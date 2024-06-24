Испания – единственная команда, менявшая 10 игроков в старте на очередной матч Евро. Она сделала это в 3-й раз

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Эмерик Лапорт Луис де ла Фуэнте Футбол

Лишь один игрок сборной Испании выйдет в стартовом составе на второй матч кряду.

С первой минуты в третьем туре группового этапа Евро-2024 против Албании сыграет Эмерик Лапорт. Он единственный, кто начинал встречу с Италией во втором туре. Остальные десять игроков в прошлой игре были на скамейке.

Испания в третий раз в истории производит такую ротацию на чемпионате Европы. Подобное случалось в 2008 году (игры с Грецией и Италией). Ни одна другая сборная во время Евро не делала 10 перестановок перед очередным матчем.

Митай, Ферран, Стракоша, Гримальдо, Аслани и Хесус Навас выйдут в старте на игру Албания – Испания

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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10 комментариев
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А состав все равно лютый
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Здоровая ротация, могут и с таким составом взять 3 очка. Следующий матч против команды, занявшей 3-е место в своей группе, так что с такой умеренной нагрузкой можно и до поздних стадий дойти 🤞🏼
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Посмотрел резервный состав Испании. Многие европейские сборные мечтали бы иметь такую основу.
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Ну с Италией это не считается, там просто вернули основу в старт
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Ответ Ебздрогыч
Испания меняет 10 игроков в старте по той же простой причине, по какой Кадыров делает своего 18-летнего сынулю министром - потому что может!
приплетение - уровень Ебздрогыч
+4
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всем бы таких 10 резервистов на лавке, как в том матче с греками....Pepe Reina, Álvaro Arbeloa, Raúl Albiol, Juanito, Fernando Navarro, Rubén de la Red, Xabi Alonso (c), Sergio García, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Dani Güiza. Substitutions: Santi Cazorla
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Фурия реально живая. Просто моща. Уверен Евро будет за ними.
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На Евро 08 с греками тоже в третьем матче меняли состав и то Евро взяли. Надеюсь, на этом Евро будет также. Правда там Греции проигрывали сначала, но потом Де Ла Ред шикарно положил, а в концовке Гуиса и вовсе победу вырвал. Та команда была волшебной.
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