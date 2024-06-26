Гюлер, Чалханоглу, Цоуфал, Демирал и Соучек – в старте на матч Чехия – Турция

Теги Сборная Чехии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 Мерт Гюнок Хакан Чалханоглу Владимир Цоуфал Лукаш Провод Салих Озджан Томаш Соучек Антонин Барак Индржих Станек Томаш Голеш Ферди Кадыоглу Ладислав Крейчи 1999 Мерих Демирал Адам Гложек Мерт Мюльдюр Робин Гранач Моймир Хитил Самет Акайдин Исмаил Юксек Арда Гюлер Барыш Йылмаз Кенан Йылдыз Давид Юрасек Футбол

Сборные Чехии и Турции назвали стартовые составы на матч Евро-2024.

Состав Чехии: СтанекЦоуфал, Гранач, ГолешКрейчи, Юрасек, Провод, Соучек, Хитил, Барак, Гложек.

Состав Турции: Гюнок, Мюльдюр, Акайдин, Демирал, Кадыоглу, Чалханоглу, Озджан, Юксек, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

1 комментарий
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Ну давайте и тут 2 матча 0-0 и закрывайте этот евро - он сломался!
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