Робертсон извинился за вылет Шотландии с Евро: «Это просто ужасно, мы опустошены. Нам нужно было обострять в матче с Венгрией»
Эндрю Робертсон высказался о поражении Шотландии от Венгрии (0:1) на Евро-2024.
«Честно говоря, тут особо нечего сказать. Мы отдали все силы. Мы понимали, что нам нужно выиграть этот матч, но они поймали нас на контратаке. Все могло сложиться по-другому, но это футбол – так бывает. Потребуется много времени, чтобы пережить это.
В первом тайме мы много владели мячом, но не извлекли из этого пользы. Нам нужно было обострять, попробовать больше. Мы пошли на это, но получили в ответ. Ничьей было бы недостаточно, если говорить реалистично.
Сегодня и еще долгое время нам придется переживать из-за этого. Это тяжело. Это просто ужасно. Все парни абсолютно опустошены. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам; простите, что вас подвели», – сказал защитник и капитан сборной Шотландии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Фергюсон порвал кресты (6+5 в сериале).
Паттерсон вроде тоже с крестами (сильнейший центрдеф сборной).
Тирни лечится больше, чем играет, приехал в ужасной форме.
Роб лечился полсезона и в плохой форме.
У шотландцев ресурс качественных футболистов очень маленький, в оптимальном составе они абсолютно по делу засушили Испанию в отборе. И вполне могли бы пошуметь на Евро, но не в нынешнем составе.
Да и пример Уэльса, который недавно в полуфинале играл и на ЧМ отбирался, да и Северной Ирландии, которая из группы выходила как бы намекает, что не в слабых игроках дело.