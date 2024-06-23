Экс-вратарь «Зенита» Васютин о переходе в «Акрон»: «Хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень. Чувствую, что еще не все показал»

Теги премьер-лига Россия Александр Васютин Акрон Футбол

Экс-вратарь «Зенита» Александр Васютин рассказал о своем переходе в «Акрон».

– Впечатления самые положительные, рад здесь оказаться. Любые изменения тяжело даются человеку, но все к этому шло, и я уверен, что это правильное решение. Мой приоритет был остаться в России и в РПЛ.

Когда поступил вариант, довольно быстро согласовали все условия. Успел встретиться с командой еще в Москве до вылета на сборы, все прошло быстро. Все очень гладко, отличный коллектив. Нам предстоит хорошенько поработать.

– Что для вас значит переход в «Акрон» на предстоящем этапе карьеры?

– Хочу заявить о себе в РПЛ, показать свой уровень. Чувствую, что еще не все показал, буду стараться принести максимум пользы для команды и показывать хорошую игру.

Самое главное – постараться закрепиться в РПЛ. Против нас точно не будет легко. Нам придется выкладываться больше чем на сто процентов. Самоотдача у нас будет запредельная, – сказал 29-летний голкипер. 

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3 комментария
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Удачи, Саша!
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Там под Воковым и будет сидеть.
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