Игроков «Ювентуса» нет в старте Италии на матч с Хорватией. Последний раз подобное было на ЧМ и Евро в 1998-м
Ни одного игрока «Ювентуса» нет в старте Италии на ЧМ и Евро впервые за 26 лет.
В стартовом составе итальянцев на матч группового этапа Евро-2024 против Хорватии нет ни одного футболиста, представляющего «Ювентус». Последний раз Италия выставляла стартовый состав без игроков туринского клуба на крупных международных турнирах в 1998 году – на матче чемпионата мира против команды Камеруна.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Италия.
Модрич, Доннарумма, Пашалич, Распадори, Гвардиол и Барелла начнут игру Хорватия – Италия в старте
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
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