Ван Дейк, Депай, Гакпо, Арнаутович, Забитцер – в старте на матч Нидерланды – Австрия на Евро
Объявлены стартовые составы команд на матч Нидерланды – Австрия на Евро-2024.
Состав Нидерландов: Вербрюгген, Гертрюйда, ван Дейк, Аке, де Врей, Схаутен, Верман, Рейндерс, Депай, Гакпо, Мален.
Состав Австрии: Пентц, Вебер, Пош, Зайвальд, Прасс, Гриллич, Линхарт, Шмид, Виммер, Забитцер, Арнаутович.
Матч начнется в 19:00. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?