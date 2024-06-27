Турция и Чехия установили рекорд Евро по карточкам в одном матче – 16 желтых и 2 красных

Теги Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу дисквалификации Евро-2024 рекорды Иштван Ковач судья Антонин Барак Томаш Хоры Футбол

Турция и Чехия установили рекорд Евро по числу карточек в одном матче.

Встреча 3-го тура группового этапа Евро-2024 завершилась победой Турции со счетом 2:1.

В течение матча арбитр Иштван Ковач показал игрокам обеих команд в общей сложности 18 карточек – 16 желтых и 2 красных. Оба удаления заработали игроки сборной ЧехииАнтонин Барак и Томаш Хоры.

В сегодняшнем матче было показано наибольшее количество карточек за одну игру в истории чемпионатов Европы.

По итогам группового этапа Турция вышла из группы F со 2-го места и сыграет с Австрией в 1/8 финала. Чехия вылетела с турнира, заняв последнее место в группе.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отмена второго гола сборной Чехии — это позор. Ковач не должен судить матчи на таком уровне. Ужасный судья.
+14
-4
+10
А вот и ветка, где можно всем вместе послать Ковача на***. Румыно-венгр судит матч, где решается судьба Венгрии и определяется соперник Румынии - это просто супер! Отсудил позорно, жёлтых надавал миллион - половину из них за справедливое возмущение игроков по поводу его непоследовательности и искусной "слепоты".
+4
-1
+3
Побил рекорд Иванова 2006 или нет?
+2
0
+2
Ответ adriano_070
Отмена второго гола сборной Чехии — это позор. Ковач не должен судить матчи на таком уровне. Ужасный судья.
Позор - это первый гол чехов. А при втором вернули должок.
+2
0
+2
Ответ Timo Lindstrm
Побил рекорд Иванова 2006 или нет?
Не, двух красных не хватает, там 20 карточек было.
+3
-1
+2
Ответ Канал ВАнал
А вот и ветка, где можно всем вместе послать Ковача на***. Румыно-венгр судит матч, где решается судьба Венгрии и определяется соперник Румынии - это просто супер! Отсудил позорно, жёлтых надавал миллион - половину из них за справедливое возмущение игроков по поводу его непоследовательности и искусной "слепоты".
Согласен, чехов утопил судья, не думаю, что прям намеренно, но это и не важно: итог один. Чехи провели три отличных матча на турнире причем в абсолютно разных обстоятельствах и разных стилях: крутой автобус с Португалией, где немного не додержали, деклассирование Грузии по моментам во втором туре и игра в атаку и два гола в меньшинстве(!) (один, из которых судья украл у чехов) против турков. Такая сборная вылетает с турнира, а турки, которые показали только один крутой матч с Грузией идут дальше, несправедливо.
+3
-1
+2
Венгры какие-то мерзкие стали все
+1
0
+1
Ответ versus_
Позор - это первый гол чехов. А при втором вернули должок.
Ты, должно быть, смеёшься? О каких должках речь, если Ковач ошибался на протяжении всего матча и потерял абсолютно контроль над игрой? В совокупности даже если этот гол Чехии отменять, Ковач разрушил им игру задолго до этого. Кем вообще нужно быть, чтобы оправдывать судью тем, что "вот эта вирнули должок!!".
Потрясающая логика - ошибка позволительна, если после этого допустить ещё одну ошибку, но в другую сторону. Это ведь надо на полном серьёзе думать, что это правильный подход... нет слов
0
0
0
Ответ Канал ВАнал
Я не говорю, что намеренно, просто очень уж примечательное совпадение, что сложно не сказать об этом. О причинах его ужасного судейства можно только догадываться, но самое обидное - что чехов на турнир уже никак не вернуть.
Вообще да, больше всего жалко из вылетевших команд именно чехов, на втором месте, наверно Украина, которая во втором и третьем туре показала игру лучше любой команды из группы C, но они сами виноваты за бездарную игру с Румынией, так что справедливо.
+1
-1
0
Ответ Ali Aliev
Согласен, чехов утопил судья, не думаю, что прям намеренно, но это и не важно: итог один. Чехи провели три отличных матча на турнире причем в абсолютно разных обстоятельствах и разных стилях: крутой автобус с Португалией, где немного не додержали, деклассирование Грузии по моментам во втором туре и игра в атаку и два гола в меньшинстве(!) (один, из которых судья украл у чехов) против турков. Такая сборная вылетает с турнира, а турки, которые показали только один крутой матч с Грузией идут дальше, несправедливо.
какие два гола в меньшинстве? вы о чём вообще? там Кухта бил через две секунды после свистка, когда все уже сто лет как бросили играть. виноваты во всём чехи сами - надо было Грузию обыгрывать, вот и всё.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий