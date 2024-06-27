Испания – главный фаворит Евро-2024 после группового этапа по версии ESPN. Португалия – 2-я, Франция – 3-я, Англия – 5-я, Грузия – 15-я

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ESPN считает сборную Испании главным фаворитом Евро-2024.

Портал обновил рейтинг фаворитов чемпионата Европы после завершения группового этапа. В плей-офф примут участие 16 команд.

В списке остались 8 вылетевших сборных – они занимают места с 17-го по 24-е в соответствии со своим уровнем игры в группах. 

Весь рейтинг выглядит так (участники плей-офф выделены жирным шрифтом):

1. Испания;

2. Португалия;

3. Франция;

4. Германия;

5. Англия;

6. Австрия;

7. Нидерланды;

8. Швейцария;

9. Италия;

10. Бельгия;

11. Словакия;

12. Дания;

13. Турция;

14. Румыния;

15. Грузия;

16. Словения;

17. Украина;

18. Хорватия;

19. Чехия;

20. Албания;

21. Польша;

22. Венгрия;

23. Сербия;

24. Шотландия. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

47 комментариев
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Я не знаю,что может помешать Грузии выиграть этот турнир.
+94
-4
+90
Ответ Аскетизмом погоняю
Я не знаю,что может помешать Грузии выиграть этот турнир.
За Хвичей могут прийти собаки с базы Локомотива
+60
-4
+56
У Грузии уже позади самое сложное, теперь осталось просто преодолеть барьер в лице Испании, Германии, Франции/Португалии, Англии/Италии и забрать по праву свой титул чемпионов Европы. )
+38
-1
+37
Ответ Mercedes
У Испанцев и Португальцев такая сетка, что до финала на коленях приползут, скорей фаворит будет команда с другой стороны сетки
А с другой стороны сетки, очень вероятно, заведомые аутсайдеры будут ставить автобус против фаворитов, которые будут очень много бегать и пытаться взломать оборону - тоже очень много сил уйдет на такое, если не больше чем командам с другой стороны сетки.

Тут нельзя предугадать все таки )
+17
-1
+16
У Испанцев и Португальцев такая сетка, что до финала на коленях приползут, скорей фаворит будет команда с другой стороны сетки
+17
-2
+15
Ответ Аскетизмом погоняю
Я не знаю,что может помешать Грузии выиграть этот турнир.
Только отключение света на стадионе во время матча🤓
+16
-4
+12
Почему все списывают со счетов Румынию? Почему никто не рассматривает такой вариант, что в 1/8 цыгане воруют у голландцев бутсы, в 1/4 табор песнями мешает выспаться условной Австрии, а в полуфинале выбежавший на поле медведь пугает итальянского голкипера? Ну серьезно?
+17
-6
+11
Ну испания на голову сильнее всех по игре, но что будет в плей-офф
+12
-1
+11
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Только отключение света на стадионе во время матча🤓
Олды поймут
+7
0
+7
По игре Есть Испания и все остальные.
Но верю в Италию !
+10
-4
+6
Ответ ретроградный меркурий
Мне кажется, немцы недооценены. Все-таки домашний турнир плюс очень уверенная игра в группе, сбалансированный состав, есть кому тащить. Для меня немцы, испанцы и французы - одинаково главные фавориты. Испанцев переоценивают на фоне игры с итальянцами, но там есть большая проблема - у итальянцев совершенно сырая и несыгранная атака, которая не умеет в контрпрессинг и контратаки. Попадись испанцы на более сыгранную сильную команду - вскроются их слабости в защите. Англичане сильны на бумаге, но настолько унылы на поле, что кажется, что они так и уедут с турнира, ничего не показав. По крайней мере, я им искренне этого желаю в самое ближайшее время. Никогда не видел более унылой и тухлой топ-сборной
У Германии оборона дырявая. Даже с Венгрией и Швейцарией много косяков было. Не выдержат давления техничных испанских форвардов.
+6
0
+6
Мне кажется, немцы недооценены. Все-таки домашний турнир плюс очень уверенная игра в группе, сбалансированный состав, есть кому тащить. Для меня немцы, испанцы и французы - одинаково главные фавориты. Испанцев переоценивают на фоне игры с итальянцами, но там есть большая проблема - у итальянцев совершенно сырая и несыгранная атака, которая не умеет в контрпрессинг и контратаки. Попадись испанцы на более сыгранную сильную команду - вскроются их слабости в защите. Англичане сильны на бумаге, но настолько унылы на поле, что кажется, что они так и уедут с турнира, ничего не показав. По крайней мере, я им искренне этого желаю в самое ближайшее время. Никогда не видел более унылой и тухлой топ-сборной
+10
-5
+5
Ответ Аскетизмом погоняю
Я не знаю,что может помешать Грузии выиграть этот турнир.
Кстати грузинский филантроп наградил команду 30 млн лари (10.7 млн$) за выход из группы, и обещает столько же за каждый пройденный этап. Но спортс об этом умалчивает.
+5
0
+5
Сетка на бумаге сложная Испания если пройдет и тут же немцы если пройдут тоже,короче вопросов много плей офф другой футбол будет
+4
0
+4
Главное чтобы англичане, французы и бельгийцы поехали с ярмарки не позднее 1/4
+7
-3
+4
Эстонские эксперты заявляют о неплохих шансах своей команды на попадание на Евро-2004 в Португалии!
+4
0
+4
Прогнозы дело неблагодарное,особенно в играх ПО,но не загадывая дальше 1/4 финала думается:Италия,Германия,Англия,Испания,Франция,Португалия,Нидерланды,и ...кто знает,ну пусть будут подопечные Рангника.
А то что будет в четвертьфиналах сложно сказать.
Испанцы выглядят основным фаворитом,а все остальные плюс/минус в равных условиях.
Поглядим.
+3
0
+3
Ответ Мохнатый55
Португалия вылетит в 1/4 финала от Франции.
за такую Францию готовы подписаться? однако! я бы за Австрию больше был уверен) интересно играют.
+3
0
+3
Ответ Mercedes
У Испанцев и Португальцев такая сетка, что до финала на коленях приползут, скорей фаворит будет команда с другой стороны сетки
Португалия вылетит в 1/4 финала от Франции.
+11
-8
+3
Ответ Guus Ivanovich
А почему это должно быть интересно аудитории спортса?
Вроде не должно, как и политота от наших ногомячистов во время "бурных" демонстраций и прочего оппозиционного движа внутри страны. А провластных новостей тут не выкладывают. Что симптоматично.
+2
0
+2
Не знаю, как они этот рейтинг составляли.
Вот какие ставки сейчас принимают:

England: +350 (bet $10 to win $45 total)
Spain: +450 (bet $10 to win $55 total)
Germany: +550 (Bet $10 to win $65 total)
France: +600 (bet $10 to win $70 total)
Portugal: +700 (bet $10 to win $80 total)
Netherlands: +1200 (bet $10 to win $130 total)
Italy: +1600 (bet $10 to win $170 total)
Austria: +1600 (bet $10 to win $170 total)
Belgium: +3000 (bet $10 to win $310 total)
Switzerland: +3500 (bet $10 to win $360 total)
Turkey: +5000 (bet $10 to win $510 total)
Denmark: +8000 (bet $10 to win $810 total)
Romania: +10000 (bet $10 to win $1,010 total)
Georgia: +15000 (bet $10 to win $1,510 total)
Slovakia: +15000 (bet $10 to win $1,510 total)
Slovenia: +25000 (bet $10 to win $2,510 total)
+1
0
+1
Ответ AprasidzE
Кстати грузинский филантроп наградил команду 30 млн лари (10.7 млн$) за выход из группы, и обещает столько же за каждый пройденный этап. Но спортс об этом умалчивает.
А почему это должно быть интересно аудитории спортса?
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Ответ Its my life
Англия😂
Англия за счет гораздо более легкой сетки
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Ответ Аскетизмом погоняю
Я не знаю,что может помешать Грузии выиграть этот турнир.
только сама Грузия)))
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Ответ Кирилл
А с другой стороны сетки, очень вероятно, заведомые аутсайдеры будут ставить автобус против фаворитов, которые будут очень много бегать и пытаться взломать оборону - тоже очень много сил уйдет на такое, если не больше чем командам с другой стороны сетки. Тут нельзя предугадать все таки )
Как по мне автобусы наоборот потом в плюс пойдут. Тактическое развитие команды идёт, сыгранность. На уровне сборных это прям жирный плюс.
Не так они и много сил забирают.
не на столько много чтобы это было заметно в следующем матче, главное в доп время не уходить.
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Ответ Personology Center
Почему все списывают со счетов Румынию? Почему никто не рассматривает такой вариант, что в 1/8 цыгане воруют у голландцев бутсы, в 1/4 табор песнями мешает выспаться условной Австрии, а в полуфинале выбежавший на поле медведь пугает итальянского голкипера? Ну серьезно?
Дай ручку, финал нагадаю...
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Не знаю, посмотрел ещё раз - согласиться с таким рейтингом трудно. Нелегко не поставить "свою" сборную первой, но сейчас не 78-й, не 82-й и не 2006-й, поэтому
Германия
Испания
Италия
Франция
Англия
Португалия
Голландия
Швейцария
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Надо будет глянуть на этот рейтинг после 1/8 финала....
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германия ниже Франции, которая гол забить никак с игры не может)))
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Германию на первое место поставил бы, они более хладнокровны и рациональны
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