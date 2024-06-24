Ндиай согласился перейти в «Эвертон» из «Марселя». Клубы близки к соглашению
Илиман Ндиай близок к переходу в «Эвертон» из «Марселя».
Полузащитника, который три сезона выступал за «Шеффилд Юнайтед», связывали с трансфером в ливерпульский клуб прошлой зимой.
После минувшего сезона, проведенного в «Марселе», 24-летний игрок дал согласие на возобновление переговоров с «Эвертоном». Сообщается, что клубы близки к соглашению.
В сезоне-2023/24 Ндиай провел 30 матчей в Лиге 1, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.
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