«Рубин» купит хавбека «Сочи» Юкича. Контракт – на 4 года с зарплатой 600 000 евро за сезон («Чемпионат»)

Центральный хавбек «Сочи» Александар Юкич перейдет в «Рубин».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Казанцы подпишут с 23-летним австрийцев 4-летний контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год.

Соглашение Юкича с « », который в новом сезоне будет выступать в Мелбет Первой лиге, рассчитано до июня 2027 года.

В 12 матчах прошлого сезона Мир на счету полузащитника 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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