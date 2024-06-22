Лунин о непопадании в старт на матч против Словакии: «Я все прекрасно понимаю, это полностью моя вина. Мы команда, дело не в отдельных игроках»
Андрей Лунин прокомментировал потерю места в стартовом составе сборной Украины.
25-летний вратарь остался на скамейке запасных в матче против сборной Словакии на Евро-2024 (2:1) после результативной ошибки в игре с Румынией (0:3).
Во втором туре место в воротах украинской команды занял Анатолий Трубин.
– Как ты воспринял это решение? Пошло ли оно тебе на пользу? Ты говорил с тренером?
– Я все прекрасно понимаю. Это полностью моя вина, но здесь мы команда, мы коллектив. Дело не в отдельных игроках. Важен результат.
– Надеешься ли вернуться в стартовый состав в следующем матче?
– Я продолжаю работать. Если придет мой черед, я готов.
– Обсуждал ли ты это с тренером, говорил ли он с тобой об этом?
– Нет, нет, нет. В этом не было необходимости, – приводит слова Лунина Tribuna.com.
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