«На бельгийцев больно смотреть, они никакие. Франции нечего бояться. Если мы не сможем победить их, нам нечего делать на Евро». Дюгарри об 1/8 финала

Кристоф Дюгарри считает, что сборной Франции не стоит бояться команду Бельгии.

Команды встретятся в 1/8 финала Евро-2024. Игра пройдет 1 июля.

«Эти слабые бельгийцы... На них было больно смотреть. На мой взгляд, они никакие. Конечно, у них есть индивидуально сильные игроки, но я не вижу, чего мы должны бояться. Если мы не сможем победить этих бельгийцев, нам нечего делать на чемпионате Европы.

Я понимаю бельгийских болельщиков, которые разочарованы. Мы много лет говорили о золотом поколении. Но золотое поколение перестает быть золотым. И оно ничего не выиграло. Их игра кажется мне скучной. У них нет скорости, нет агрессии...

Сборная Франции более способна провести важный матч и восстановиться, чем эти бельгийцы. месяцами играла с командами, которые задают высокий темп и интенсивность. Но эти бельгийцы не способны повысить интенсивность игры», – сказал бывший игрок сборной Франции.

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