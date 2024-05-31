Саудовский клуб готов заплатить «Барсе» 100 млн евро за Рафинью (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Рафинья Диас Футбол

Рафиньей из «Барселоны» интересуются в Саудовской Аравии.

По данным Mundo Deportivo, ведущий саудовский клуб готов заплатить каталонцам не менее 100 млн евро за 27-летнего вингера. Кроме того, Рафинье предлагают зарплату, в два раза превыщающую его оклад в «Барсе». 

Ранее сообащалось, что интерес к вингеру проявляют сразу четыре клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Рафинья также ранее уже отклонял предложении из Саудовской Аравии. Футболист комфортно чувствует себя в «Барселоне».

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34 комментария
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100 за Леву, 100 за Рафу и дышать клубу легче будет, а в топ-4 и так попадёт
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Надо срочно продать пока не передумали
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Ответ deligy
100 за Леву, 100 за Рафу и дышать клубу легче будет, а в топ-4 и так попадёт
В топ-4, вероятно, попадёт, но у клуба немного другие амбиции, особенно учитывая скорые президентские выборы
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Ответ Achilles 21
ну чего, поляк делает свою работу
Делает, но он просто стар, не его вина.
Ну, и играл он не стабильно. В больших матчах пропадал (как и вся команда)
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Никто из взрослых игроков, которых купила Барса за последние года 2-3 не дал команды реальный буст или решал бы исход матчей в одиночку.
Гюндоган разве что, но остальные все на вход трансферы мимо
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Ответ Shikari
Никто из взрослых игроков, которых купила Барса за последние года 2-3 не дал команды реальный буст или решал бы исход матчей в одиночку. Гюндоган разве что, но остальные все на вход трансферы мимо
ну чего, поляк делает свою работу
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Надеюсь, прочная упаковка и самая яркая красная подарочная лента уже заготовлены
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Продать футболиста в другой клуб в другую страну против его желания.
Вот кто ещё так сможет ?
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Продать Рафинью и Араухо за 200+ и взять нужных игроков (опорника и форварда) - идеальный вариант
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За сотку нужно продавать, если сам игрок будет согласен. Пусть в Аль Хиляль идет, там его братва Неймар и Малком.
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Рафинья сейчас для Барсы - все!!! С другой стороны, можно решить многие проблемы...Дилемма!
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100% какой-нибудь шейх триллиардер, являющийся фанатом Барселоны)
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Ответ Иван Иванов
Продано! Нико Уильямса на замену!
Нико Уильямс - левый вингер.
А Рафинья же и правый и левый и по центру и с дальним прицелом - универсал - такой игрок нужен самой Барселоне!
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Ответ Vlad Zhadejko
В топ-4, вероятно, попадёт, но у клуба немного другие амбиции, особенно учитывая скорые президентские выборы
Сомнительно, что амбиции возможно быстро реализовать, на нормальную перестройку нужно 3-4 года
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Ответ Rachid
Думаю, что Рафинью нужно все-таки оставить - в конце сезона так раскрылся полностью с положительной стороны. Забивал ПСЖ именно он и задавал тон и в игре и в прессинге - и главное энергичный и выносливый.. Продать нужно в первую очередь де Йонга, Араухо, потом уже и Леву..
Рафа можно продать но только в том случае если приобретут другого ПН, конкурента Ямалу! Френки тоже можно продать если приобретут топового опорника(Киммиха,к примеру), а так нет. Араухо лучше не трогать, да сезон провел блекло, но у кого не было провального сезона? такого нет! при Флике думаю он заиграет новыми красками! на следующий сезон лучше сделать ставку на пару Кубарси-Араухо, а на скамейке пусть сидят Файе(этот очень крут, и физика на месте!) Мартинес, все равно его дорого не продать, а вот Криса продать(если приедет опорник) ибо на позиции ЦЗ при атакующей схеме и игре он очень слаб, он ЦЗ только для низкой линии обороны. Леву нужно продавать, но думаю не продадут, ибо он популярен, и за копейки топ ЦФ вряд ли можно найти
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Ответ Shikari
Никто из взрослых игроков, которых купила Барса за последние года 2-3 не дал команды реальный буст или решал бы исход матчей в одиночку. Гюндоган разве что, но остальные все на вход трансферы мимо
А разве есть задача, решать матчи в одиночку?
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