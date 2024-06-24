ЦСКА интересен 19-летний вингер сборной Туниса Ауани. Агент подтвердил

ЦСКА рассматривает возможный трансфер вингера сборной Туниса Раки Ауани.

« действительно проявляет интерес к Раки», — сказал Амин Сахеб-Эттабаа, агент 19-летнего игрока «Этуаль дю ».

В 33 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Ауани 4 гола и 2 ассиста.

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