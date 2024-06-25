Первый тренер Глушенкова: «Переход в «Зенит» — шаг вперед. Ему нужно расти дальше» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Чемпионат.com Максим Глушенков Футбол

Первый тренер Максима Глушенкова оценил его переход в «Зенит».

«Я думаю, что переход Глушенкова в «Зенит» — шаг вперед. Глушенков хорошо показывает себя, поэтому стоит того. В связи с тем, что он показал в прошедшем сезоне в «Локомотиве», это говорит о том, что ему нужно расти дальше. Я это знаю и вижу. 

Другое дело – как будет проходить конкуренция с иностранными футболистами в «Зените». Он бросил вызов, но он уже зрелый, ему будет скоро 25 лет. Я его знаю и в этом году встречался, поэтому он настроен по-боевому. Здоровье позволяет, тем более он прошел медкомиссию», — сказал Сергей Пучков.

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12 комментариев
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Ответ D1sant
Самому то не смешно, от того, что написал? Больше половины российский игроков, переходящих в Зенит, конкурируют друг с другом на лавке, а на поле выступают бразильцы. Зенитушка очень хочет выиграть следующий чемпионат, вот и выкупают у конкурентов всех и вся. Поражает, как много отечественных футболистов уезжает из Зенита играть в сильные европейские чемпионаты.
Что за "больше половины"? Перечисли.

Локомотив и Крылья Советов - это конкуренты Зенита?
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Ответ D1sant
Самому то не смешно, от того, что написал? Больше половины российский игроков, переходящих в Зенит, конкурируют друг с другом на лавке, а на поле выступают бразильцы. Зенитушка очень хочет выиграть следующий чемпионат, вот и выкупают у конкурентов всех и вся. Поражает, как много отечественных футболистов уезжает из Зенита играть в сильные европейские чемпионаты.
Всех и вся это одного Глушенкова? У конкурента, который нифига и не конкурент? Так как ни минуты не боролся с Зенитом за чемпионство в прошедшем сезоне. Плюс помимо Глушенкова потерял летом ещё и Миранчука с Жемалетдиновым, т.е. от конкуренции с Зенитом стал ещё дальше. Самому то не смешно от того что написал?

Ну и логика это не про московских обиженнок. Т.е. Глушенков не сможет выиграть в Зените конкуренцию у бразильцев, так? Но при этом этот же самый Глушенков, останься он в Локомотиве, сможет навязать конкуренцию Зениту с бразильцами? Я правильно понял твою мысль? Но тогда это нелепая и противоречивая чушь.
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Ответ D1sant
Самому то не смешно, от того, что написал? Больше половины российский игроков, переходящих в Зенит, конкурируют друг с другом на лавке, а на поле выступают бразильцы. Зенитушка очень хочет выиграть следующий чемпионат, вот и выкупают у конкурентов всех и вся. Поражает, как много отечественных футболистов уезжает из Зенита играть в сильные европейские чемпионаты.
Ты пишешь чушь. Зенит давно не покупал топовых российских игроков. Ахметов и Бакаев уже были лавочниками на момент перехода в Зенит. Мостовой игрок основы, про Кузяева вообще молчу. Чистяков был основным игроком пока не сдал. Караваев и Сутормин конкурировали за место в основе. Сергеев был основным пока не проиграл конкуренцию Кассу и то наиграл прилично времени. То что Коваленко провалился - это его проблема, Кругу просто не повезло с конкурентом. Локо что с Глушенковым что без него не конкурент Зениту.
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Ответ Alex Slobodskikh
Не помню ни одного русского футболиста, перешедшего в Зенит, который бы спрогрессировал, вышел на новый уровень.
Погребняк, Зырянов, Широков, Кузяев, Караваев, Смольников, Шатов, Лодыгин, Лунев, Чистяков - продолжать ?😄
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