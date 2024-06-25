Защитник Хорватии Соса об 1:1 с Италией: «Не можем поверить, что судья добавил 8 минут. В первом тайме было столько же остановок, но добавили 1 минуту»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Сборная Италии по футболу Сборная Хорватии по футболу судьи Евро-2024 Данни Маккели Борна Соса Футбол

Борна Соса не понял решение судьи добавить 8 минут к матчу Хорватия – Италия.

Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 завершилась ничьей со счетом 1:1. Итальянцы сравняли счет на 98-й минуте, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.

«Невероятно. Если бы мы выиграли со счетом 1:0, это было бы заслуженно. В итоге мы, конечно, разочарованы.

Я и вся команда не можем поверить, что судья добавил 8 минут. Это неправильно. Я не знаю, почему он [Данни Маккели] принял такое решение. Теперь нам нужно дождаться других результатов.

Мы спросили его, но ответа не последовало. В первом тайме было такое же количество остановок, и судья добавил одну минуту. Во втором тайме – восемь», – сказал защитник сборной Хорватии и «Аякса». 

«Нас никто не уважает». Далич, Модрич и вся Хорватия горят от 8 добавленных минут

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

51 комментарий
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> тянут время после забитого гола
> удивляются почему судья добавил много
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+62
Нечего было валяться.
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-2
+52
Хорваты и так в роли грибов из Марио, только мешали грандам и лишили нас полуфинала Бразилия-Аргентина в 2022 и финала Англия-Франция в 2018, сами же безвольно в них слились
+53
-18
+35
Зажевали уже ныть, что игроки что болел ы, и про справедливый результат это ты конечно перегибает, хорваты точно не заслуживали победы!
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Ответ Kubinec_
> тянут время после забитого гола > удивляются почему судья добавил много
Хорватам всегда фартило дико-это не могло вечно продолжаться!
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+14
Хватит ныть, судья добавил столько сколько положено. Ненадо было слить игру албанцам . Италия невыходила с 5 очками тогда на ЧЕ шведы с данией сыграли по договору резултаьивной 2:2 ,судьба вернула должок
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+10
Ответ локо чемпик
Комментарий скрыт
нет,блевотный футбол хораватов всем уже надоел.Итальянцы такие же блевотные ,но хорваты надоели больше,поэтому пусть едут домой
+13
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+10
Ответ Доктор Щульц
Мёртвую сборную Италии затащили в 1/8
они бы и так вышли в 1/8 с 90% вероятностью
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+5
Господи....что вы все уперлись в эти минуты....матч длится всю жизнь - не теряй концентрации, если ты профи...
+4
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+3
Ответ AprasidzE
Хорваты и так в роли грибов из Марио, только мешали грандам и лишили нас полуфинала Бразилия-Аргентина в 2022 и финала Англия-Франция в 2018, сами же безвольно в них слились
что за глупая претензия? им надо сливать матчи, чтобы была более громкая вывеска? бразилия и англия сами виноваты, что не прошли хорватов
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В чём была проблема успокоить темп и владеть мячом всё добавленное время? Просто старые хорваты выдохлись и обороняли жалкие 1-0
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Ясно. Виноват секундомер.
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А не пробовали играть нормально? Задолбали уже всех своей игрой. Наконец-то ответка прилетела.
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Ответ Наше Дело
В чём и когда им фартило? Начиная с ЧМ-98 хорваты всегда поднимались высоко благодаря своему трудолюбию и своей технике, без какого-то особого фарта.
В 18 году хорваты прошли 2 сборные по пенальти, а англичан обыграли в доп. время (и если мне память не изменяет, то англичане были лучше по игре). Чем это не фарт?
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Ответ AprasidzE
Хорваты и так в роли грибов из Марио, только мешали грандам и лишили нас полуфинала Бразилия-Аргентина в 2022 и финала Англия-Франция в 2018, сами же безвольно в них слились
Ну вот теперь у Хорватии практически нет шансов на выход. Если Словения/Грузия/Чехия не проиграют свои матчи, то Хорваты вылетают.
И если Словения и Грузия скорее всего проиграют Англии и Португалии соответственно, то Чехия вполне может скатать ничью с Турцией.
Забавно что если Словения проиграет Англии 1:4 у них с Хорватией все показатели будут одинаковыми и будут определять по карточкам.
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Ответ локо чемпик
да ладно ща словения сольет бритам 0:4 чехи проиграют туркам и хорватия в 1/8
А Грузия выиграет Португалов!
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Ответ kalambek
честно жаль Модрича, это его последнее ЕВРО, даже не сыграл в плэй-офф. могли сыграть получше, показать зубы!
очень жаль!
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Ответ Kubinec_
> тянут время после забитого гола > удивляются почему судья добавил много
И сами бегали к судье - добавь время, когда тянули время итальянцы. Судья: Ок!
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Ответ AprasidzE
Хорваты и так в роли грибов из Марио, только мешали грандам и лишили нас полуфинала Бразилия-Аргентина в 2022 и финала Англия-Франция в 2018, сами же безвольно в них слились
Бразилия сама отдала победу Хорватии, показав полную бесхарактерность

Англия в 2018 сама то не лучше играла. Еле-еле Колумбию прошли. И дважды бездарно проигрывали Бельгии
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Ответ Доктор Щульц
Мёртвую сборную Италии затащили в 1/8
Доктор зарегился первого июня 2024 года специально для того, чтобы написать хейт в сторону Италии🤣🤣🤣
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Ответ kalambek
сидел на вахте, смотрел матч, болел за хорватов и бац они пропускают в конце самом, но они сами виновны нужно было играть в футбол а не распасовываться. (смотрел на олимпбет, даже телика нет!)
и не говори, еще ноют , что добавили время. Сам болел тоже за Хорватов, хотел интриги какой-то в группе
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Ответ tahtai
и не говори, еще ноют , что добавили время. Сам болел тоже за Хорватов, хотел интриги какой-то в группе
честно жаль Модрича, это его последнее ЕВРО, даже не сыграл в плэй-офф. могли сыграть получше, показать зубы!
+1
0
+1
сидел на вахте, смотрел матч, болел за хорватов и бац они пропускают в конце самом, но они сами виновны нужно было играть в футбол а не распасовываться. (смотрел на олимпбет, даже телика нет!)
+1
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Соса считал всё остановки в матче?
+2
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Защитник Хорватии: соса..! Ой, пропустили
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хорваты — чоккеры. но на самом деле, по меркам того, как на этом евро добавляют, 8 минут — ту мач
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А кто в а м мешал забить гол за такое огромное время?! ))
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Аргентина - Нидерланды тоже, добавили минут 8 , забили на 10-11 минуте. Всё бывает...
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Как же противно читать их нытье, в первом тайме замен не было и по траве не катались
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Ответ AprasidzE
Хорваты и так в роли грибов из Марио, только мешали грандам и лишили нас полуфинала Бразилия-Аргентина в 2022 и финала Англия-Франция в 2018, сами же безвольно в них слились
про 22 база, лучше бы тогда отлетели, заслужили поражение.

сейчас наоборот Хорватия в плей-офф была бы ок, учитывая, что туда пролезут команды уровня венгров и условных румын
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