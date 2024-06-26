Тедеско после 0:0 с Украиной: «Мы знали, что не можем потерпеть неудачу – один пропущенный гол, и ты вылетаешь. Можно быть фаворитами на бумаге, но группа оказалась сложнее, чем многие думали»

Доменико Тедеско высказался о ничьей Бельгии с Украиной (0:0).

Бельгийцы вышли в плей-офф Евро-2024 со 2-го места в группе Е. Все команды группы набрали по 4 очка – подобное произошло впервые в истории чемпионатов Европы.

«Сегодня мы знали, что не можем потерпеть неудачу. Посыл был ясен – мы хотели играть и постараться победить. Игроки старались изо всех сил. Мы можем забивать раньше, можем забивать больше, тогда многое было бы проще. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо сыграли в концовке – однин пропущенный гол, и вы вылетаете.

Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. Можно быть фаворитами на бумаге, но вы должны играть, а этим командам совершенно нечего терять. Они играют сзади, они могут потерять мяч. У них также есть качественные игроки, здесь нет маленьких команд», – сказал главный тренер сборной .

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