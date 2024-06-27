Испания – главный фаворит Евро-2024 после группового этапа по версии ESPN. Португалия – 2-я, Франция – 3-я, Англия – 5-я, Грузия – 15-я

ESPN считает сборную Испании главным фаворитом Евро-2024.

Портал обновил рейтинг фаворитов чемпионата Европы после завершения группового этапа. В плей-офф примут участие 16 команд.

В списке остались 8 вылетевших сборных – они занимают места с 17-го по 24-е в соответствии со своим уровнем игры в группах.

Весь рейтинг выглядит так (участники плей-офф выделены жирным шрифтом):

1. Испания;

2. Португалия;

3. Франция;

4. Германия;

5. Англия;

6. Австрия;

7. Нидерланды;

8. Швейцария;

9. Италия;

10. Бельгия;

11. Словакия;

12. Дания;

13. Турция;

14. Румыния;

15. Грузия;

16. Словения;

17. Украина;

18. Хорватия;

19. Чехия;

20. Албания;

21. Польша;

22. Венгрия;

23. Сербия;

24. Шотландия.

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