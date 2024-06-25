Данию оштрафовали за баннер фанатов с надписью «Fuck UEFA». Датский союз хочет взыскать сумму с болельщиков: «Это 10 тысяч евро, в конце концов»

Теги УЕФА Сборная Дании по футболу болельщики Евро-2024 деньги брань Футбол

Данию оштрафовали на 10 тысяч евро за баннер с оскорблениями УЕФА.

Плакат с надписью «Fuck UEFA» («## ### УЕФА» – Спортс) был развернут болельщиками во время матча Евро-2024 против Англии.

«Мы заплатим штраф, но самое важное для нас, и мы уже начинаем это делать – выявить тех, кто принес этот баннер, а затем мы выставим им счет.

Если мы найдем их, они смогут заплатить. Надеемся, что те, кто могут принести на стадион баннер с подобной лексикой, подумают дважды.

В конце концов, это счет в 10 000 евро», – сказал директор Датского футбольного союза Эрик Броггер Расмуссен.

Дания стала третьей командой, оштрафованной за демонстрацию баннера. УЕФА также наказывал Сербию и Албанию.

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25 комментариев
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Спасибо за пояснение в скобочках
+73
-1
+72
Ответ ALMANAC
Спасибо за пояснение в скобочках
## ###
у меня только пару слов, пишущихся слитно на ум пришло, не понял почему пробел)
+14
-1
+13
И в чем фанаты не правы?
+18
-7
+11
Все верно! В конце то концов!!!
+8
0
+8
Ну, всё таки Fuck - это глагол, поэтому дословный перевод его, конечно же должен быть - ##### , хотя более литературный, творческий вариант редакции с предлогом и существительным - ## ### тоже имеет право на существование, но более правильным здесь был бы вариант со слитным написанием, при котором слово превращается в наречие: #####.
+7
0
+7
Ответ lovkac
И в чем фанаты не правы?
Так все логично, если правы - то и заплатят без проблем, это же серьезная позиция, а не простое хулиганство?)
+6
-2
+4
Ответ ALMANAC
Спасибо за пояснение в скобочках
🤣🤣🤣
+6
-2
+4
Вроде звучит логично, но в этом конкретном случае плакат по делу
+6
-3
+3
Ответ Mata
Потому что на *** пишется с пробелом
Мне кажется в данном случае используется наречие, следовательно пишется слитно
+4
-2
+2
Ответ Cearvm
Так все логично, если правы - то и заплатят без проблем, это же серьезная позиция, а не простое хулиганство?)
Почему выражение мнения — это вдруг хулиганство? И почему за него тем более надо платить? Много, где платите за выражение мнения?
+1
0
+1
Ответ ЗлойМайор
Скандинавский подход. Все правильно. Виновные и должны платить. Тогда и делать глупости в следующий раз не захочется.
Так даже у нас делали в истории с бананом
+2
-1
+1
Ответ ALMANAC
Спасибо за пояснение в скобочках
При добавлении новости у спортса цензур-фильтр выставлен на ругательные слова) Поэтому и забавная ситуация. На английском же fuck не за цензурили
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
## ### у меня только пару слов, пишущихся слитно на ум пришло, не понял почему пробел)
Потому что на *** пишется с пробелом
+3
-2
+1
Ответ kalambek
ну не прям так же,что начать у болельщиков просить деньги. Хотя я согласен с ними, реально уефа прогнившая организация . по-этому смотрю матчи на олимп-бет, чтоб хоть какой-то интерес был смотреть
не говори, мелочатся сильно. Это реально низко, но смотреть матчи любимой команды можно и просто так, без азарта.
+1
0
+1
с плакатом согласен, особенно в текущее время.
+5
-4
+1
В благополучной Дании - 10К евро - деньги!!! А у нас...
До сих пор платим в организации взносы, из которых как нашкодивших щенков выкинули....
0
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Ответ tahtai
не говори, мелочатся сильно. Это реально низко, но смотреть матчи любимой команды можно и просто так, без азарта.
отчасти ты прав
0
0
0
ну не прям так же,что начать у болельщиков просить деньги. Хотя я согласен с ними, реально уефа прогнившая организация . по-этому смотрю матчи на олимп-бет, чтоб хоть какой-то интерес был смотреть
+1
-1
0
мелочный народец
+3
-3
0
Мне кажется, если найдут виновных и выставят счет, то виновные могут спокойно сбор сделать - по 1 евро с человека, кто согласен с содержимым баннера. Соберут за пару дней максимум.
+2
-2
0
Скандинавский подход. Все правильно. Виновные и должны платить. Тогда и делать глупости в следующий раз не захочется.
+9
-9
0
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