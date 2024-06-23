ЦСКА и «Локомотиву» интересен хавбек «Ростова» Щетинин (Иван Карпов)

Кирилл Щетинин может перейти в московский клуб.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, полузащитник « » нравится главному тренеру « » Михаилу Галактионову. Также 22-летний игрок привлек внимание ЦСКА. И железнодорожники, и армейцы изучают возможность трансфера.

Отмечается, что важным фактором является высокая стоимость Щетинина: его не хотят продавать и отпустят только в том случае, если получат очень крупное предложение.

В «Ростове» отреагировали на сведения о возможном уходе игрока.

«Информация о возможном переходе в и «Локомотив» – неправда. Он остается в «Ростове», – сказал спортивный директор Алексей Рыскин.

В РПЛ-2023/24 хавбек провел 25 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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