Португалия стала первой в группе F с 6 очками после 2-го тура Евро. У Турции 3 балла, у Чехии и Грузии по 1

Сборная Португалии выиграла группу F после 2-го тура Евро-2024.

Португальцы обыграли команду Турции со счетом 3:0. Во втором матче группы Грузия и Чехия сыграли вничью (1:1).

, досрочно вышедшая в плей-офф, лидирует в группе F, набрав 6 очков в 2 турах. Португальцы гарантировали себе первое место. Второе место у , набравшей 3 очка.

У Грузии и по одному баллу – чехи выше из-за лучшей разницы мячей.

В заключительном туре 26 июня Португалия сыграет с Грузией, а Чехия встретится с Турцией.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?