Защитник Хорватии Соса об 1:1 с Италией: «Не можем поверить, что судья добавил 8 минут. В первом тайме было столько же остановок, но добавили 1 минуту»
Борна Соса не понял решение судьи добавить 8 минут к матчу Хорватия – Италия.
Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 завершилась ничьей со счетом 1:1. Итальянцы сравняли счет на 98-й минуте, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.
«Невероятно. Если бы мы выиграли со счетом 1:0, это было бы заслуженно. В итоге мы, конечно, разочарованы.
Я и вся команда не можем поверить, что судья добавил 8 минут. Это неправильно. Я не знаю, почему он [Данни Маккели] принял такое решение. Теперь нам нужно дождаться других результатов.
Мы спросили его, но ответа не последовало. В первом тайме было такое же количество остановок, и судья добавил одну минуту. Во втором тайме – восемь», – сказал защитник сборной Хорватии и «Аякса».
«Нас никто не уважает». Далич, Модрич и вся Хорватия горят от 8 добавленных минут
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
> удивляются почему судья добавил много
И если Словения и Грузия скорее всего проиграют Англии и Португалии соответственно, то Чехия вполне может скатать ничью с Турцией.
Забавно что если Словения проиграет Англии 1:4 у них с Хорватией все показатели будут одинаковыми и будут определять по карточкам.
Англия в 2018 сама то не лучше играла. Еле-еле Колумбию прошли. И дважды бездарно проигрывали Бельгии
сейчас наоборот Хорватия в плей-офф была бы ок, учитывая, что туда пролезут команды уровня венгров и условных румын