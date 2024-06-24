Защитник «Зенита» Васильев о целях на сезон: «Выиграть все трофеи, как всегда! Год назад я сразу сказал, что все выиграем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Зенита».

– Впереди у «Зенита» – сезон столетия. С какими ожиданиями вы в него вступаете?

– Ожидания – как всегда! Год назад я сразу сказал, что мы все выиграем. У нас всегда одна задача – выиграть все трофеи, поэтому ожидания самые высокие. Сейчас хорошо подготовимся – и в путь!  – сказал защитник «Зенита».

В первом матче сезона «Зенит» сыграет с «Краснодаром» за Olimpbet Суперкубок России. Игра пройдет в Волгограде 13 июля.

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12 комментариев
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Только он полузащитник.
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Ответ Spartakus1984
твоя цель хоть раз за сезон встать со скамейки
твоя цель хоть раз за сезон не написать про Зенит
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Ответ Spartakus1984
твоя цель хоть раз за сезон встать со скамейки
Сразу видно, невнимательно следишь за любимым клубом;))
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Не помню что Семак перевëл Васильева в защиту, хоть слежу внимательно за всеми новостями любимого клуба.
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Ответ Tydeus
Причём самое смешное, что в оригинале новости на сайте Зенита: «полузащитник Дмитрий Васильев».
непрофессионализм во всей красе!
так скоро Кержа в НАПы переведут, а Медведева Дмитрием назовут)
+6
-1
+5
Ответ realvoronin
Только он полузащитник.
Причём самое смешное, что в оригинале новости на сайте Зенита: «полузащитник Дмитрий Васильев».
+5
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+4
Ответ Spartakus1984
твоя цель хоть раз за сезон встать со скамейки
3 трофея на радость тому, кто с зенитовских веток не сползает НИКОГДА!)))
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Ответ Дима Чумаченко
твоя цель хоть раз за сезон не написать про Зенит
ему просто стыдно признаться перед друзьями из Тушино, что с детства за Зенит!
ну стал бы спартач писать на наших ветках больше чем любой зенитчик?)
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Ответ Дима Чумаченко
твоя цель хоть раз за сезон не написать про Зенит
Исключено, это навязчивая "идея фикс".
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Ответ Александр Васильев
ему просто стыдно признаться перед друзьями из Тушино, что с детства за Зенит! ну стал бы спартач писать на наших ветках больше чем любой зенитчик?)
Даже ник у него в честь нашего чемпионства. Детская травма
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не помню что Семак перевëл Васильева в защиту, хоть слежу внимательно за всеми новостями любимого клуба.
Аршавин вроде прошлым летом говорил, что вообще он защитник, даже вроде как центральный, его просто поставили как то в полузащиту и он там топово отыграл.
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