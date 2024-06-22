Виталий Калешин о Молдове в 1990-х: «О Горбачеве всегда все негативно отзывались. Когда был сухой закон, вырубили все виноградники, а часть ВВП составляло виноделие»

Теги Андрей Дикань Виталий Калешин высшая лига Молдова Шериф Зимбру Политика Футбол

Виталий Калешин вспомнил, как играл в Молдове за «Рому».

– Каким был этот клуб и вообще футбол в Молдове в 90-х?

– Для меня это был космический уровень. Я, молодой парень, попал из Третьей лиги – в России тогда такая существовала – в Суперлигу. Частный клуб в городе Бельцы.

Они играли тогда по европейской системе «осень – весна». Когда мы приехали, был второй круг, а команда шла в зоне вылета.

Условия были такие: казарма, мы жили в огромном зале, внизу был баскетбольный зал, на втором этаже – маленькая столовая. И я не знаю, как назвать, не барак, но просто обшарпанные стены. Стояло 15 кроватей, 15 тумбочек, и жили нас четыре россиянина. Андрей Дикань потом подъехал, откуда я его и знаю. Еще было три румына.

– Что вас удивило?

– Конечно, Россия как страна намного богаче, а в Молдавии совершенно другой порядок цен был. Тем не менее для меня это был космос в плане уровня.

Мне еще 17 лет, а это Суперлига, и мы играли с «Зимбру», «Шерифом». Это были такие клубы, как «Спартак» или ЦСКА для нашей страны.

Стадион «Шерифа» уже тогда был с крышей, пластиковыми сидениями, идеальным полем. «Зимбру» тоже серьезный клуб, играл на Центральном стадионе в Кишиневе. Мы смогли не вылететь в этот год, остались с запасом в пять очков. Летом вернулся домой, пять месяцев был там.

– Что из себя представляла Молдавия конца 90-х?

– Все то же самое, что и в России, в глубинке. Маленькие городки. Люди жили намного скромнее, чем в России. Я не помню уже, какие там были зарплаты, но намного проще и по товарам, и по всему.

У нас уже шла перестройка, какие-то товары, все эти рынки, челноки. Даже в Краснодаре это чувствовалось, были вещи из Турции, а в Молдавии их было не достать. Там еще был, как говорится, «совок». Я не люблю это слово, но там все-таки еще был Союз.

Единственное, всегда негативно отзывались о Горбачеве все.

– Почему же?

– Потому что, когда был сухой закон, в Молдавии вырубили все виноградники. А часть ВВП страны составляло виноделие, потому и жили намного скромнее.

Было чисто, аккуратно в этом городе. Кишинев – большой город, конечно, по сравнению с Бельцами. В столице большие проспекты, красивые дома. В Бельцах все было скромно.

– Помните какие-то бытовые или игровые сложности?

– Да нет. Все на русском разговаривали, иногда на молдавском, но в основном вообще никаких проблем. Я даже помню: приехал через полгода, у меня акцент появился, хотя на молдавском я знал три слова каких-то штатных. Но все равно, видимо, сказывалось то, что находился в другой среде, где другой менталитет и другой язык.

Дома у меня друзья спрашивали: «Почему ты так разговариваешь?» Может, букву какую-то начал тянуть, может, еще что-то, – сказал бывший защитник «Рубина» и «Краснодара».

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22 комментария
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Будь ты проклят, Горбачев
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Сухой закон Горбачева лоббировал Егор Лигачев, он автор и идейный вдохновитель. Виноградникам не только в Молдавии, а еще на Дону, Кубани, в Крыме был нанесен ужасный урон. Ради чего непонятно
+14
-1
+13
Ответ Михо
Сухой закон Горбачева лоббировал Егор Лигачев, он автор и идейный вдохновитель. Виноградникам не только в Молдавии, а еще на Дону, Кубани, в Крыме был нанесен ужасный урон. Ради чего непонятно
"Сухой" закон был ещё одной действием для развала СССР. Вот и всё. Ничего хорошего он не принёс, впрочем как и в США, когда оргпреступность заработала свой огромный капитал бутлегерством и вышла на принципиально новый уровень.
+14
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+12
Говорят, до сих пор существуют индивидуумы, которые считают, что в развале огромной многомиллионной страны виноват один человек)))
+14
-4
+10
Ответ Kerghoodoo
Будь ты проклят, Горбачев
нашли козла отпущения. Умные смотрят на то, что было до него. Он уже ничего не мог сделать с тем наследием, которое ему оставили, совок сгнил задолго до него. И то, что все разделилось относительно бескровно - его заслуга.
+18
-14
+4
Ответ Pixel 8
Говорят, до сих пор существуют индивидуумы, которые считают, что в развале огромной многомиллионной страны виноват один человек)))
Почему один человек - их два ) К Борьке тоже претензии чуть ли не начиная с от времен начала нефтяной иглы и неэффективности с/х Хрущёва ))
+5
-2
+3
Ответ Kerghoodoo
Будь ты проклят, Горбачев
Поддеживаю. Развалил страну Мишка меченый.
+6
-3
+3
Ответ Михо
Сухой закон Горбачева лоббировал Егор Лигачев, он автор и идейный вдохновитель. Виноградникам не только в Молдавии, а еще на Дону, Кубани, в Крыме был нанесен ужасный урон. Ради чего непонятно
Остановить дикое спаивание населения и рост самоубийств это не понятно ради чего?
А массовые виноградники это были дешевые вина и бодяга.
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Только за то что вывел войска из Европы его казнить надо было! Стояли бы сейчас наши танки в Польше, Венгрии, Чехии и Германии и все ровно было бы!
+7
-5
+2
Ответ Император Плутона
нашли козла отпущения. Умные смотрят на то, что было до него. Он уже ничего не мог сделать с тем наследием, которое ему оставили, совок сгнил задолго до него. И то, что все разделилось относительно бескровно - его заслуга.
Бесхребетный лизун западу. Только идиот мог уничтожать виноградники, лозу,, которая есть на на некоторых гербах.
+9
-7
+2
Ответ Император Плутона
нашли козла отпущения. Умные смотрят на то, что было до него. Он уже ничего не мог сделать с тем наследием, которое ему оставили, совок сгнил задолго до него. И то, что все разделилось относительно бескровно - его заслуга.
Умные понимают роль личности в истории.
+2
0
+2
Ответ Nicu Maican
Ты хоть в курсе того сколько стоит денег и времени создать виноградник? Для того чтобы получить хорошее вино надо лет тридцать, если не больше, пройти с момента посадки виноградника
Какая связь хорошего вина и массового мусора для населения времён СССР?
+1
0
+1
Ответ Михо
Сухой закон Горбачева лоббировал Егор Лигачев, он автор и идейный вдохновитель. Виноградникам не только в Молдавии, а еще на Дону, Кубани, в Крыме был нанесен ужасный урон. Ради чего непонятно
Ради развала СССР
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Ответ OldRedWhite
Спасибо ! Важный материал. Теперь усну спокойно
Спи спокойно, дорогой товарищ
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Рома, ромалэ...
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Ответ Amalfitano
Почти такие же ощущения от города Бельц того времени. Только не помню я чтобы там было чистенько. Может по сравнению с Краснодаром того времени и было чисто, но в привычном понимании этого там было достаточно грязно и пыльно. И дороги разбиты.
И сейчас всё так же)) Если в других городах,даже сёлах видно что есть движение вперёд,то в Бельцах только начали благоустройство и других улиц кроме центральных . Даже у меня в селе дороги получше будут. А то что чисто этому удивляется не только Калешин
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Почти такие же ощущения от города Бельц того времени. Только не помню я чтобы там было чистенько. Может по сравнению с Краснодаром того времени и было чисто, но в привычном понимании этого там было достаточно грязно и пыльно. И дороги разбиты.
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