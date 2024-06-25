Схаутен о 2:3 с Австрией: «Тренер мог заменить 11 человек – в 1-м тайме все были очень плохи. Мы не смогли наладить прессинг, тактически у Нидерландов все было плохо»

Йерди Схаутен высказался о поражении Нидерландов от Австрии (2:3) на Евро-2024.

«Мы не смогли оказать давление. Из-за этого у них было достаточно пространства, и они этим максимально воспользовались. Тактически все было плохо. Мы многое обсуждали перед матчем, но так и не смогли наладить прессинг. Они тоже играли немного иначе, чем в предыдущем матче.

Я думаю, что в первом тайме мы все были очень плохи, без исключения. Тренер мог бы заменить все одиннадцать человек. В перерыве были резкие слова. В первом тайме мы играли действительно плохо. Даже хуже, чем просто плохо.

Все хотели выложиться на сто процентов, но местами казалось, что мы ничего не делаем. Мы повсюду были на шаг позади. Это должно быть сигналом для пробуждения. Мы не глупы и знаем, что должны играть намного лучше», – сказал полузащитник сборной Нидерландов в интервью NOS.

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