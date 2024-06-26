Якин о матче с Италией: «Швейцария не фаворит, но мы будем играть на победу. Ничья с Германией придала нам уверенности»

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Евро-2024 Футбол

Мурат Якин высказался о предстоящем матче со сборной Италии.

Сборная Швейцарии встретится с итальянцами в 1/8 финала Евро-2024. 

«У нас достаточно качеств для такого матча. Мы не хотим слишком волноваться из-за игры с Италией. Я думаю, что должно быть наоборот, потому что у нас все идет хорошо.

Мы не можем сказать, что мы фавориты, но мы, безусловно, будем играть на победу. Ничья с Германией придала нам уверенности, и мы не можем этого скрывать.

Мы очень внимательно следили за матчами Италии, анализируя их тактически, а также со стратегической точки зрения. Они непредсказуемы, но нам не терпится сыграть против них. Мы готовы», – сказал главный тренер сборной Швейцарии. 

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6 комментариев
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По игре швейцарцы интереснее выглядят. Более организованная и выстроенная команда.
+1
0
+1
Ответ Подкат Пенальтьевич
По игре швейцарцы интереснее выглядят. Более организованная и выстроенная команда.
Но победит Италия 😏😏😏
+1
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+1
Ответ Александр Кудрявцев
Но победит Италия 😏😏😏
Главное Жоржиньо пенальти не давать бить
0
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Ответ Александр Кудрявцев
Но победит Италия 😏😏😏
Главное Жоржиньо пенальти не давать бить
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