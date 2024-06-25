Куман о 2:3 с Австрией: «Это было очень плохо, Нидерланды не могли рассчитывать на лучший результат. Знали, что если займем 3-е место, нам достанется серьезный соперник – будем ждать»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Футбол

Роналд Куман высказался о поражении Нидерландов от Австрии (2:3) на Евро-2024.

«Мы начали очень плохо во многих аспектах, было много открытых зон для соперника. Мы были недостаточно агрессивными и не оказывали давления.

Это было очень плохо. Мы не контролировали матч в начале, позже стали играть немного лучше и у нас было несколько возможностей, но они нас наказали.

Мы должны брать на себя ответственность на поле, мы не имеем права рассчитывать на лучший результат.

Мы знали перед матчем, что если займем третье место, то в следующем раунде нам достанется серьезный соперник. Будем смотреть и ждать, что произойдет», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Схаутен о 2:3 с Австрией: «Тренер мог заменить 11 человек – в 1-м тайме все были очень плохи. Мы не смогли наладить прессинг, тактически у Нидерландов все было плохо»

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8 комментариев
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Заслуженное поражение от Австрии.
Смотреть на игру Нидерланд просто невозможно.
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Физрук такой же как Саутгейт, не знаю даже кто из них более колхозный...
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+4
Без Ботмана в обороне проходной двор. Любой более-менее серьезный соперник им в 1/8 авоську накидает.
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Ответ sintenced
Без Ботмана в обороне проходной двор. Любой более-менее серьезный соперник им в 1/8 авоську накидает.
Без Ботмана)
Двор, конечно, особенно сегодня, был проходной, но дело не в персоналиях, с ними у голландцев всё в порядке, а в отлаженности механизма, в котором хорошо не работает ни одна линия, и проваливается периодически любая, и иногда синхронно. К тренеру вопросы.
А "без Ботмана" звучит так, как будто с ним в защите у сборной всё было прекрасно, только он ни одного матча за первую команду так и не сыграл)
Сыграет ещё, думаю, был бы здоров.
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Ответ culpa
Без Ботмана) Двор, конечно, особенно сегодня, был проходной, но дело не в персоналиях, с ними у голландцев всё в порядке, а в отлаженности механизма, в котором хорошо не работает ни одна линия, и проваливается периодически любая, и иногда синхронно. К тренеру вопросы. А "без Ботмана" звучит так, как будто с ним в защите у сборной всё было прекрасно, только он ни одного матча за первую команду так и не сыграл) Сыграет ещё, думаю, был бы здоров.
Согласен, что тут к тренеру вопросы больше всего. Но и игроки сегодня былы ужасны во втором мяче не добежал Гакко, в третьем Гертюйда вообще непонятно что делал, стоял руками размахивал, вот и два гола. В центре провал Фермана, ну его заменил, Рейнджерс тоже ничего особого...Депай что не действие всё не то... Странно как он год забил.... Такое ощущение что вышли спустя рукава, типа и так вышли... Всё как обычно с Оранье.... Зла не хватает. Прям худшие сегодня. При чем Австрия хороша, но блин с ними можно играть и обыгрывать. А с таким настроением и игрой Оранье могут ехать домой, не мучать ни себя ни болельщиков. Как обычно импотенция и нет спортивной злости, тюфяки вышли отбыть номера.
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и где думфрис с фримпонгом?
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Ну, кстати, насчёт соперника - не факт, пока выглядит так, что выйдут на Англию. Какие-то неравноценные половины сетки получаются
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Ответ лицемерный гнус
Заслуженное поражение от Австрии. Смотреть на игру Нидерланд просто невозможно.
Перед цской все склоняется
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