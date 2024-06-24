«Рубин» купит хавбека «Сочи» Юкича. Контракт – на 4 года с зарплатой 600 000 евро за сезон («Чемпионат»)
Центральный хавбек «Сочи» Александар Юкич перейдет в «Рубин».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Казанцы подпишут с 23-летним австрийцев 4-летний контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год.
Соглашение Юкича с «Сочи», который в новом сезоне будет выступать в Мелбет Первой лиге, рассчитано до июня 2027 года.
В 12 матчах прошлого сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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Думаю в клубах первой восьмерки будут востребованы Гуарирапа, Алвес, Атият-аллах, Сааведра, Юкич, Крамарич и Дркушич - почти все игроки сборных.
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