«Аль-Хилаль» готов отдать крупную сумму за Рафинью. Тренер саудовцев Жезуш пытается убедить вингера «Барсы» высокой зарплатой

«Аль-Хилаль» готов потратить крупную сумму на трансфер Рафиньи.

«Барселона» ранее сообщила саудовской стороне, что ценит бразильского вингера и готова расстаться с ним только в том случае, если денежное предложение будет «астрономическим».

Минимальная сумма, которую готовы обсуждать каталонцы – 90 млн евро, однако они будут стремиться скорее к 100 млн, учитывая отступные игрока в 400 млн евро. В прошлом они уже отказались продавать футболиста в Саудовскую Аравию за 80 млн.

Главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш, заинтересованный в подписании бразильца, получил карт-бланш на трансфер от руководства клуба, крупная сумма не является для них проблемой. Основная задача специалиста на данный момент – убедить самого игрока.

Жезуш уже связался с окружением Рафиньи и сообщил, что предложение по его личным доходам намного превысит зарплату, которую он в настоящее время получает в «Барселоне». Идея состоит в том, чтобы дать понять футболисту, которому в декабре исполнится 28 лет, что он должен воспользоваться этой возможностью и заключить контракт, чтобы получить очень значительные деньги.

В прошедшем сезоне Рафинья провел 28 матчей в Ла Лиге, забив 6 голов и отдав 9 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

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