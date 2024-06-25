Англия – Словения – результаты матча Евро-2024, 25.06.2024
Матч 3 тура в группе C на Евро-2024 между сборными Англии и Словении завершился со счетом 0:0 в ничью.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
- Дата проведения
- 25 июня, 22.00, «Альянц-Арена»
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Дания –
Шмейхель, Ба (Дилэйни, 77), Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Эриксен (Поульсен, 88), Хейбьерг, Юлманд (Кристиансен, 77), Винд (Ольсен, 46), Хейлунд (Дольберг, 59).
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Сербия –
Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияйлович (Младенович, 73), Гудель (Йович, 46), Лукич (Милинкович-Савич, 87), Илич (Влахович, 67), Самарджич (Тадич, 46), Митрович, Живкович.
- Предупреждения:
- Миленкович (4), Винд (27), Юлманд (30), Митрович (83).