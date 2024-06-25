Данию оштрафовали за баннер фанатов с надписью «Fuck UEFA». Датский союз хочет взыскать сумму с болельщиков: «Это 10 тысяч евро, в конце концов»

Данию оштрафовали на 10 тысяч евро за баннер с оскорблениями УЕФА.

Плакат с надписью «Fuck UEFA» («## ### УЕФА» – Спортс) был развернут болельщиками во время матча Евро-2024 против Англии.

«Мы заплатим штраф, но самое важное для нас, и мы уже начинаем это делать – выявить тех, кто принес этот баннер, а затем мы выставим им счет.

Если мы найдем их, они смогут заплатить. Надеемся, что те, кто могут принести на стадион баннер с подобной лексикой, подумают дважды.

В конце концов, это счет в 10 000 евро», – сказал директор Датского футбольного союза Эрик Броггер Расмуссен.

Дания стала третьей командой, оштрафованной за демонстрацию баннера. УЕФА также наказывал Сербию и Албанию.

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