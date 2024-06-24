Игроков «Ювентуса» нет в старте Италии на матч с Хорватией. Последний раз подобное было на ЧМ и Евро в 1998-м

Ни одного игрока «Ювентуса» нет в старте Италии на ЧМ и Евро впервые за 26 лет.

В стартовом составе итальянцев на матч группового этапа Евро-2024 против нет ни одного футболиста, представляющего « ». Последний раз Италия выставляла стартовый состав без игроков туринского клуба на крупных международных турнирах в 1998 году – на матче чемпионата мира против команды Камеруна.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Италия.

Модрич, Доннарумма, Пашалич, Распадори, Гвардиол и Барелла начнут игру Хорватия – Италия в старте

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?