Куман о 2:3 с Австрией: «Это было очень плохо, Нидерланды не могли рассчитывать на лучший результат. Знали, что если займем 3-е место, нам достанется серьезный соперник – будем ждать»

Роналд Куман высказался о поражении Нидерландов от Австрии (2:3) на Евро-2024.

«Мы начали очень плохо во многих аспектах, было много открытых зон для соперника. Мы были недостаточно агрессивными и не оказывали давления.

Это было очень плохо. Мы не контролировали матч в начале, позже стали играть немного лучше и у нас было несколько возможностей, но они нас наказали.

Мы должны брать на себя ответственность на поле, мы не имеем права рассчитывать на лучший результат.

Мы знали перед матчем, что если займем третье место, то в следующем раунде нам достанется серьезный соперник. Будем смотреть и ждать, что произойдет», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Схаутен о 2:3 с Австрией: «Тренер мог заменить 11 человек – в 1-м тайме все были очень плохи. Мы не смогли наладить прессинг, тактически у Нидерландов все было плохо»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?