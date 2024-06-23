Шченсны согласился перейти в «Аль-Наср». Контракт – на 2 года с зарплатой 19 млн евро, «Юве» получит 4 млн

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Войчех Шченсны Футбол

Войчех Шченсны близок к уходу из «Ювентуса».

Ожидается, что 34-летний польский вратарь завершит свой переход в «Аль-Наср» на следующей неделе, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, изначально Шченсны не планировал переход в саудовский клуб этим летом, но в конце концов согласился подписать двухлетний контракт на сумму около 19 млн евро чистыми в год.

Сообщается, что «Аль-Наср» заплатит «Ювентусу» примерно 4 млн евро, что позволит туринцам освободить место для новых игроков.

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25 комментариев
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Джунтоли, ты просто космос)))
+33
0
+33
19 млн в год чистыми. Можно только позавидовать тому факту, что человек ещё не начав 5 десяток лет — ни в чем не нуждается и денег на 3 поколения вперёд
+27
0
+27
Ответ Cearvm
Жалко, рановато. Еще в очень хорошей форме, околотоповый вратарь. А какой профит для Ювентуса, они на Перина поставят или купят кого-то на эти 4 миллиона?
Доброе утро )уже купили одного из лучших киперов чемпионата Де Грегорио
+23
-1
+22
Ответ Cearvm
Жалко, рановато. Еще в очень хорошей форме, околотоповый вратарь. А какой профит для Ювентуса, они на Перина поставят или купят кого-то на эти 4 миллиона?
Щесны давно с ярмарки едет, очень слабо играл последние сезоны. Де Григорио теперь #1.
+13
0
+13
Можно тоже в Аль Наср?
За лям посижу на банке, за самоотдачу отвечаю..)
+10
-1
+9
Де Грегорио добро пожаловать
+6
0
+6
Ответ Cristiano Ronaldo
Шченсны отличный вратарь, который спасал для Ювентуса очки.
и отдавал их другим
+8
-3
+5
минус 10млн зарплата
+4
0
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
Шченсны отличный вратарь, который спасал для Ювентуса очки.
поляк хороший вратарь, но личка просто огромная и годиков уже много
+2
-1
+1
🤌🤌🤌👏👏👏
0
0
0
Ответ Cearvm
Жалко, рановато. Еще в очень хорошей форме, околотоповый вратарь. А какой профит для Ювентуса, они на Перина поставят или купят кого-то на эти 4 миллиона?
Когда он был в хорошей форме в Юве?)
У него осенью обострения каждый год, да и по сезону плюшек пускает постоянно.
Он играл в основе Юве только благодаря Аллегри. Макс ушёл и его сразу сплавили.
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Ответ Kubinec_
поляк хороший вратарь, но личка просто огромная и годиков уже много
Он хороший вратарь для условной Ромы. Не для Юве
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Ответ Никита Радостев
Джунтоли, ты просто космос)))
В чем космос? Продали топ вратаря за 4 млн?))
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хороший чистка
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Будет так снимать свое шоу
0
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нам его давно нада было сплавить! хоть бесплатно
+4
-4
0
Ещё 10 игроков купить осталось, потом можно будет с Аль-Хиляль бороться за чемпионство
+6
-6
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