ФНЛ проведет «ВКонтакте ФНЛ Драфт»

Футбольная национальная лига совместно с ВКонтате и VK сообществами проведет второй масштабный отбор футболистов – «ВКонтакте ФНЛ Драфт». Сбор заявок стартует 24 июня.

Лига стремится дать шанс футболистам показать себя перед клубами ФНЛ, проявить свой потенциал и создать альтернативную культуру отбора игроков. В прошлом году прошел первый драфт. Некоторые футболисты по итогам отбора подписали профессиональный контракт.

«Цель проекта – предоставить футболистам со всей страны шанс попасть в профессиональный футбол. Прошлым летом «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт» зарекомендовал себя положительно. Было много руководителей, которым понравился ивент, понравились футболисты. Сами игроки также оценили организацию всего мероприятия. Трансляцию посмотрело очень много человек. Как итог, три футболиста подписали профессиональные контракты – это серьезный показатель. В этом году ожидаем увидеть всех, у кого в данный момент не получилось попасть в профессиональный футбол. Такие массовые отборы важны. Футболист знает, что у него всегда есть шанс. Это очень важно, чтобы у людей была надежда и вера, что их профессиональная карьера не закончится», – отметил заместитель Директора Департамента Развития ФНЛ Дмитрий Кортава.

Чтобы принять участие в «ВКонтакте ФНЛ Драфт» 2024 Вам нужно:

1. Заполнить анкету ВКонтакте

2. Загрузить в анкету видео своих игровых действий

3. Снять видео и опубликовать его в VK Клипах с хэштегом #ПопадивФНЛ, рассказав, почему должны выбрать именно тебя.

Сбор заявок осуществляется до 5 июля 2024 года.

Анкеты без видео рассматриваться не будут. Все отобранные участники будут лично приглашены для следующего этапа.

Отобранные участники будут приглашены на следующий этап, который пройдет 16-17 июля в Москве. В первый день будет проведено тестирование физических возможностей. Во второй день будет сыгран контрольный матч, на котором будут присутствовать представители клубов ФНЛ.

Победители отбора смогут получить экспертную помощь от специалистов VK сообществ в создании и успешном развитии своих сообществ ВКонтакте.

17 июля пройдет контрольный матч, на котором будут присутствовать представители клубов ФНЛ. Трансляция будет доступна эксклюзивно на платформе VK Видео.

«ВКонтакте рада стать площадкой, которая поможет парням с футбольных коробок со всей России осуществить мечту и подписать профессиональный контракт. В прошлом году уже было несколько позитивных примеров: игроки, которые попали в профессиональный клуб через ВКонтакте, получили возможность проявить себя на поле. Надеемся, что в следующем сезоне ФНЛ на поле выйдет ещё больше игроков, которые нашли свой путь в большой спорт благодаря этому проекту», – прокомментировал директор по маркетингу ВКонтакте Александр Никифоров.

Следить за новостями проекта можно в сообществе лиги ВКонтакте, на официальном сайте и в социальных сетях.