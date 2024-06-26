Фоден временно покинул расположение сборной Англии из-за родов своей девушки. У них должен родиться 3-й ребенок

Филип Фоден покинул расположение сборной Англии во время Евро-2024.

Сегодня Футбольная ассоциация Англии объявила, что полузащитник, представляющий « », временно покинул расположение команды «по неотложным семейным делам».

Как сообщает Daily Mail, Фоден вернулся в Англию в связи с родами его девушки Ребекки Кук – у пары должен родиться третий ребенок.

На групповом этапе Евро-2024 Фоден начинал в стартовом составе все 3 матча сборной Англии. Команда вышла в плей-офф с 1-го места в группе С, набрав 5 очков.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?