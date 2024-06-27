Испания – главный фаворит Евро-2024 после группового этапа по версии ESPN. Португалия – 2-я, Франция – 3-я, Англия – 5-я, Грузия – 15-я
ESPN считает сборную Испании главным фаворитом Евро-2024.
Портал обновил рейтинг фаворитов чемпионата Европы после завершения группового этапа. В плей-офф примут участие 16 команд.
В списке остались 8 вылетевших сборных – они занимают места с 17-го по 24-е в соответствии со своим уровнем игры в группах.
Весь рейтинг выглядит так (участники плей-офф выделены жирным шрифтом):
1. Испания;
2. Португалия;
3. Франция;
4. Германия;
5. Англия;
6. Австрия;
7. Нидерланды;
8. Швейцария;
9. Италия;
10. Бельгия;
11. Словакия;
12. Дания;
13. Турция;
14. Румыния;
15. Грузия;
16. Словения;
17. Украина;
18. Хорватия;
19. Чехия;
20. Албания;
21. Польша;
22. Венгрия;
23. Сербия;
24. Шотландия.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Тут нельзя предугадать все таки )
Но верю в Италию !
А то что будет в четвертьфиналах сложно сказать.
Испанцы выглядят основным фаворитом,а все остальные плюс/минус в равных условиях.
Поглядим.
Вот какие ставки сейчас принимают:
England: +350 (bet $10 to win $45 total)
Spain: +450 (bet $10 to win $55 total)
Germany: +550 (Bet $10 to win $65 total)
France: +600 (bet $10 to win $70 total)
Portugal: +700 (bet $10 to win $80 total)
Netherlands: +1200 (bet $10 to win $130 total)
Italy: +1600 (bet $10 to win $170 total)
Austria: +1600 (bet $10 to win $170 total)
Belgium: +3000 (bet $10 to win $310 total)
Switzerland: +3500 (bet $10 to win $360 total)
Turkey: +5000 (bet $10 to win $510 total)
Denmark: +8000 (bet $10 to win $810 total)
Romania: +10000 (bet $10 to win $1,010 total)
Georgia: +15000 (bet $10 to win $1,510 total)
Slovakia: +15000 (bet $10 to win $1,510 total)
Slovenia: +25000 (bet $10 to win $2,510 total)
Не так они и много сил забирают.
не на столько много чтобы это было заметно в следующем матче, главное в доп время не уходить.
Германия
Испания
Италия
Франция
Англия
Португалия
Голландия
Швейцария