Шченсны согласился перейти в «Аль-Наср». Контракт – на 2 года с зарплатой 19 млн евро, «Юве» получит 4 млн

Войчех Шченсны близок к уходу из «Ювентуса».

Ожидается, что 34-летний польский вратарь завершит свой переход в « » на следующей неделе, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, изначально не планировал переход в саудовский клуб этим летом, но в конце концов согласился подписать двухлетний контракт на сумму около 19 млн евро чистыми в год.

Сообщается, что « » заплатит « » примерно 4 млн евро, что позволит туринцам освободить место для новых игроков.

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