«МЮ» интересуется Угарте. «ПСЖ» отклонил первое предложение о трансфере хавбека
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «ПСЖ».
По информации L’Equipe, английский клуб претендует на подписание Мануэля Угарте. Парижане отклонили первое трансферное предложение манкунианцев, но переговоры еще не завершены.
Отмечается, что интерес к уругвайцу проявляет еще один клуб АПЛ, а также одна команда из Германии и две из Италии.
Угарте перешел в «ПСЖ» из «Спортинга» летом прошлого года за 60 млн евро. В минувшем сезоне Лиги 1 он провел 25 матчей и отличился двумя ассистами.
Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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