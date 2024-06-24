«Рубин» купит хавбека «Сочи» Юкича. Контракт – на 4 года с зарплатой 600 000 евро за сезон («Чемпионат»)

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Чемпионат.com Сочи Александар Юкич Футбол

Центральный хавбек «Сочи» Александар Юкич перейдет в «Рубин».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Казанцы подпишут с 23-летним австрийцев 4-летний контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год.

Соглашение Юкича с «Сочи», который в новом сезоне будет выступать в Мелбет Первой лиге, рассчитано до июня 2027 года.

В 12 матчах прошлого сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Yusif Huseyinov
Неужели у нас нет таких Юкичей? 600к евро за что платят этим пассажирам ?
Юк в переводе с татарского нет. Вот и ответ на твой вопрос)
+22
-1
+21
Ответ tony
Какая-то жирнейшая зпшка для игрока, который не сильно проявил себя в последней команде лиги.
Молодой, воспитанник из чемпионата Австрии не последней команды. Он и его агент тоже не дурак, видя рынок и сколько платят нашим лимитчикам, зачем ему здесь играть за меньшие деньги
+18
-2
+16
Ответ tony
Какая-то жирнейшая зпшка для игрока, который не сильно проявил себя в последней команде лиги.
Отлично проявил себя, смотри софускор один из лучших в Сочи.
+12
0
+12
Какая-то жирнейшая зпшка для игрока, который не сильно проявил себя в последней команде лиги.
+17
-7
+10
Работоспособный, с неплохим дальним ударом. В новом чемпионате может о себе заявить. И ценник адекватный.
+6
-2
+4
Не купит, а подпишет свободным агентом. У австрийца был пункт в контракте, позволяющий ему стать свободным агентом в случае вылета Сочи из РПЛ.
+5
-1
+4
Ответ 4k4mvz7nyh
50 тысяч евро в месяц. Человек забил один гол и одну голевую отдал. Вылетел с командой из рпл.. просто пздц
Человек перешёл в новую команду, в совершенно новую для него лигу, в самую слабую команду рпл, чё ты от него хочешь? + он не форвард, чтобы клепать голы и голевые
+3
-1
+2
Ответ Руслан Мельник
Молодой, воспитанник из чемпионата Австрии не последней команды. Он и его агент тоже не дурак, видя рынок и сколько платят нашим лимитчикам, зачем ему здесь играть за меньшие деньги
А не лимитчикам сколько платят?
+1
0
+1
Нынче такие австрийцы пошли балканские
0
0
0
А почему в евро зарплата указана?
Я только к рублям привыкать начал....
+1
-1
0
Ответ tony
Какая-то жирнейшая зпшка для игрока, который не сильно проявил себя в последней команде лиги.
В Сочи почти все легионеры топовые, которые зимой приехали.
Думаю в клубах первой восьмерки будут востребованы Гуарирапа, Алвес, Атият-аллах, Сааведра, Юкич, Крамарич и Дркушич - почти все игроки сборных.
Жаль, что из-за бездаря Морено вылетели с таким составом.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий