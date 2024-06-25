Первый тренер Глушенкова: «Переход в «Зенит» — шаг вперед. Ему нужно расти дальше»
Первый тренер Максима Глушенкова оценил его переход в «Зенит».
«Я думаю, что переход Глушенкова в «Зенит» — шаг вперед. Глушенков хорошо показывает себя, поэтому стоит того. В связи с тем, что он показал в прошедшем сезоне в «Локомотиве», это говорит о том, что ему нужно расти дальше. Я это знаю и вижу.
Другое дело – как будет проходить конкуренция с иностранными футболистами в «Зените». Он бросил вызов, но он уже зрелый, ему будет скоро 25 лет. Я его знаю и в этом году встречался, поэтому он настроен по-боевому. Здоровье позволяет, тем более он прошел медкомиссию», — сказал Сергей Пучков.
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Локомотив и Крылья Советов - это конкуренты Зенита?
Ну и логика это не про московских обиженнок. Т.е. Глушенков не сможет выиграть в Зените конкуренцию у бразильцев, так? Но при этом этот же самый Глушенков, останься он в Локомотиве, сможет навязать конкуренцию Зениту с бразильцами? Я правильно понял твою мысль? Но тогда это нелепая и противоречивая чушь.