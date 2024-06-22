Головин восстановился от травмы. Хавбек «Монако» не играл с апреля

Теги Монако лига 1 Франция Александр Клюев Александр Головин агенты ТАСС Футбол

Александр Головин восстановился от травмы.

Об этом рассказал агент игрока Александр Клюев

«Саша прибудет в расположение «Монако» 24 июня. Он находится в хорошем состоянии, он восстановился. Остальное решит медицинский штаб «Монако», – сказал Клюев.

Напомним, полузащитник «Монако» получил повреждение в середине апреля, из-за чего пропустил остаток сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. 

7 комментариев
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Удачи Саше в ЛЧ.
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Бывает
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Здоровья Александру
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Ответ fc2x5ds9t2
Жаль что на евро и на ЧМ больше никогда не сыграет
Об этом говорить нельзя тссс. Минусы посыпятся
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Ответ Petr Friendship
Об этом говорить нельзя тссс. Минусы посыпятся
Но так шило в мешке сложно утаить , зачем тешить себя иллюзиями ?
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Ответ Petr Friendship
Об этом говорить нельзя тссс. Минусы посыпятся
Ему 29 , след евро это 33 года , но не факт что рф будет допущена , а если и допущена то пройдет отбор после бана с 3-4 корзины
На отбор к ЧМ уже не допущена , а след ЧМ через 6 лет , а это ему 35
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