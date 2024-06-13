Дугласа Луиса предлагали «Барсе» – клуб не работал над трансфером из-за необходимости сбалансировать бюджет. Хавбек «Виллы» близок к переходу в «Юве»

Хавбек «Астон Виллы» Дуглас Луис мог перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Луис близок к переходу в « ». Бирмингемцы получат за бразильца 20 млн евро, в сделку также будут включены и .

Как сообщает Diario Sport, несколько недель назад агент Дугласа Луиса связался со спортивным директором «Барселоны» Деку, чтобы предложить каталонцам услуги игрока. Отмечается, что «Барселона» следила за Дугласом Луисом в течение нескольких месяцев – несколько раз посещал матчи и наблюдал за игрой полузащитника.

Однако, несмотря на интерес к Дугласу Луису, «Барселона» не планировала начинать работу над его трансфером в ближайшее время, поскольку клубу необходимо сбалансировать бюджет, чтобы получить право работать на трансферном рынке по правилу 1:1.