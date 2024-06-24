Робертсон извинился за вылет Шотландии с Евро: «Это просто ужасно, мы опустошены. Нам нужно было обострять в матче с Венгрией»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон высказался о поражении Шотландии от Венгрии (0:1) на Евро-2024.

«Честно говоря, тут особо нечего сказать. Мы отдали все силы. Мы понимали, что нам нужно выиграть этот матч, но они поймали нас на контратаке. Все могло сложиться по-другому, но это футбол – так бывает. Потребуется много времени, чтобы пережить это.

В первом тайме мы много владели мячом, но не извлекли из этого пользы. Нам нужно было обострять, попробовать больше. Мы пошли на это, но получили в ответ. Ничьей было бы недостаточно, если говорить реалистично.

Сегодня и еще долгое время нам придется переживать из-за этого. Это тяжело. Это просто ужасно. Все парни абсолютно опустошены. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам; простите, что вас подвели», – сказал защитник и капитан сборной Шотландии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот в этом и беда. А вообще сложно топовым футболистам, когда они практически одиноки в сборной. И ясно, что другие футболисты твоей же команды сильно в классе уступают. И ничего не сделаешь.
+3
0
+3
Хики пропустил весь сезон и не приехал из-за тяжелой травмы (основной правый край, вместо него какой-то чувак с лавки Селтика).
Фергюсон порвал кресты (6+5 в сериале).
Паттерсон вроде тоже с крестами (сильнейший центрдеф сборной).
Тирни лечится больше, чем играет, приехал в ужасной форме.
Роб лечился полсезона и в плохой форме.

У шотландцев ресурс качественных футболистов очень маленький, в оптимальном составе они абсолютно по делу засушили Испанию в отборе. И вполне могли бы пошуметь на Евро, но не в нынешнем составе.
+3
0
+3
Ответ RembaXXX
У Шотландии неплохой состав по именам на самом деле, есть игроки с АПЛ, шипа, которые лидеры в своих клубах, есть восходящие звезды, типа Мактомини, Гилмора. Тут дело в другом. Да и пример Уэльса, который недавно в полуфинале играл и на ЧМ отбирался, да и Северной Ирландии, которая из группы выходила как бы намекает, что не в слабых игроках дело.
Тем временем, восходящей звезде Мактоминею уже 27 лет )
+2
0
+2
Саутгейт и такого не скажет, что надо было обострять, после вылета.
+1
0
+1
Ответ RembaXXX
У Шотландии неплохой состав по именам на самом деле, есть игроки с АПЛ, шипа, которые лидеры в своих клубах, есть восходящие звезды, типа Мактомини, Гилмора. Тут дело в другом. Да и пример Уэльса, который недавно в полуфинале играл и на ЧМ отбирался, да и Северной Ирландии, которая из группы выходила как бы намекает, что не в слабых игроках дело.
Игроки с чемпионшипа - это то, что делает состав неплохим? Как раз их уровень. Выйти на Евро, но не выйти из группы
+1
0
+1
Очень понравилась форма шотланцев и боевитость, но чисто стеротипная команда во всем остальном - много суеты, низкая реализация. Жалко, что для них ЕВРО закончен, с другой стороны сильно дальше бы в ПО не прошли бы.
0
0
0
Шотландии сильная группа попалась. Венгры с Швейцарцами не подарок. К сожалению вылет прогнозировался. Думаю венгры с разницей -3 тоже домой поедут. И Шотландия и Венгрия обе сборные неплохие, жалко.
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Вот в этом и беда. А вообще сложно топовым футболистам, когда они практически одиноки в сборной. И ясно, что другие футболисты твоей же команды сильно в классе уступают. И ничего не сделаешь.
У Шотландии неплохой состав по именам на самом деле, есть игроки с АПЛ, шипа, которые лидеры в своих клубах, есть восходящие звезды, типа Мактомини, Гилмора. Тут дело в другом.
Да и пример Уэльса, который недавно в полуфинале играл и на ЧМ отбирался, да и Северной Ирландии, которая из группы выходила как бы намекает, что не в слабых игроках дело.
+2
-2
0
Ответ RembaXXX
У Шотландии неплохой состав по именам на самом деле, есть игроки с АПЛ, шипа, которые лидеры в своих клубах, есть восходящие звезды, типа Мактомини, Гилмора. Тут дело в другом. Да и пример Уэльса, который недавно в полуфинале играл и на ЧМ отбирался, да и Северной Ирландии, которая из группы выходила как бы намекает, что не в слабых игроках дело.
Ну всё равно у них нет человека вроде Бэйла.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий