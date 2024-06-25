Защитник Хорватии Соса об 1:1 с Италией: «Не можем поверить, что судья добавил 8 минут. В первом тайме было столько же остановок, но добавили 1 минуту»

Борна Соса не понял решение судьи добавить 8 минут к матчу Хорватия – Италия.

Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 завершилась ничьей со счетом 1:1. Итальянцы сравняли счет на 98-й минуте, заняли 2-е место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024. Хорваты финишировали третьими.

«Невероятно. Если бы мы выиграли со счетом 1:0, это было бы заслуженно. В итоге мы, конечно, разочарованы.

Я и вся команда не можем поверить, что судья добавил 8 минут. Это неправильно. Я не знаю, почему он [ ] принял такое решение. Теперь нам нужно дождаться других результатов.

Мы спросили его, но ответа не последовало. В первом тайме было такое же количество остановок, и судья добавил одну минуту. Во втором тайме – восемь», – сказал защитник сборной и « ».

«Нас никто не уважает». Далич, Модрич и вся Хорватия горят от 8 добавленных минут

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