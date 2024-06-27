Турция и Чехия установили рекорд Евро по карточкам в одном матче – 16 желтых и 2 красных
Турция и Чехия установили рекорд Евро по числу карточек в одном матче.
Встреча 3-го тура группового этапа Евро-2024 завершилась победой Турции со счетом 2:1.
В течение матча арбитр Иштван Ковач показал игрокам обеих команд в общей сложности 18 карточек – 16 желтых и 2 красных. Оба удаления заработали игроки сборной Чехии – Антонин Барак и Томаш Хоры.
В сегодняшнем матче было показано наибольшее количество карточек за одну игру в истории чемпионатов Европы.
По итогам группового этапа Турция вышла из группы F со 2-го места и сыграет с Австрией в 1/8 финала. Чехия вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.
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Потрясающая логика - ошибка позволительна, если после этого допустить ещё одну ошибку, но в другую сторону. Это ведь надо на полном серьёзе думать, что это правильный подход... нет слов