Первый тренер Глушенкова: «Переход в «Зенит» — шаг вперед. Ему нужно расти дальше» 

Первый тренер Максима Глушенкова оценил его переход в «Зенит».

«Я думаю, что переход в « » — шаг вперед. Глушенков хорошо показывает себя, поэтому стоит того. В связи с тем, что он показал в прошедшем сезоне в «Локомотиве», это говорит о том, что ему нужно расти дальше. Я это знаю и вижу.

Другое дело – как будет проходить конкуренция с иностранными футболистами в «Зените». Он бросил вызов, но он уже зрелый, ему будет скоро 25 лет. Я его знаю и в этом году встречался, поэтому он настроен по-боевому. Здоровье позволяет, тем более он прошел медкомиссию», — сказал Сергей Пучков.

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