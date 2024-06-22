Португалия стала первой в группе F с 6 очками после 2-го тура Евро. У Турции 3 балла, у Чехии и Грузии по 1
Сборная Португалии выиграла группу F после 2-го тура Евро-2024.
Португальцы обыграли команду Турции со счетом 3:0. Во втором матче группы Грузия и Чехия сыграли вничью (1:1).
Сборная Португалии, досрочно вышедшая в плей-офф, лидирует в группе F, набрав 6 очков в 2 турах. Португальцы гарантировали себе первое место. Второе место у Турции, набравшей 3 очка.
У Грузии и Чехии по одному баллу – чехи выше из-за лучшей разницы мячей.
В заключительном туре 26 июня Португалия сыграет с Грузией, а Чехия встретится с Турцией.
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