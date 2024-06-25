«МЮ» интересуется Угарте. «ПСЖ» отклонил первое предложение о трансфере хавбека

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «ПСЖ».

По информации L’Equipe, английский клуб претендует на подписание . Парижане отклонили первое трансферное предложение манкунианцев, но переговоры еще не завершены.

Отмечается, что интерес к уругвайцу проявляет еще один клуб , а также одна команда из Германии и две из Италии.

Угарте перешел в « » из «Спортинга» летом прошлого года за 60 млн евро. В минувшем сезоне Лиги 1 он провел 25 матчей и отличился двумя ассистами.

Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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