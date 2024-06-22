Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе – самый результативный игрок команды.

Он забил во втором матче Евро-2024 подряд и сравнялся с лидерами гонки бомбардиров: Джамалом Мусиалой (Германия) и Иваном Шранцем (Словакия).

Благодаря голу с пенальти (+4) и 60+ минутам на поле (+2) он набрал 6 очков за матч в фэнтези-турнире Евро. В первой игре, которую Грузия проиграла Турции 1:3 он набрал 7 очков, потому что получил бонус (+1) за полный матч, сейчас он был заменен на 88-й минуте.

Самый популярный и дорогой игрок сборной Грузии, полузащитник Хвича Кварацхелия, за два тура не совершил результативных действий, в обоих матчах его меняли по ходу – таким образом, он набрал по 3 очка за обе игры.

Микаутадзе (стоимость – 7) в составе у 2,73% фэнтези-менеджеров, Кварацхелия – у 7,33% игроков.

В третьем туре Грузия встретится с Португалией.