Саудовский клуб готов заплатить «Барсе» 100 млн евро за Рафинью (Mundo Deportivo)
Рафиньей из «Барселоны» интересуются в Саудовской Аравии.
По данным Mundo Deportivo, ведущий саудовский клуб готов заплатить каталонцам не менее 100 млн евро за 27-летнего вингера. Кроме того, Рафинье предлагают зарплату, в два раза превыщающую его оклад в «Барсе».
Ранее сообащалось, что интерес к вингеру проявляют сразу четыре клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».
Рафинья также ранее уже отклонял предложении из Саудовской Аравии. Футболист комфортно чувствует себя в «Барселоне».
Ну, и играл он не стабильно. В больших матчах пропадал (как и вся команда)
Гюндоган разве что, но остальные все на вход трансферы мимо
Вот кто ещё так сможет ?
А Рафинья же и правый и левый и по центру и с дальним прицелом - универсал - такой игрок нужен самой Барселоне!