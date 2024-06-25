Англия – Словения – результаты матча Евро-2024, 25.06.2024

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Матч 3 тура в группе C на Евро-2024 между сборными Англии и Словении завершился со счетом 0:0 в ничью.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дания – Сербия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 июня, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ДанияШмейхель, Ба (Дилэйни, 77), Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Эриксен (Поульсен, 88), Хейбьерг, Юлманд (Кристиансен, 77), Винд (Ольсен, 46), Хейлунд (Дольберг, 59).
СербияРайкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияйлович (Младенович, 73), Гудель (Йович, 46), Лукич (Милинкович-Савич, 87), Илич (Влахович, 67), Самарджич (Тадич, 46), Митрович, Живкович.
Предупреждения:
Миленкович (4), Винд (27), Юлманд (30), Митрович (83).
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