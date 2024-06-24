ЦСКА интересен 19-летний вингер сборной Туниса Ауани. Агент подтвердил

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Этуаль дю Сахель высшая лига Тунис Футбол

ЦСКА рассматривает возможный трансфер вингера сборной Туниса Раки Ауани.

«ЦСКА действительно проявляет интерес к Раки», — сказал Амин Сахеб-Эттабаа, агент 19-летнего игрока «Этуаль дю Сахель».

В 33 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Ауани 4 гола и 2 ассиста.

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33 комментария
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Интересно как теперь Николич будет справляться с этим трендом ЦСКА на безудержных иранских и тунисских звезд
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Ответ Циник Петербургский
Зачем подписывать иностранцев, ведь еврокубков, все равно, нет? В это время надо развивать свою молодежь!.. А, это не Зенит? Тогда всё нормально. Извините, перепутал ветку :)
Да чего вы обиженные то такие?) Не знаете, до чего докопаться уже) ЦСКА вроде и не заявлял никогда о желании играть в 11 воспитанников. А этот персонаж вполне укладывается в трансферную политику "купить дёшево, развить, продать дороже". Получится или нет - это другой вопрос. Риск в этом случае прямо пропорционален вложенным деньгам. Параллелей с Зенитом в подходе нет никаких. У вас "купить готовое за дорого" вполне нормально работает. Закуп под ЛЧ не иначе)
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Ответ Циник Петербургский
Зачем подписывать иностранцев, ведь еврокубков, все равно, нет? В это время надо развивать свою молодежь!.. А, это не Зенит? Тогда всё нормально. Извините, перепутал ветку :)
Забавно, что вы свои многомиллионные закупки бразильцами пытаетесь перенести на ЦСКА )

Только вот у ЦСКА стабильно играют 4-6 россиян в старте, россиян с рождения )
А вы же ищете игроков в Бразилии, а потом даете им паспорта для лимита )
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Ответ Петр Дьяконов
А разве нет посильнее игроков скажем из Мексики или там Чили. Возможно он конечно талант, но пока предыдущие заходы были провалом.
Мексиканцы – точно недешёвое удовольствие. Там достаточно богатый чемпионат, из которого они уезжают неохотно.
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С одной стороны трансферная политика логична без ЕК, с другой — опасна. Прошлый сезон это показал. Скептически отношусь к успехам на новый сезон, но если у Николича получится, будет хорошо. Аббос за 500к выстрелил, ищут подобные варианты. Получится? Посмотрим — время покажет
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Ответ Циник Петербургский
Зачем подписывать иностранцев, ведь еврокубков, все равно, нет? В это время надо развивать свою молодежь!.. А, это не Зенит? Тогда всё нормально. Извините, перепутал ветку :)
Его не за 10млн евро покупают ;)
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Ответ thesuperdrum
С одной стороны трансферная политика логична без ЕК, с другой — опасна. Прошлый сезон это показал. Скептически отношусь к успехам на новый сезон, но если у Николича получится, будет хорошо. Аббос за 500к выстрелил, ищут подобные варианты. Получится? Посмотрим — время покажет
Полностью солидарен: надо играть своими воспитанники и дешевыми перспективными легионерами, которых в случае чего можно выгодно продать
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Ответ Циник Петербургский
Зачем подписывать иностранцев, ведь еврокубков, все равно, нет? В это время надо развивать свою молодежь!.. А, это не Зенит? Тогда всё нормально. Извините, перепутал ветку :)
Ну так вы сравните объем вложений, ЦСКА за 5 лет тратит столько, сколько Зенит за одно ТО
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Когда же наконец ЦСКА перестанет собирать по миру разную шпану?Своих полна конюшня!
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Мега талант судя по статистике
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Ответ Adanilove1991
Издевательство над болельщиками который год
Так он игрок сборной, кого вы хотели?
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Сначала Асуайи, теперь Ауайни... с ума сойешь с этими селекционерами.
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Ответ Циник Петербургский
"россиян с рождения", ага. "Россиянин с рождения" Марио Фернандес ведь именно играя в Зените, а не в ЦСКА, получил российский паспорт )) Не подскажите, где такой забористый этодругин покупаете? Мне не для себя - друг интересуется :)
Да, Марио получил паспорт в ЦСКА, не спорю, но он получил паспорт через 4 года игры в России.
Но я говорю про прошедший сезон, где у ЦСКА стабильно играло 4-6 россиянина в старте.

Через сколько получил паспорт Клаудиньо, не поведаете ?)
Ладно еще Малком - более-менее подходит, как Марио отыграл по времени )
Но вот Клаудиньо как получил паспорт - любопытный вопрос )
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Ответ Петр Дьяконов
А разве нет посильнее игроков скажем из Мексики или там Чили. Возможно он конечно талант, но пока предыдущие заходы были провалом.
Сложности с оплатой. Неизвестно получится ли еще раз так перевести деньги.

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/message/6/2c/df369c35f4c84928e0d6e4215b8d3.png?f=webp&q=90

Вероятно из Алжира, Туниса проще осуществить трансфер. Удивительно другое, почему в условиях санкций и сложностей с оплатой ЦСКА не делает ставку на россиян как тот же Локомотив.
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В прошлом году уже подписали одного из Туниса,о нем сейчас никто даже не помнит.
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Чет нас на африканский рынок потянуло я не могу понять
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А смысл? Серьезного качества команде он не добавит, тогда уж лучше Риванди выкупить - заполгода должен был адаптироваться + наигрывать Глебова, посмотреть Яковлева.
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Ответ Циник Петербургский
Зачем подписывать иностранцев, ведь еврокубков, все равно, нет? В это время надо развивать свою молодежь!.. А, это не Зенит? Тогда всё нормально. Извините, перепутал ветку :)
Комментарий удален модератором
Ответ Циник Петербургский
Зачем подписывать иностранцев, ведь еврокубков, все равно, нет? В это время надо развивать свою молодежь!.. А, это не Зенит? Тогда всё нормально. Извините, перепутал ветку :)
🤠👍
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Главное чтобы Ауани был интересен ЦСКА )
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А если с другой стороны посмотреть: вдруг выстрелит, а купили за копейки? Еврокубков нет, поэтому и смысла в качественных легионерах нет. А была бы своя конкурентно-способная молодежь, то она бы и играла разумеется.
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Ответ goodok
А если с другой стороны посмотреть: вдруг выстрелит, а купили за копейки? Еврокубков нет, поэтому и смысла в качественных легионерах нет. А была бы своя конкурентно-способная молодежь, то она бы и играла разумеется.
Качественные легионеры нужны для роста молодых игроков ( отечественных и иностранных, В этом плане у Динамо и Краснодара более-менее здоровый баланс. Зенит и Спартак выносим за скобки - это клубы с другими финансовыми возможностями.
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Ответ thesuperdrum
С одной стороны трансферная политика логична без ЕК, с другой — опасна. Прошлый сезон это показал. Скептически отношусь к успехам на новый сезон, но если у Николича получится, будет хорошо. Аббос за 500к выстрелил, ищут подобные варианты. Получится? Посмотрим — время покажет
У Николича не получится. Чудес не бывает
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