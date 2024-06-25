Ван Дейк, Депай, Гакпо, Арнаутович, Забитцер – в старте на матч Нидерланды – Австрия на Евро

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Австрии по футболу Марко Арнаутович Евро-2024 Стефан де Врей Вирджил ван Дейк Мемфис Депай Натан Аке Кевин Виммер Марсель Забитцер Патрик Пентц Флориан Гриллич Филипп Линхарт Дониэлл Мален Максимилиан Вебер Йерди Схаутен Йоэй Верман Коди Гакпо Штефан Пош Романо Шмид Тейани Рейндерс Лутсхарел Гертрюйда Николас Зайвальд Александр Прасс Барт Вербрюгген Футбол

Объявлены стартовые составы команд на матч Нидерланды – Австрия на Евро-2024.

Состав Нидерландов: Вербрюгген, Гертрюйда, ван Дейк, Аке, де Врей, Схаутен, Верман, Рейндерс, Депай, ГакпоМален.

Состав Австрии: Пентц, Вебер, Пош, Зайвальд, Прасс, Гриллич, Линхарт, Шмид, Виммер, Забитцер, Арнаутович.

Матч начнется в 19:00. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

3 комментария
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Удачи голландцам. Надо выходить с первого места.
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