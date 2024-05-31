Саудовский клуб готов заплатить «Барсе» 100 млн евро за Рафинью (Mundo Deportivo)

Рафиньей из «Барселоны» интересуются в Саудовской Аравии.

По данным Mundo Deportivo, ведущий саудовский клуб готов заплатить каталонцам не менее 100 млн евро за 27-летнего вингера. Кроме того, предлагают зарплату, в два раза превыщающую его оклад в «Барсе».

Ранее сообащалось, что интерес к вингеру проявляют сразу четыре клуба из Саудовской Аравии – « », « », « » и « ».

Рафинья также ранее уже отклонял предложении из Саудовской Аравии. Футболист комфортно чувствует себя в «Барселоне».