«Локомотив» запустил программу лояльности «Состав»

Чтобы присоединиться к программе лояльности нужно зарегистрироваться в личный кабинете на официальном сайте клуба. Если ранее регистрировались на официальном сайте «Локомотива», то вы уже участник новой программы лояльности. Чтобы узнать свой текущий статус – нужно авторизоваться на сайте и перейти в личный кабинет.

Каждому участнику – присваивается статус. Статусы в новой программе лояльности присвоены, основываясь на сумме накоплений за всё время регистрации болельщика на официальном сайте клуба. Присвоенные статусы необходимо подтверждать или улучшать на момент окончания полного футбольного сезона.Чем выше статус, тем больше привилегий болельщик получает в течение сезона. Статус болельщика влияет на процент накопления бонусных шпал.

Подробная схема начисления бонусных шпал представлена на сайте.

Накопленные шпалы можно списывать при покупке билетов, абонементов и атрибутики. При покупках шпалами можно оплачивать до 50% от суммы покупки. Кроме того, за накопленные шпалы можно приобрести товары из «Вагона впечатлений».