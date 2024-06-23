ЦСКА и «Локомотиву» интересен хавбек «Ростова» Щетинин (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Локомотив Ростов возможные трансферы Кирилл Щетинин Алексей Рыскин Футбол

Кирилл Щетинин может перейти в московский клуб.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, полузащитник «Ростова» нравится главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Также 22-летний игрок привлек внимание ЦСКА. И железнодорожники, и армейцы изучают возможность трансфера.

Отмечается, что важным фактором является высокая стоимость Щетинина: его не хотят продавать и отпустят только в том случае, если получат очень крупное предложение.

В «Ростове» отреагировали на сведения о возможном уходе игрока.

«Информация о возможном переходе Щетинина в ЦСКА и «Локомотив» – неправда. Он остается в «Ростове», – сказал спортивный директор Алексей Рыскин.

В РПЛ-2023/24 хавбек провел 25 матчей и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Неплохо ты Зенит приложил
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+29
Инсайд из баклажки с пивом.
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И как всегда интрижки Карпова: главное вбросить, а не с везёт, можно и опровергнуть!
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Вау! Его отец играл со мной в команде! Курянин в ЦСКА будет замечательно! Парень действительно прибавил!
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От дохлого осла уши а не ...
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Карпов опять прибухнул
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Это воспитанник Локо, сарказм не удался
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10 ку пусть перечислят 💶 тогда только рассмотрим
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Ответ Андрей Кононов
Но ты профи!Посмотрел таблицу и всё стало понятно.Браво!
А что, надо рассуждать о чем-то? Объективный показатель - это такой, который не зависит от частного мнения человека. Ты скажешь, что Ростов самый лучший, , другой скажет, что самый лучший, условно, Зенит, и вы никогда не придёте к согласию. А посмотрев на таблицу, сразу всем видно, кто лучше. Тот, кто выше. Для того чемпионат и устраивают, чтобы это узнать вне зависимости от личных мнений
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Ответ воробей джек
Вау! Его отец играл со мной в команде! Курянин в ЦСКА будет замечательно! Парень действительно прибавил!
Я бутылке APA верю,чем инсайдам Карпа)))
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Ответ Сергей
Не его ли родной брат играет за Локомотив? Поправьте меня если не так. А если так то возможно опять родные братья (не близнецы) будут играть за Локо
Да, брат есть. Но его на этот сезон уже в аренду отдали.
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Ответ igor.igorev
Кому нужна эта посредственность?
И-го-го, интересно только одно: кроме этой уже заезженной пластинки у тебя есть хоть ещё одна, но другая?
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Ответ Танович
Посмотрел таблицу - уровень ЦСКА сейчас даже в таком виде выше Ростова. А это самый нижний из московских клубов.
Но ты профи!Посмотрел таблицу и всё стало понятно.Браво!
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Ответ Ксяоми Ноутов
Вау, а ты кто? 🤣
Мы играли по любителям.
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Ответ Евгений Цыбулин
Я бутылке APA верю,чем инсайдам Карпа)))
Напрасно,но это Ваше право. Я сам сомневаюсь в этом переходе,но совершенно по-другой причине! Нынешний ЦСКА не способен конкурировать с Локо в вопросах трансферов.
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Ответ Юрий Король
"Точечного усиления будет достаточно"
А може и его на фиг!
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Ответ Ростовский
Москва уже стала слишком нищая, чтобы покупать игроков у Ростова. Уровень ЦСКА теперь это беларусы из Кипра и алжирские/иранские 19-летние ноунеймы.
ок
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Позвонил Ваня знакомому помощнику массажиста из ЦСКА:
- Привет, хочешь о Щетинине расскажу? Тебе ведь интересно?
- Ну, давай, а то ведь не отстанешь...
Но Ваня уже сбросил звонок, после чего написал: "... и в ЦСКА им тоже интересуются."
---------
Кто скажет, что Ваня лжет, пусть первым бросит в него камень))))
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Да, Щетинин - это ещё тот мотор. Его бы в пару к Салтыкову. Но,думаю, его Локо не сможет подписать...
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Спортивный директор Ростова Алексей Рыскин опроверг информацию о возможном переходе Кирилла Щитинина в ЦСКА и ЛОКО, назвав это неправдой.
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Не его ли родной брат играет за Локомотив? Поправьте меня если не так. А если так то возможно опять родные братья (не близнецы) будут играть за Локо
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Не верю!!! 🙃
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Ага, ЦСКА интересуется. Ща снова скажут, что слишком дорого, что агентские высокие, подъемные там..поэтому достанься ты конкурентам, а мы очередного алжирца для Шерифа купим.
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Посмотрел таблицу - уровень ЦСКА сейчас даже в таком виде выше Ростова. А это самый нижний из московских клубов.
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Карпов пирожок
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"Точечного усиления будет достаточно"
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