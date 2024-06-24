ЦСКА интересен 19-летний вингер сборной Туниса Ауани. Агент подтвердил
ЦСКА рассматривает возможный трансфер вингера сборной Туниса Раки Ауани.
«ЦСКА действительно проявляет интерес к Раки», — сказал Амин Сахеб-Эттабаа, агент 19-летнего игрока «Этуаль дю Сахель».
В 33 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Ауани 4 гола и 2 ассиста.
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Только вот у ЦСКА стабильно играют 4-6 россиян в старте, россиян с рождения )
А вы же ищете игроков в Бразилии, а потом даете им паспорта для лимита )
Но я говорю про прошедший сезон, где у ЦСКА стабильно играло 4-6 россиянина в старте.
Через сколько получил паспорт Клаудиньо, не поведаете ?)
Ладно еще Малком - более-менее подходит, как Марио отыграл по времени )
Но вот Клаудиньо как получил паспорт - любопытный вопрос )
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Вероятно из Алжира, Туниса проще осуществить трансфер. Удивительно другое, почему в условиях санкций и сложностей с оплатой ЦСКА не делает ставку на россиян как тот же Локомотив.