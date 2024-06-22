Виталий Калешин о Молдове в 1990-х: «О Горбачеве всегда все негативно отзывались. Когда был сухой закон, вырубили все виноградники, а часть ВВП составляло виноделие»
Виталий Калешин вспомнил, как играл в Молдове за «Рому».
– Каким был этот клуб и вообще футбол в Молдове в 90-х?
– Для меня это был космический уровень. Я, молодой парень, попал из Третьей лиги – в России тогда такая существовала – в Суперлигу. Частный клуб в городе Бельцы.
Они играли тогда по европейской системе «осень – весна». Когда мы приехали, был второй круг, а команда шла в зоне вылета.
Условия были такие: казарма, мы жили в огромном зале, внизу был баскетбольный зал, на втором этаже – маленькая столовая. И я не знаю, как назвать, не барак, но просто обшарпанные стены. Стояло 15 кроватей, 15 тумбочек, и жили нас четыре россиянина. Андрей Дикань потом подъехал, откуда я его и знаю. Еще было три румына.
– Что вас удивило?
– Конечно, Россия как страна намного богаче, а в Молдавии совершенно другой порядок цен был. Тем не менее для меня это был космос в плане уровня.
Мне еще 17 лет, а это Суперлига, и мы играли с «Зимбру», «Шерифом». Это были такие клубы, как «Спартак» или ЦСКА для нашей страны.
Стадион «Шерифа» уже тогда был с крышей, пластиковыми сидениями, идеальным полем. «Зимбру» тоже серьезный клуб, играл на Центральном стадионе в Кишиневе. Мы смогли не вылететь в этот год, остались с запасом в пять очков. Летом вернулся домой, пять месяцев был там.
– Что из себя представляла Молдавия конца 90-х?
– Все то же самое, что и в России, в глубинке. Маленькие городки. Люди жили намного скромнее, чем в России. Я не помню уже, какие там были зарплаты, но намного проще и по товарам, и по всему.
У нас уже шла перестройка, какие-то товары, все эти рынки, челноки. Даже в Краснодаре это чувствовалось, были вещи из Турции, а в Молдавии их было не достать. Там еще был, как говорится, «совок». Я не люблю это слово, но там все-таки еще был Союз.
Единственное, всегда негативно отзывались о Горбачеве все.
– Почему же?
– Потому что, когда был сухой закон, в Молдавии вырубили все виноградники. А часть ВВП страны составляло виноделие, потому и жили намного скромнее.
Было чисто, аккуратно в этом городе. Кишинев – большой город, конечно, по сравнению с Бельцами. В столице большие проспекты, красивые дома. В Бельцах все было скромно.
– Помните какие-то бытовые или игровые сложности?
– Да нет. Все на русском разговаривали, иногда на молдавском, но в основном вообще никаких проблем. Я даже помню: приехал через полгода, у меня акцент появился, хотя на молдавском я знал три слова каких-то штатных. Но все равно, видимо, сказывалось то, что находился в другой среде, где другой менталитет и другой язык.
Дома у меня друзья спрашивали: «Почему ты так разговариваешь?» Может, букву какую-то начал тянуть, может, еще что-то, – сказал бывший защитник «Рубина» и «Краснодара».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А массовые виноградники это были дешевые вина и бодяга.