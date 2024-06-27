«На бельгийцев больно смотреть, они никакие. Франции нечего бояться. Если мы не сможем победить их, нам нечего делать на Евро». Дюгарри об 1/8 финала
Кристоф Дюгарри считает, что сборной Франции не стоит бояться команду Бельгии.
Команды встретятся в 1/8 финала Евро-2024. Игра пройдет 1 июля.
«Эти слабые бельгийцы... На них было больно смотреть. На мой взгляд, они никакие. Конечно, у них есть индивидуально сильные игроки, но я не вижу, чего мы должны бояться. Если мы не сможем победить этих бельгийцев, нам нечего делать на чемпионате Европы.
Я понимаю бельгийских болельщиков, которые разочарованы. Мы много лет говорили о золотом поколении. Но золотое поколение перестает быть золотым. И оно ничего не выиграло. Их игра кажется мне скучной. У них нет скорости, нет агрессии...
Сборная Франции более способна провести важный матч и восстановиться, чем эти бельгийцы. Сборная Франции месяцами играла с командами, которые задают высокий темп и интенсивность. Но эти бельгийцы не способны повысить интенсивность игры», – сказал бывший игрок сборной Франции.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
На Бельгию противно смотреть , а на Францию просто неприятно ))
Но опыт многих десятилетий у ящика и не только подсказывает , что в плей-офф может всяко повернуться !
А против Словакии и Украины было форменное позорище.
Невозможно предсказать, с какой ноги встанет Бельгия в день матча с Францией. Франция, конечно, безусловный фаворит, но и у Бельгии в хороший для неё день есть шансы,
Хотя у Франции состав в разы сильнее
И Амба французский сборной ))
На голове 2 волоса это мало ,а в супе много.
Игра покажет .
В каком месте ты увидел там великолепный результат? Еще раз. 4 очка в слабой группе, даже не 1-ое место в ней же. Что тут великолепного? Результат в лучшем случае тянет на "приемлимый", а качество игры вообще дно)
Поэтому позвольте через Вас :
Жалко , что из Группы так и не вышел …
Что если Лукаку после беспрерывного позора в первых трёх матчах вдруг выйдет и сделает дубль, и оба гола засчитают?