Шченсны согласился перейти в «Аль-Наср». Контракт – на 2 года с зарплатой 19 млн евро, «Юве» получит 4 млн
Войчех Шченсны близок к уходу из «Ювентуса».
Ожидается, что 34-летний польский вратарь завершит свой переход в «Аль-Наср» на следующей неделе, пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, изначально Шченсны не планировал переход в саудовский клуб этим летом, но в конце концов согласился подписать двухлетний контракт на сумму около 19 млн евро чистыми в год.
Сообщается, что «Аль-Наср» заплатит «Ювентусу» примерно 4 млн евро, что позволит туринцам освободить место для новых игроков.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
За лям посижу на банке, за самоотдачу отвечаю..)
У него осенью обострения каждый год, да и по сезону плюшек пускает постоянно.
Он играл в основе Юве только благодаря Аллегри. Макс ушёл и его сразу сплавили.