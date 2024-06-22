Головин восстановился от травмы. Хавбек «Монако» не играл с апреля

Александр Головин восстановился от травмы.

Об этом рассказал агент игрока .

«Саша прибудет в расположение « » 24 июня. Он находится в хорошем состоянии, он восстановился. Остальное решит медицинский штаб «Монако», – сказал Клюев.

Напомним, полузащитник «Монако» получил повреждение в середине апреля, из-за чего пропустил остаток сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.