Англия при Саутгейте наносит меньше 9 ударов за матч на чемпионатах Европы – худший результат при одном тренере с момента сбора статистики

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия рейтинги Евро-2024 Футбол

Англия в среднем наносит меньше 9 ударов за матч при Гарете Саутгейте на Евро.

Суммарно под руководством нынешнего главного тренера англичане нанесли 80 ударов в 9 матчах на двух чемпионатах Европы (8,89 ударов в среднем). 

С 1980 года, когда началась вестись статистика ударов, ни у одной другой сборной нет такого низкого показателя по ударам в среднем за матч при определенном тренере (среди специалистов, которые провели не менее 5 матчей).

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18 комментариев
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Достойный результат для такого состава, за которым нет ничего, кроме пиара и завышенных ценников.
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если доковыляет до финала и намучает победу, то все заткнутся
проблема в том, что в противном случае его сожрут
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Ответ Glukinho
если доковыляет до финала и намучает победу, то все заткнутся проблема в том, что в противном случае его сожрут
Саутгейт уже восемь лет во главе сборной. Раньше не сожрали же, несмотря на проигранный дома финал Евро-2020.
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Имея подобный состав, любой тренер должен выносить практически любого соперника в одну калитку
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Ответ Glukinho
ну вот теперь сожрут, уже начали даже
Гарет попросту очень ограниченный тренер и, судя по всему, весьма трусливый. Пока есть какая-то видимость успеха (поздние стадии больших турниров) - его не трогают такие же трусливые английские футбольные чиновники. Я скорее поверю в увольнение, если Англия из группы не выйдет, чем в прощание после вылета в 1/2 .
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Настоящий антифутбол.
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Имея одну из лучших, если не лучшую атаку в Европе...
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Англия скукота. За такими смотреть не интересно
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Гений!!!
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Восемь лет у Саутгейта миллиард по полю бегает, и ни зрелищности, ни результата. Почему его до сих пор не погнали тряпками известными — загадка
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Это прорыв или рывок?
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Это значит не каждые 10 минут мы можем увидеть удар от англичан
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Ответ Евгений Дрижук
Саутгейт уже восемь лет во главе сборной. Раньше не сожрали же, несмотря на проигранный дома финал Евро-2020.
ну вот теперь сожрут, уже начали даже
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Ответ Фан Рубина
Достойный результат для такого состава, за которым нет ничего, кроме пиара и завышенных ценников.
На прошлом евро проиграли финал по пенальти, на прошлом чм уступили Франции которая была сильнейшей командой и фаворитом букмекеров 2:1 в четвертьфинале, не кажется ли вам что это слишком хорошо для команды, у которой за составом ничего нет и тренера нет?
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Ответ Вадим Бондарук
На прошлом евро проиграли финал по пенальти, на прошлом чм уступили Франции которая была сильнейшей командой и фаворитом букмекеров 2:1 в четвертьфинале, не кажется ли вам что это слишком хорошо для команды, у которой за составом ничего нет и тренера нет?
На евро их в финал за шкирку вытащил судейка, я уже молчу (нет) про то, что они весь плэй-офф дома играли
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Ответ Егор Трушников
Имея одну из лучших, если не лучшую атаку в Европе...
Без тренера это просто набор индивидуально сильных игроков
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