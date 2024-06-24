Испания – единственная команда, менявшая 10 игроков в старте на очередной матч Евро. Она сделала это в 3-й раз

Лишь один игрок сборной Испании выйдет в стартовом составе на второй матч кряду.

С первой минуты в третьем туре группового этапа Евро-2024 против сыграет . Он единственный, кто начинал встречу с Италией во втором туре. Остальные десять игроков в прошлой игре были на скамейке.

Испания в третий раз в истории производит такую ротацию на чемпионате Европы. Подобное случалось в 2008 году (игры с Грецией и Италией). Ни одна другая сборная во время Евро не делала 10 перестановок перед очередным матчем.

Митай, Ферран, Стракоша, Гримальдо, Аслани и Хесус Навас выйдут в старте на игру Албания – Испания

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?