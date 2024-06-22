Англия при Саутгейте наносит меньше 9 ударов за матч на чемпионатах Европы – худший результат при одном тренере с момента сбора статистики
Англия в среднем наносит меньше 9 ударов за матч при Гарете Саутгейте на Евро.
Суммарно под руководством нынешнего главного тренера англичане нанесли 80 ударов в 9 матчах на двух чемпионатах Европы (8,89 ударов в среднем).
С 1980 года, когда началась вестись статистика ударов, ни у одной другой сборной нет такого низкого показателя по ударам в среднем за матч при определенном тренере (среди специалистов, которые провели не менее 5 матчей).
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