Дугласа Луиса предлагали «Барсе» – клуб не работал над трансфером из-за необходимости сбалансировать бюджет. Хавбек «Виллы» близок к переходу в «Юве»

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Хавбек «Астон Виллы» Дуглас Луис мог перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Луис близок к переходу в «Ювентус». Бирмингемцы получат за бразильца 20 млн евро, в сделку также будут включены Уэстон Маккенни и Сэм Айлинг.

Как сообщает Diario Sport, несколько недель назад агент Дугласа Луиса связался со спортивным директором «Барселоны» Деку, чтобы предложить каталонцам услуги игрока. Отмечается, что «Барселона» следила за Дугласом Луисом в течение нескольких месяцев – Деку несколько раз посещал матчи АПЛ и наблюдал за игрой полузащитника.

Однако, несмотря на интерес к Дугласу Луису, «Барселона» не планировала начинать работу над его трансфером в ближайшее время, поскольку клубу необходимо сбалансировать бюджет, чтобы получить право работать на трансферном рынке по правилу 1:1.

2 комментария
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Клуб не работал над трансфертом из-за необходимости платить деньги )))
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Для Юве будет топ усиление, как раз нужен был такой полузащитник. Локателли сдал при Аллегри, Фаджоли отсутствовал год, а Рабьо ни рыба ни мясо.
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