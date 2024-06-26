Ассистент судьи матча Перу – Канада потерял сознание из-за теплового удара. Он покинул поле на носилках
Ассистент судьи матча Перу – Канада потерял сознание.
Команды встретились во втором туре группового этапа Кубка Америки. Игра завершилась победой канадцев со счетом 1:0.
В концовке первого тайма ассистент главного арбитра Умберто Панхой потерял сознание из-за теплового удара. Это заметил вратарь сборной Канады Максим Крепо – он подбежал к гватемальскому рефери и обратил внимание главного судьи на инцидент. На поле сразу же выбежали медики.
Панхой пришел в сознание, но покинул поле на носилках.
Температура воздуха на стадионе во время проведения матча составляла 33 градуса, но ощущалась как 38 при влажности 51%.
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