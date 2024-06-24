Игроков «Ювентуса» нет в старте Италии на матч с Хорватией. Последний раз подобное было на ЧМ и Евро в 1998-м

Теги Ювентус Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Футбол

Ни одного игрока «Ювентуса» нет в старте Италии на ЧМ и Евро впервые за 26 лет.

В стартовом составе итальянцев на матч группового этапа Евро-2024 против Хорватии нет ни одного футболиста, представляющего «Ювентус». Последний раз Италия выставляла стартовый состав без игроков туринского клуба на крупных международных турнирах в 1998 году – на матче чемпионата мира против команды Камеруна.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Италия.

Модрич, Доннарумма, Пашалич, Распадори, Гвардиол и Барелла начнут игру Хорватия – Италия в старте

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

22 комментария
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Игроков Милана нет ни одного не то, что в старте, а вообще в сборной Италии.
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Ювентуса и Милана. Такого вообще никогда не было
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Что сказать... Справедливо...
Эх
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ну как сказать нету.. )
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это не к добру для сб Италии
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Сейчас в принципе слабое поколение у итальянцев. Из топов только Барелла по сути.
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Ну против Камеруна играли бывшие игроки Юве Баджо и Вьери, плюс вышли на замену действующие Дель Пьеро и Ди Ливио. Сейчас то хотя бы такие есть?
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Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Паратичи
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Ответ Mykytka
Сейчас в принципе слабое поколение у итальянцев. Из топов только Барелла по сути.
И воротчик. Лень писать фамилию)
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Оно и заметно, при всем уважении к игрокам других клубов.
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Ответ JuVero
Клоуна Ди Марко убрали бы ещё.
привозит не меньше Ди Лоренцо, но чёт молчат про это
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Ответ dmuriv@yandex.ru
Что сказать... Справедливо... Эх
Локателли обязан был быть хотя бы в заявке
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Ну ещё бы ставить в старт игроков середняка, который даже в еврокубках не играл
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В 1998 году Вьери зажигал. 3:0 с Камеруном. Где-то на видеокассете он остался.
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Кьеза!
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Без сильного Юве нет сильной Италии. На прошлом Евро затащили Кьеллини, Бонуччи и Кьеза, не умаляя конечно заслуг и Доннаруммы и ряда других игроков типа Бареллы. Но без ювентини Италия 100% не взяла бы тот Евро, в финале Бонуччи сравнял, а Кьеллини съел всех английских негритят, показав что вперёд бати не надо лезть.
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Я надеюсь хоть в этот раз Фаджоли выпустит. Мне кажется он зажгёт.
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