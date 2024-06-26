Гюлер, Чалханоглу, Цоуфал, Демирал и Соучек – в старте на матч Чехия – Турция
Сборные Чехии и Турции назвали стартовые составы на матч Евро-2024.
Состав Чехии: Станек, Цоуфал, Гранач, Голеш, Крейчи, Юрасек, Провод, Соучек, Хитил, Барак, Гложек.
Состав Турции: Гюнок, Мюльдюр, Акайдин, Демирал, Кадыоглу, Чалханоглу, Озджан, Юксек, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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