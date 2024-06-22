Лунин о непопадании в старт на матч против Словакии: «Я все прекрасно понимаю, это полностью моя вина. Мы команда, дело не в отдельных игроках»

Теги Сборная Украины по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Андрей Лунин Анатолий Трубин Футбол

Андрей Лунин прокомментировал потерю места в стартовом составе сборной Украины.

25-летний вратарь остался на скамейке запасных в матче против сборной Словакии на Евро-2024 (2:1) после результативной ошибки в игре с Румынией (0:3). 

Во втором туре место в воротах украинской команды занял Анатолий Трубин.

– Как ты воспринял это решение? Пошло ли оно тебе на пользу? Ты говорил с тренером?

– Я все прекрасно понимаю. Это полностью моя вина, но здесь мы команда, мы коллектив. Дело не в отдельных игроках. Важен результат.

– Надеешься ли вернуться в стартовый состав в следующем матче?

– Я продолжаю работать. Если придет мой черед, я готов.

– Обсуждал ли ты это с тренером, говорил ли он с тобой об этом?

– Нет, нет, нет. В этом не было необходимости, – приводит слова Лунина Tribuna.com.

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11 комментариев
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Ответ <Inter>
Так Ребров изначально поступил неправильно, когда поставил Лунина в старт. Трубин всегда был сильнее, но из-за хайпа главный тренер просто забыл про объективную оценку уровня своих игроков
Ну блин чел отыграл значительную часть сезона в лучшем клубе мира, отыграл хорошо прямо говоря , любой бы его поставил
+35
-7
+28
Молодец Андрей. Правильные мысли. Твое время еще придет. Удачи.👍.
+22
-1
+21
Ответ <Inter>
Так Ребров изначально поступил неправильно, когда поставил Лунина в старт. Трубин всегда был сильнее, но из-за хайпа главный тренер просто забыл про объективную оценку уровня своих игроков
Чем он сильнее? Лунин в ЛЧ божил и в ла лиге. Тут еще недавно всерьез говорили, что он сильнее Куртуа. Как не крути, статус у Лунина посерьезнее.
+18
-3
+15
Ну учитывая, как Трубин отстоял со Словакией, с Бельгией тоже он в основе будет.
+9
-1
+8
Так Ребров изначально поступил неправильно, когда поставил Лунина в старт. Трубин всегда был сильнее, но из-за хайпа главный тренер просто забыл про объективную оценку уровня своих игроков
+23
-16
+7
Всем "звездам" этой сборной надо работать и развиваться.
+6
-2
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Молодец
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Ответ Матвей Суицидин
Чем он сильнее? Лунин в ЛЧ божил и в ла лиге. Тут еще недавно всерьез говорили, что он сильнее Куртуа. Как не крути, статус у Лунина посерьезнее.
и косячил, Трубин вот действительно хорош был
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Ответ Матвей Суицидин
Чем он сильнее? Лунин в ЛЧ божил и в ла лиге. Тут еще недавно всерьез говорили, что он сильнее Куртуа. Как не крути, статус у Лунина посерьезнее.
Трубин всю карьеру был сильнее. То что Лунину повезло в 18 лет попасть в Реал и быть там 2/3 опцией не делает его более сильным вратарем
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Ответ Юрий Кечко
Ну блин чел отыграл значительную часть сезона в лучшем клубе мира, отыграл хорошо прямо говоря , любой бы его поставил
Что значит любой? Тренер должен быть объективным. В Испании же никого не волнует, что Симон играет за не самый престижный клуб мира
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