«На бельгийцев больно смотреть, они никакие. Франции нечего бояться. Если мы не сможем победить их, нам нечего делать на Евро». Дюгарри об 1/8 финала

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри считает, что сборной Франции не стоит бояться команду Бельгии.

Команды встретятся в 1/8 финала Евро-2024. Игра пройдет 1 июля. 

«Эти слабые бельгийцы... На них было больно смотреть. На мой взгляд, они никакие. Конечно, у них есть индивидуально сильные игроки, но я не вижу, чего мы должны бояться. Если мы не сможем победить этих бельгийцев, нам нечего делать на чемпионате Европы.

Я понимаю бельгийских болельщиков, которые разочарованы. Мы много лет говорили о золотом поколении. Но золотое поколение перестает быть золотым. И оно ничего не выиграло. Их игра кажется мне скучной. У них нет скорости, нет агрессии...

Сборная Франции более способна провести важный матч и восстановиться, чем эти бельгийцы. Сборная Франции месяцами играла с командами, которые задают высокий темп и интенсивность. Но эти бельгийцы не способны повысить интенсивность игры», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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41 комментарий
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А Франция прям могучая)
+28
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+26
Если вы не сможете победить их, то вас в принципе и не будет на Евро🥲
+19
-1
+18
Бельгия просто по результату сыграла и всё, но в целом он прав. Если Франция не обыграет такую Бельгию, то Дешам себя изжил и его пора менять. По составу пропасть между командами
+14
0
+14
Ответ Иван Шуткин
А Франция прям могучая)
ну по сравнению с Бельгией да
+9
-3
+6
Ответ Блуждающий странник
Бельгия просто по результату сыграла и всё, но в целом он прав. Если Франция не обыграет такую Бельгию, то Дешам себя изжил и его пора менять. По составу пропасть между командами
Ничего себе по результату, будь украинцы чуть похладнокровнее, Бельгия бы позорно ехала домой
+3
0
+3
Ну а чё вы хотите от физрука тренера, который даже не уровень Спартака....
+6
-3
+3
На Бельгию было больно смотреть в плане реализации, а на Францию в принципе больно было смотреть в атаке. Хуже только англичане. Ещё и в финале небось встретятся((
+3
0
+3
Ответ Ildar Izmailov
ну по сравнению с Бельгией да
+ /
На Бельгию противно смотреть , а на Францию просто неприятно ))
Но опыт многих десятилетий у ящика и не только подсказывает , что в плей-офф может всяко повернуться !
+2
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+2
Бельгия провела отличный матч с крепкой Румынией.
А против Словакии и Украины было форменное позорище.
Невозможно предсказать, с какой ноги встанет Бельгия в день матча с Францией. Франция, конечно, безусловный фаворит, но и у Бельгии в хороший для неё день есть шансы,
+2
0
+2
Франция тоже смотрится довольно блекло, не намного лучше бельгийцев
Хотя у Франции состав в разы сильнее
+2
0
+2
Ответ bel01
И потом, в жизни ведь всё сбалансированно. Что если Лукаку после беспрерывного позора в первых трёх матчах вдруг выйдет и сделает дубль, и оба гола засчитают?
+ КДБ выдаст хорошим матч ?
И Амба французский сборной ))
+1
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+1
Ответ Spartak ist besser
У Тедеско великолепный результат со сборной Бельгии. Проигрыш словакам был неприятным конфузом.
Вот давайте после одной восьмой и обсудим великолепие
+1
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+1
Ответ Блуждающий странник
Бельгия просто по результату сыграла и всё, но в целом он прав. Если Франция не обыграет такую Бельгию, то Дешам себя изжил и его пора менять. По составу пропасть между командами
Его в любом случае пора менять , он достиг успехов , но уже явно переседел в сборной
+1
0
+1
Слабые не слабые это все относительно.
На голове 2 волоса это мало ,а в супе много.
Игра покажет .
+1
0
+1
Ответ Pasta
Великолепный результат, это в слабой группе набрать 4 очка и даже не занять 1 место? Победить Румынию и сыграть ничью с Украиной - это ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ результат? Я подчеркну, ты не сказал, что результат "нормальный", "хороший" или там "приемлимый". Было упомянуто слово - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. В каком месте ты увидел там великолепный результат? Еще раз. 4 очка в слабой группе, даже не 1-ое место в ней же. Что тут великолепного? Результат в лучшем случае тянет на "приемлимый", а качество игры вообще дно)
Вот, всё верно. А великолепный результат например у сборной Грузии.
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Ответ Птюч
Толку от этого, если они в 1/8 вылетят? Важен конечный результат, а не статистика в отборочных матчах.
Почему они должны вылететь? Франция даже мертвейшую Польшу не смогла обыграть.
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Ответ Spartak ist besser
Выйти можно по разному. У него за 10 матчей 8 побед и 2 ничьи. 26 мячей забито и только 6 пропущено.
Толку от этого, если они в 1/8 вылетят? Важен конечный результат, а не статистика в отборочных матчах.
0
0
0
Ответ Spartak ist besser
Почему они должны вылететь? Франция даже мертвейшую Польшу не смогла обыграть.
Я не говорю, что они вылетят. Я говорю, что пока что у него результат это выход на Евро. Но Бельгия и до него это прекрасно делала.
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Ответ Idalgo
Вот давайте после одной восьмой и обсудим великолепие
Футбол вещь непредсказуемая, анализировать можно игру за какой-то большой период, а не по одному матчу, где может случиться всё что угодно, тем более в плей-офф.
+1
-1
0
Ответ Spartak ist besser
Футбол вещь непредсказуемая, анализировать можно игру за какой-то большой период, а не по одному матчу, где может случиться всё что угодно, тем более в плей-офф.
да ты стебешься))
0
0
0
Ответ Spartak ist besser
У Тедеско великолепный результат со сборной Бельгии. Проигрыш словакам был неприятным конфузом.
Великолепный результат, это в слабой группе набрать 4 очка и даже не занять 1 место? Победить Румынию и сыграть ничью с Украиной - это ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ результат? Я подчеркну, ты не сказал, что результат "нормальный", "хороший" или там "приемлимый". Было упомянуто слово - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ.

В каком месте ты увидел там великолепный результат? Еще раз. 4 очка в слабой группе, даже не 1-ое место в ней же. Что тут великолепного? Результат в лучшем случае тянет на "приемлимый", а качество игры вообще дно)
+1
-1
0
Ответ Spartak ist besser
Футбол вещь непредсказуемая, анализировать можно игру за какой-то большой период, а не по одному матчу, где может случиться всё что угодно, тем более в плей-офф.
Это четвертый уже матч будет. А потом ведь и еще три! Работа то блестящая!
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Конечно, дальше игры на вылет!!!
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Ответ Никита Алексеев
Франция тоже смотрится довольно блекло, не намного лучше бельгийцев Хотя у Франции состав в разы сильнее
Франция гораздо мощнее бельгийцев была, какой не намного?) У них с реализацией беда какая то. Даже выходящий на замену Жиру, мог быть в топе бомбардиров турнира, если бы по мячу попадать не разучился).
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Ответ Юс Крим
Слабые не слабые это все относительно. На голове 2 волоса это мало ,а в супе много. Игра покажет .
Чёткое выражение о волосинах.Буду знать,спасибо.
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Ответ Spartak ist besser
Выйти можно по разному. У него за 10 матчей 8 побед и 2 ничьи. 26 мячей забито и только 6 пропущено.
Птюч меня уже давно забанил ))
Поэтому позвольте через Вас :

Жалко , что из Группы так и не вышел …
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И потом, в жизни ведь всё сбалансированно.
Что если Лукаку после беспрерывного позора в первых трёх матчах вдруг выйдет и сделает дубль, и оба гола засчитают?
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Ответ Птюч
Пока у него со сборной Бельгии только выход на Евро.
Выйти можно по разному. У него за 10 матчей 8 побед и 2 ничьи. 26 мячей забито и только 6 пропущено.
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Ответ Иван Шуткин
В матчах с Австрией, Голландии их видел, а игры не видел вообще. Гризман бегал зачем-то от ворот от чужих до своих) Потому не получал вообще мяч, так полузащита во Франции нынче днари
Особенно Канте
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Ответ Ildar Izmailov
ну по сравнению с Бельгией да
В матчах с Австрией, Голландии их видел, а игры не видел вообще. Гризман бегал зачем-то от ворот от чужих до своих) Потому не получал вообще мяч, так полузащита во Франции нынче днари
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