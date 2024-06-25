«МЮ» интересуется Угарте. «ПСЖ» отклонил первое предложение о трансфере хавбека

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Мануэль Угарте Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «ПСЖ».

По информации L’Equipe, английский клуб претендует на подписание Мануэля Угарте. Парижане отклонили первое трансферное предложение манкунианцев, но переговоры еще не завершены. 

Отмечается, что интерес к уругвайцу проявляет еще один клуб АПЛ, а также одна команда из Германии и две из Италии. 

Угарте перешел в «ПСЖ» из «Спортинга» летом прошлого года за 60 млн евро. В минувшем сезоне Лиги 1 он провел 25 матчей и отличился двумя ассистами. 

Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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11 комментариев
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Энрике не нужен разрушитель, несмотря на то что Угарте по сути монстр.
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Ответ Janture Beckjan
Энрике не нужен разрушитель, несмотря на то что Угарте по сути монстр.
Посмотрел статистику - во всех важных матчах во втором полугодий: это матчи плей-офф ЛЧ против Сосьедада, Барсы, Боруссий и в принципиальных противостояниях против -Лиона(Финал кубка), Ренн(полуфинал), Марсель(дерби*) он или сидел на лавке или выходил в концовке что бы засущить/отобрать/отпасовать ближнему. В начале сезона как и Заиру Эмери про него писали хвалебные оды, из-за нереальной статистики и игры. Но позже Энрике начал навязывать ватокат, где не особо нужны отборы и дриблинг от Эмери. Одним словом жаль что гибнут одни таланты, но это необходимо что бы раскрывались другие, Эмери вроде начал адаптироваться, а Фабиан очень хорошо раскрылся.
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Ответ yurist Cherchesova
Надо менять на Санчо
В ПСЖ как раз места разгильдяев с огромной личкой освободились
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неплохой вариант, но сперва нужно продать Каземиро
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О , топ трансферы для топ клуба.
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Надо менять на Санчо
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Очень сильный игрок, просто попал не к тому тренеру.
Тому, кто его подпишет повезет.
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Ответ Janture Beckjan
Энрике не нужен разрушитель, несмотря на то что Угарте по сути монстр.
Монстр скамейки запасных
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Ответ Ashan Sorokin
Монстр скамейки запасных
так его Энрике маринует, хотя разрушитель он сильный
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Ответ Janture Beckjan
Энрике не нужен разрушитель, несмотря на то что Угарте по сути монстр.
Не знаю, почему его недооценивают. Он, кстати и пасы неплохие отдаёт. Не знаю, чем Не угодил и вообще, зачем был куплен?!
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