Лунин о непопадании в старт на матч против Словакии: «Я все прекрасно понимаю, это полностью моя вина. Мы команда, дело не в отдельных игроках»

Андрей Лунин прокомментировал потерю места в стартовом составе сборной Украины.

25-летний вратарь остался на скамейке запасных в матче против сборной на Евро-2024 (2:1) после результативной ошибки в игре с Румынией (0:3).

Во втором туре место в воротах украинской команды занял .

– Как ты воспринял это решение? Пошло ли оно тебе на пользу? Ты говорил с тренером?

– Я все прекрасно понимаю. Это полностью моя вина, но здесь мы команда, мы коллектив. Дело не в отдельных игроках. Важен результат.

– Надеешься ли вернуться в стартовый состав в следующем матче?

– Я продолжаю работать. Если придет мой черед, я готов.

– Обсуждал ли ты это с тренером, говорил ли он с тобой об этом?

– Нет, нет, нет. В этом не было необходимости, – приводит слова Лунина Tribuna.com.

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