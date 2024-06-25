Франция – Польша – результаты матча Евро-2024, 25.06.2024

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Футбол

Матч 3 тура в группе D на Евро-2024 между сборными Франции и Польши завершился вничью со счетом 1:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Франция – Польша 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
25 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 56, пенальти Мбаппе, 1:1 – 79, пенальти Левандовски.
ФранцияМеньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 61), Рабьо (Камавинга, 61), Тчуамени (Фофана, 81), Дембеле (Коло-Муани, 86), Барколя (Жиру, 61), Мбаппе.
ПольшаСкорупски, Давидович, Беднарек, Кивер, Залевски (Скурась, 68), Зелиньски, Шиманьски (Свидерски, 68), Модер, Франковски, Урбаньски, Левандовски.
Предупреждения:
Залевски (24), Рабьо (43), Давидович (89), Свидерски (90+2).
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