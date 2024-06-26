Тедеско после 0:0 с Украиной: «Мы знали, что не можем потерпеть неудачу – один пропущенный гол, и ты вылетаешь. Можно быть фаворитами на бумаге, но группа оказалась сложнее, чем многие думали»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско высказался о ничьей Бельгии с Украиной (0:0).

Бельгийцы вышли в плей-офф Евро-2024 со 2-го места в группе Е. Все команды группы набрали по 4 очка – подобное произошло впервые в истории чемпионатов Европы.

«Сегодня мы знали, что не можем потерпеть неудачу. Посыл был ясен – мы хотели играть и постараться победить. Игроки старались изо всех сил. Мы можем забивать раньше, можем забивать больше, тогда многое было бы проще. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо сыграли в концовке – однин пропущенный гол, и вы вылетаете.

Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. Можно быть фаворитами на бумаге, но вы должны играть, а этим командам совершенно нечего терять. Они играют сзади, они могут потерять мяч. У них также есть качественные игроки, здесь нет маленьких команд», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

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46 комментариев
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Ответ IMPERATOR SPORTS
Каким бы не было золотым поколение Бельгии, если у тебя тренер уровня Спартака - тебе ловить нечего.
От золотого поколения 3 деда осталось
+129
-2
+127
Каким бы не было золотым поколение Бельгии, если у тебя тренер уровня Спартака - тебе ловить нечего.
+108
-29
+79
Получить в 1/8 Францию это конечно гениальная стратегия
+45
-1
+44
Надо сказать, что в отличие от Франции и Англии, бельгийцы скорее стали заложниками класса некоторых игроков (Лукаку). В целом все не так печально, но оборона проходной двор.
+36
-7
+29
Ответ IMPERATOR SPORTS
Каким бы не было золотым поколение Бельгии, если у тебя тренер уровня Спартака - тебе ловить нечего.
Он ещё и чеканить не умеет
+30
-1
+29
Ответ Пивасенин 602
Получить в 1/8 Францию это конечно гениальная стратегия
Если были бы первыми, то получили бы Голландию. Хрен поймёшь, что лучше
+32
-3
+29
Ответ Stas Politik
Если были бы первыми, то получили бы Голландию. Хрен поймёшь, что лучше
Голландия явно
+20
-1
+19
Ответ Marcus-light
Надо сказать, что в отличие от Франции и Англии, бельгийцы скорее стали заложниками класса некоторых игроков (Лукаку). В целом все не так печально, но оборона проходной двор.
Один пропущенный мяч, вот это двор
+13
-2
+11
У бельгийцев Доку - это ваще всадник без головы. Ты мяч даёшь и он побежал. Куда побежал, кто его знает. Будь его воля, с ним убежал бы куда-нибудь за стадион
+11
0
+11
Если играть, как 💩, то любая группа покажется сложной
+9
0
+9
Да просто вы играли как говно, а в остальном группа оправдала ожидания.
+6
0
+6
Ответ Давид Agabekyan
Один пропущенный мяч, вот это двор
От кого? Самая слабая группа
+6
-3
+3
Группа оказалась мертвее чем думали.
+3
0
+3
Ответ IMPERATOR SPORTS
Каким бы не было золотым поколение Бельгии, если у тебя тренер уровня Спартака - тебе ловить нечего.
А если тренер уровня Локомотива, то все нормально 😂
+4
-1
+3
Вы импотенты! Украинцы должны были забивать 2 точно. Жаль, не забили, заслуживали 18
+2
0
+2
Мне одному непонятно, какой черт он держит Лукаку на поле столько времени? Это же Пациенто Стационарро
+2
0
+2
Группа сложная? Это наверное самая слабая группа за всю историю евро
+7
-5
+2
Ответ Stas Politik
Если были бы первыми, то получили бы Голландию. Хрен поймёшь, что лучше
Пока непонятно кто Голландию получит, Англия или Румыния. Румыния возможно со Словенией сыграет, если грузины и чехи не выиграют.
+2
0
+2
да не группа сложнее, просто вы слишком слабы на деле выкатились
+3
-1
+2
Ответ IMPERATOR SPORTS
Каким бы не было золотым поколение Бельгии, если у тебя тренер уровня Спартака - тебе ловить нечего.
Это золотое поколение уже давно сошло
Единственный топ игрок в этой Бельгии это КДБ,ну и он из сборной скоро уйдет и будут одни бегунки без мозгов
+1
0
+1
Ответ IMPERATOR SPORTS
Каким бы не было золотым поколение Бельгии, если у тебя тренер уровня Спартака - тебе ловить нечего.
Спишемся ближе к концу евро ;) сохраню твой коммент
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Ответ Madhamish
Судаков, конечно, эпичный момент просрал на последних минутах. Посмотрел бы я на цыгана с его "Сегодня мы знали, что не можем потерпеть неудачу".
У кривоногих шумеров шансов изначально не было.
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Ответ brno2020
Тедеско так говорит, как будто у них есть шансы против Франции. Но думаю состоится вынос тела.
Франция ничуть не лучше на этом турнире. У Бельгии шансов не меньше, чем у петушарни.
+1
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Жалкое зрелище. А какого футбола от Бельгии ожидать, если тренер молиться "только б не пропустить" от Украины 🤦
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Бельгия ничего не выиграет с этими игроками и тренером
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Что бы ты знал пропусти вы на последней минуте?
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Все еще в заложниках у старого образа Бельгии, как команды с сильными исполнителями. А по факту, там скорее сборная атлетов, вратарь, да два футболиста.
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А я знаю, что тебя скоро уволят.
+1
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0
Ответ Sergey Smolensky
У бельгийцев Доку - это ваще всадник без головы. Ты мяч даёшь и он побежал. Куда побежал, кто его знает. Будь его воля, с ним убежал бы куда-нибудь за стадион
Дембеле такой же, взял и побежал, пас отдать не могут и часто голова ха ногами не успевает
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Ответ MaaRek
Группа сложная? Это наверное самая слабая группа за всю историю евро
Лол. Ты вообще видел Шотландию и Венгрию здесь ?
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