я не хейтер Реала но вещи своими именами надо называть, победа заслуженная но тактика была выбрана именно такая
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Пузенков
Пока непонятно, как без Кросса в центре быть.. Белингем опустится ниже? Модрич старый уже, вряд ли его в основу вернут..
Беллингем ниже думаю будет играть, как раз на месте Крооса
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+1
Ответ Альфредо сказал
А ведь в середине 90-х Реал и Милан отделяло 1 ЛЧ,а в конце 00-х 2 ЛЧ…
Интересное наблюдение - в конце 1980х ведь капитан Милана Карло Анчелотти взял пару Кубков европейских чемпионов, приблизившись к Мадриду в этом соревновании.

В середине 200х уже тренер Милана Анчелотти - опять приблизился к Мадриду - уже в Лиге Чемпионов.

А что потом случилось - все и так(надеюсь) знают ;)
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Ответ AprasidzE
Тем обиднее за 2012 - тот Реал был лучший.
Нет, конечно.
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Реал - самый лучший и успешный клуб в истории, ау
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Ответ Ansu Fati
ЛЧ Реал Мадрид: 6 Барселона:4 Ла Лига: Барселона: 11 Реал Мадрид: 9 Кубок Испании Барселона: 7 Реал Мадрид: 3 СКИ: Барселона: 9 Реал Мадрид: 8 История встреч, побед: Барселона: 29 Реал Мадрид: 26 Ты это, про 21 век не спеши в порыве радости кричать)) тут не все однозначно
Реал в 21 веке 8 ушастых взял, а не 6
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Ответ Ansu Fati
ЛЧ Реал Мадрид: 6 Барселона:4 Ла Лига: Барселона: 11 Реал Мадрид: 9 Кубок Испании Барселона: 7 Реал Мадрид: 3 СКИ: Барселона: 9 Реал Мадрид: 8 История встреч, побед: Барселона: 29 Реал Мадрид: 26 Ты это, про 21 век не спеши в порыве радости кричать)) тут не все однозначно
Это как ты интересно ЛЧ посчитал , сразу видно твою непредвзятость , либо ты школьник - а скорее 2 в 1 судя по никнейму) Реал в 2000 году тоже ЛЧ брал. А че кубки Гампера не посчитал , раз Суперкубки и кубки начал? Сравнивать ЛЧ - вершину клубного футбола с другими трофеями может только истинный хейтер Реала , не обижайся - и на улицах Барсы когда-то пронесут этот трофей , Фати уже вряд ли - но вот у вас уже новый Фати растет , верьте
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Приятно слышать от игрока Барсы
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Гюндан видимо тоже как Видаль хочет в чем то признаться;))
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Т.е. Гюндоган считает, что футбол только 10 лет существует)
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Пятилетия,десятилетия,столетия,XXI века…
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