Португалия стала первой в группе F с 6 очками после 2-го тура Евро. У Турции 3 балла, у Чехии и Грузии по 1

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Сборная Португалии выиграла группу F после 2-го тура Евро-2024.

Португальцы обыграли команду Турции со счетом 3:0. Во втором матче группы Грузия и Чехия сыграли вничью (1:1).

Сборная Португалии, досрочно вышедшая в плей-офф, лидирует в группе F, набрав 6 очков в 2 турах. Португальцы гарантировали себе первое место. Второе место у Турции, набравшей 3 очка.

У Грузии и Чехии по одному баллу – чехи выше из-за лучшей разницы мячей.

В заключительном туре 26 июня Португалия сыграет с Грузией, а Чехия встретится с Турцией.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

10 комментариев
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Ну в этой группе все было очевидно
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+7
Надеюсь Роналду забьет Грузии хет-трик
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+3
Роналду в свои 50 лет даже не плохо смотрится
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Главный претендент на титул!
+2
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Эта Португалия способна повторить 2016. А Роналду восстал из пепла, хотя после Катара казалось, что это конец
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Ссссиииииуууу
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Португалия не катает вату, но даже при этом виден потенциал.
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В этой группе без сенсаций, пока
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Разница между игрой Роналду на ЧМ-22 и на этом ЧЕ колоссальная
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Роналду приятно удивил, удачные обводки, точные пасы, никакого эгоизма, действовал быстро
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