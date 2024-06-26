Гюлер, Чалханоглу, Цоуфал, Демирал и Соучек – в старте на матч Чехия – Турция

Сборные Чехии и Турции назвали стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Чехии: , , Гранач, , , Юрасек, Провод, , Хитил, Барак, Гложек.

Состав Турции: Гюнок, Мюльдюр, Акайдин, Демирал, Кадыоглу, Чалханоглу, Озджан, Юксек, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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