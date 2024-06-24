Робертсон извинился за вылет Шотландии с Евро: «Это просто ужасно, мы опустошены. Нам нужно было обострять в матче с Венгрией»

Эндрю Робертсон высказался о поражении Шотландии от Венгрии (0:1) на Евро-2024.

«Честно говоря, тут особо нечего сказать. Мы отдали все силы. Мы понимали, что нам нужно выиграть этот матч, но они поймали нас на контратаке. Все могло сложиться по-другому, но это футбол – так бывает. Потребуется много времени, чтобы пережить это.

В первом тайме мы много владели мячом, но не извлекли из этого пользы. Нам нужно было обострять, попробовать больше. Мы пошли на это, но получили в ответ. Ничьей было бы недостаточно, если говорить реалистично.

Сегодня и еще долгое время нам придется переживать из-за этого. Это тяжело. Это просто ужасно. Все парни абсолютно опустошены. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам; простите, что вас подвели», – сказал защитник и капитан сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?