ЦСКА и «Локомотиву» интересен хавбек «Ростова» Щетинин (Иван Карпов)
Кирилл Щетинин может перейти в московский клуб.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, полузащитник «Ростова» нравится главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Также 22-летний игрок привлек внимание ЦСКА. И железнодорожники, и армейцы изучают возможность трансфера.
Отмечается, что важным фактором является высокая стоимость Щетинина: его не хотят продавать и отпустят только в том случае, если получат очень крупное предложение.
В «Ростове» отреагировали на сведения о возможном уходе игрока.
«Информация о возможном переходе Щетинина в ЦСКА и «Локомотив» – неправда. Он остается в «Ростове», – сказал спортивный директор Алексей Рыскин.
В РПЛ-2023/24 хавбек провел 25 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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- Привет, хочешь о Щетинине расскажу? Тебе ведь интересно?
- Ну, давай, а то ведь не отстанешь...
Но Ваня уже сбросил звонок, после чего написал: "... и в ЦСКА им тоже интересуются."
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Кто скажет, что Ваня лжет, пусть первым бросит в него камень))))