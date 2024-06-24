Защитник «Зенита» Васильев о целях на сезон: «Выиграть все трофеи, как всегда! Год назад я сразу сказал, что все выиграем»
Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от предстоящего сезона «Зенита».
– Впереди у «Зенита» – сезон столетия. С какими ожиданиями вы в него вступаете?
– Ожидания – как всегда! Год назад я сразу сказал, что мы все выиграем. У нас всегда одна задача – выиграть все трофеи, поэтому ожидания самые высокие. Сейчас хорошо подготовимся – и в путь! – сказал защитник «Зенита».
В первом матче сезона «Зенит» сыграет с «Краснодаром» за Olimpbet Суперкубок России. Игра пройдет в Волгограде 13 июля.
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