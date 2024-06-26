Фоден временно покинул расположение сборной Англии из-за родов своей девушки. У них должен родиться 3-й ребенок

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Филип Фоден Футбол

Филип Фоден покинул расположение сборной Англии во время Евро-2024.

Сегодня Футбольная ассоциация Англии объявила, что полузащитник, представляющий «Манчестер Сити», временно покинул расположение команды «по неотложным семейным делам».

Как сообщает Daily Mail, Фоден вернулся в Англию в связи с родами его девушки Ребекки Кук – у пары должен родиться третий ребенок.

На групповом этапе Евро-2024 Фоден начинал в стартовом составе все 3 матча сборной Англии. Команда вышла в плей-офф с 1-го места в группе С, набрав 5 очков.

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11 комментариев
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заранее оплодотворил девушку, чтобы свалить из этой тухлой сборной, респект
+18
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+18
Ответ Егор Антипов
Наверно сложно играть, когда все мысли совсем о другом. Надеюсь вернется и покажет свой настоящий класс
Наверное сложно играть, когда твой тренер Саутгейт...
+9
0
+9
Ого! В 24 года уже третий. За Баргузином идёт уверенно
+3
0
+3
Наверно сложно играть, когда все мысли совсем о другом. Надеюсь вернется и покажет свой настоящий класс
+1
0
+1
Открыл форточку и уехал от душноты Саутгейта
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Поздравляю Фила и его девушку! Пусть не торопится, проведет побольше времени с семьей (как раз до конца Евро).
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Респект парню, попадать умеет)
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Надеюсь не вернётся,все равно брусок бесполезен)
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Поехал помочь оформить материнский капитал.
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Хоть там трёшку отгрузил👍
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Ответ Dvin
Ого! В 24 года уже третий. За Баргузином идёт уверенно
Баптист
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