Виталий Калешин о Молдове в 1990-х: «О Горбачеве всегда все негативно отзывались. Когда был сухой закон, вырубили все виноградники, а часть ВВП составляло виноделие»

Виталий Калешин вспомнил, как играл в Молдове за «Рому».

– Каким был этот клуб и вообще футбол в Молдове в 90-х?

– Для меня это был космический уровень. Я, молодой парень, попал из Третьей лиги – в России тогда такая существовала – в Суперлигу. Частный клуб в городе Бельцы.

Они играли тогда по европейской системе «осень – весна». Когда мы приехали, был второй круг, а команда шла в зоне вылета.

Условия были такие: казарма, мы жили в огромном зале, внизу был баскетбольный зал, на втором этаже – маленькая столовая. И я не знаю, как назвать, не барак, но просто обшарпанные стены. Стояло 15 кроватей, 15 тумбочек, и жили нас четыре россиянина. Андрей Дикань потом подъехал, откуда я его и знаю. Еще было три румына.

– Что вас удивило?

– Конечно, Россия как страна намного богаче, а в Молдавии совершенно другой порядок цен был. Тем не менее для меня это был космос в плане уровня.

Мне еще 17 лет, а это Суперлига, и мы играли с «Зимбру», « ». Это были такие клубы, как «Спартак» или ЦСКА для нашей страны.

Стадион «Шерифа» уже тогда был с крышей, пластиковыми сидениями, идеальным полем. « » тоже серьезный клуб, играл на Центральном стадионе в Кишиневе. Мы смогли не вылететь в этот год, остались с запасом в пять очков. Летом вернулся домой, пять месяцев был там.

– Что из себя представляла Молдавия конца 90-х?

– Все то же самое, что и в России, в глубинке. Маленькие городки. Люди жили намного скромнее, чем в России. Я не помню уже, какие там были зарплаты, но намного проще и по товарам, и по всему.

У нас уже шла перестройка, какие-то товары, все эти рынки, челноки. Даже в Краснодаре это чувствовалось, были вещи из Турции, а в Молдавии их было не достать. Там еще был, как говорится, «совок». Я не люблю это слово, но там все-таки еще был Союз.

Единственное, всегда негативно отзывались о Горбачеве все.

– Почему же?

– Потому что, когда был сухой закон, в Молдавии вырубили все виноградники. А часть ВВП страны составляло виноделие, потому и жили намного скромнее.

Было чисто, аккуратно в этом городе. Кишинев – большой город, конечно, по сравнению с Бельцами. В столице большие проспекты, красивые дома. В Бельцах все было скромно.

– Помните какие-то бытовые или игровые сложности?

– Да нет. Все на русском разговаривали, иногда на молдавском, но в основном вообще никаких проблем. Я даже помню: приехал через полгода, у меня акцент появился, хотя на молдавском я знал три слова каких-то штатных. Но все равно, видимо, сказывалось то, что находился в другой среде, где другой менталитет и другой язык.

Дома у меня друзья спрашивали: «Почему ты так разговариваешь?» Может, букву какую-то начал тянуть, может, еще что-то, – сказал бывший защитник «Рубина» и «Краснодара».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?